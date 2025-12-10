Hà Nội

Phát hiện loạt kho báu lạ trong khu định cư cổ ở Nga

Khu định cư phức hợp cổ ở Nga chứa 30 tấm bảng khảm và một loạt các tấm bảng trang trí hình tròn mô tả chữ vạn, chim chóc và các sinh vật thần thoại.

Thiên Đăng (Theo heritagedaily)
Trong quá trình khai quật tại tàn tích khu định cư phức hợp Vysokaya Mogila–Studenikin Mar, nằm ở Vùng Orenburg của Nga, các chuyên gia đến từ Đoàn thám hiểm khảo cổ Ural bất ngờ tìm thấy nhiều hiện vật lạ. Ảnh: @Đoàn thám hiểm khảo cổ Ural.
Trong quá trình khai quật tại tàn tích khu định cư phức hợp Vysokaya Mogila–Studenikin Mar, nằm ở Vùng Orenburg của Nga, các chuyên gia đến từ Đoàn thám hiểm khảo cổ Ural bất ngờ tìm thấy nhiều hiện vật lạ. Ảnh: @Đoàn thám hiểm khảo cổ Ural.
Cụ thể, tại Gò đất số 19 của khu định cư này, các chuyên gia đã khai quật được những mảnh dây cương bằng sắt nằm rải rác. Ảnh: @Đoàn thám hiểm khảo cổ Ural.
Cụ thể, tại Gò đất số 19 của khu định cư này, các chuyên gia đã khai quật được những mảnh dây cương bằng sắt nằm rải rác. Ảnh: @Đoàn thám hiểm khảo cổ Ural.
Các bộ phận khác của dây cương và vòng cổ được tìm thấy. Ảnh: @Đoàn thám hiểm khảo cổ Ural.
Các bộ phận khác của dây cương và vòng cổ được tìm thấy. Ảnh: @Đoàn thám hiểm khảo cổ Ural.
Chúng là những đồ vật có tầm quan trọng sâu sắc về mặt biểu tượng, xã hội, phản ánh thực tiễn lối sống du mục trên khắp thảo nguyên Á-Âu vào thế kỷ thứ 3 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Đoàn thám hiểm khảo cổ Ural.
Chúng là những đồ vật có tầm quan trọng sâu sắc về mặt biểu tượng, xã hội, phản ánh thực tiễn lối sống du mục trên khắp thảo nguyên Á-Âu vào thế kỷ thứ 3 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Đoàn thám hiểm khảo cổ Ural.
Không chỉ dừng tại đó, các chuyên gia đã tìm thấy một tấm bảng vàng mô tả đầu và chân trước của một con hổ. Ảnh: @Đoàn thám hiểm khảo cổ Ural.
Không chỉ dừng tại đó, các chuyên gia đã tìm thấy một tấm bảng vàng mô tả đầu và chân trước của một con hổ. Ảnh: @Đoàn thám hiểm khảo cổ Ural.
Một hố tròn nông chứa hơn 100 mảnh bẫy ngựa cũng được khai quật. Ảnh: @Đoàn thám hiểm khảo cổ Ural.
Một hố tròn nông chứa hơn 100 mảnh bẫy ngựa cũng được khai quật. Ảnh: @Đoàn thám hiểm khảo cổ Ural.
Bộ sưu tập cổ còn bao gồm các mảnh sắt, miếng che má bằng sừng và kim loại, khóa thắt lưng, đồ trang trí bằng đồng và xương, cùng nhiều dải đeo trán độc lạ. Ảnh: @Đoàn thám hiểm khảo cổ Ural.
Bộ sưu tập cổ còn bao gồm các mảnh sắt, miếng che má bằng sừng và kim loại, khóa thắt lưng, đồ trang trí bằng đồng và xương, cùng nhiều dải đeo trán độc lạ. Ảnh: @Đoàn thám hiểm khảo cổ Ural.
Trong số những hiện vật nổi bật có tới 17 tấm bảo vệ trán bằng đồng, 30 tấm bảng khảm và một loạt các tấm bảng trang trí hình tròn mô tả chữ vạn, chim chóc và các sinh vật thần thoại. Ảnh: @Đoàn thám hiểm khảo cổ Ural.
Trong số những hiện vật nổi bật có tới 17 tấm bảo vệ trán bằng đồng, 30 tấm bảng khảm và một loạt các tấm bảng trang trí hình tròn mô tả chữ vạn, chim chóc và các sinh vật thần thoại. Ảnh: @Đoàn thám hiểm khảo cổ Ural.
Theo các nhà khảo cổ học của đoàn thám hiểm, Gò đất số 19 của khu định cư này là nơi tập trung các đồ hiến tế quan trọng nhất được ghi chép đầy đủ trong các tài liệu lịch sử du mục cổ đầu tiên ở Nam Ural. Ảnh: @Đoàn thám hiểm khảo cổ Ural.
Theo các nhà khảo cổ học của đoàn thám hiểm, Gò đất số 19 của khu định cư này là nơi tập trung các đồ hiến tế quan trọng nhất được ghi chép đầy đủ trong các tài liệu lịch sử du mục cổ đầu tiên ở Nam Ural. Ảnh: @Đoàn thám hiểm khảo cổ Ural.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Thiên Đăng (Theo heritagedaily)
#kho báu #khu định cư #Nga #gò chôn cất #hiến tế #kim loại

