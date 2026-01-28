Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hà Nội khởi tố loạt lãnh đạo công ty môi trường vì đổ chất thải rắn

Các đối tượng đã đổ, lấp trái phép chất thải rắn thông thường (trạc thải xây dựng) tại khu đất nông nghiệp nằm tại xã Bát Tràng.

Thiên Tuấn

Ngày 27/1, Công an TP. Hà Nội cho biết, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường”; ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng có liên quan, gồm: Nguyễn Văn Họa, Trần Hồng Sơn, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Tống Phương.

Các Quyết định, Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, TP Hà Nội phê chuẩn. Đồng thời, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, máy tính, hợp đồng, hóa đơn, phiếu cân liên quan đến hoạt động vận chuyển, đổ thải trái phép.

Theo tài liệu điều tra, qua công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai các biện pháp trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu đổ, lấp trái phép chất thải rắn thông thường (trạc thải xây dựng) tại khu đất nông nghiệp nằm cạnh nhà vườn Bảo Vy Garden, đường Lý Thánh Tông, xã Bát Tràng. Khu đất này không được che chắn, thu gom, xử lý theo đúng quy định về bảo vệ môi trường.

7.jpg

Tiến hành kiểm tra, xác minh, Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Văn Họa (trú tại xã Gia Lâm, TP Hà Nội) thông qua việc thuê khoảng 2.000m² đất nông nghiệp tại thôn Thuận Tốn, xã Bát Tràng, Hà Nội đã tổ chức tiếp nhận, san lấp trái phép trạc thải xây dựng nhằm trục lợi. Mặc dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, Họa vẫn cho các phương tiện vận chuyển đổ thải, chủ yếu vào ban đêm, sau đó san gạt, phủ đất để nâng cao mặt bằng.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra đã làm rõ, nhiều doanh nghiệp đã biết rõ khu đất không có chức năng tiếp nhận chất thải nhưng vẫn tổ chức vận chuyển, đổ thải trái phép, gồm: Công ty CP Môi trường đô thị và phát triển Hà Nội; Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Hà Nội; Công ty CP Môi trường ECON Hà Nội.

Tổng khối lượng chất thải xây dựng bị đổ trái phép tại khu đất trên được xác định là 7.829.503 kg, trên diện tích 2.331,93 m2, tương đương 7.117,73 m3. Kết quả phân tích mẫu của cơ quan chuyên môn xác định đây là chất thải rắn thông thường theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

#trạc thải #môi trường #ô nhiễm #đổ thải #bát tràng #khởi tố

Bài liên quan

Xã hội

Từ chối uống rượu, nam thanh niên ở Vĩnh Long bị đâm trọng thương

Bị bạn từ chối uống rượu, đối tượng Nguyễn Tuấn Cường (tỉnh Vĩnh Long) đã dùng kéo đâm nạn nhân trọng thương.

Ngày 27/01, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Cường (SN 2005, ngụ xã Thới Thuận, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi can tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 29/7/2025, anh P.T.H đến nhà một người bạn tại xã Giao Long (Vĩnh Long) chơi.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hà Nội tìm người chứng kiến vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A

Công an Hà Nội ra thông báo tìm người chứng kiến vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Chuyên Mỹ, xảy ra khoảng 21h35 ngày 31/12/2025.

Ngày 27/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) – Công an thành phố (CATP) Hà Nội cho biết đang thụ lý, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra khoảng 21h35 ngày 31/12/2025, tại km 215+600 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Chuyên Mỹ, TP Hà Nội.

2-1.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố nữ giúp việc bạo hành cụ bà 90 tuổi, ngồi xe lăn ở Hà Nội

Cơ quan Công an đã khởi tố bị can nữ được thuê chăm sóc bà cụ 90 tuổi, nhưng lại có các hành vi bạo lực với bà cụ ở phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Ngày 27/1, Công an phường Hai Bà Trưng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ nữ giúp việc bạo hành cụ bà 90 tuổi. Trước đó, ngày 12/1 Công an phường Hai Bà Trưng nhận được tin trình báo của anh C. về việc mẹ anh là bà N. bị đột quỵ nên có thuê người chăm sóc tại nhà ở ngõ 190 Lò Đúc.

screenshot20260126163044facebookjpg-1769420296130.jpg
Bà cụ bị người giúp việc bẻ cổ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới