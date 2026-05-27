Không thể tin vào mắt: Loài nhện bé xíu có màu sắc đẹp như đá quý

Nhện nhảy Lauta, tên khoa học Chrysilla lauta, thuộc họ nhện nhảy Salticidae — nhóm nhện nổi tiếng vì đôi mắt lớn, khả năng săn mồi cực chính xác và những chuyển động nhanh “có cá tính”. Loài này được tìm thấy ở nhiều khu vực nhiệt đới châu Á, trong đó có Đông Nam Á. Nếu nhìn bằng mắt thường, người ta có thể chỉ thấy một sinh vật bé xíu đang di chuyển trên lá cây. Nhưng dưới ống kính macro, Chrysilla lauta hiện ra như một món trang sức sống động.

Con đực của loài nhện này đặc biệt nổi bật với màu sắc ánh kim pha giữa đỏ, xanh lam, tím và cam. Cơ thể nhỏ nhưng phản chiếu ánh sáng mạnh đến mức trông gần giống lớp sơn kim loại trên xe thể thao. Trong khi đó, con cái thường mang màu nhạt và kín đáo hơn để dễ ngụy trang. Đây là kiểu khác biệt giới tính rất phổ biến ở nhện nhảy: con đực càng sặc sỡ thì màn tán tỉnh càng ngoạn mục.

Không giống hình ảnh đáng sợ mà nhiều người nghĩ về nhện, nhện nhảy thực ra là những “thợ săn thị giác”. Chúng không giăng lưới lớn để chờ con mồi mà dùng đôi mắt cực kỳ phát triển để quan sát, tính toán khoảng cách rồi bất ngờ lao tới. Nhện nhảy có thể nhìn màu sắc và nhận biết chuyển động rất tốt so với nhiều loài chân khớp khác. Đôi mắt trước lớn khiến khuôn mặt chúng đôi khi trông như nhân vật hoạt hình tí hon.

Một trong những điều thú vị nhất ở Chrysilla lauta là điệu nhảy tán tỉnh của con đực. Khi gặp con cái, nó sẽ nâng chân, rung cơ thể và di chuyển theo những nhịp điệu phức tạp để “gây ấn tượng”. Các nhà nghiên cứu cho rằng màu sắc ánh kim kết hợp với chuyển động này giúp con cái đánh giá sức khỏe và chất lượng di truyền của bạn tình. Trong thế giới cực nhỏ ấy, việc tìm bạn đời giống như một buổi biểu diễn thời trang pha vũ đạo.

Cũng giống như nhiều loài nhện nhảy khác, nhện nhảy Lauta gần như vô hại với con người. Kích thước nhỏ khiến chúng khó cắn xuyên da, và chúng thường tránh tiếp xúc với sinh vật lớn hơn. Chúng còn là loài có ích vì giúp kiểm soát các loài côn trùng nhỏ trong tự nhiên.

Ngày nay, nhện nhảy trở thành “ngôi sao” trong cộng đồng nhiếp ảnh macro. Chỉ cần một chiếc lá, vài giọt sương và ánh sáng phù hợp, loài nhện bé xíu này có thể biến thành nhân vật chính của những bức ảnh trông như chụp ở hành tinh khác. Nó nhắc con người rằng ngay cả ở góc nhỏ nhất của khu vườn, thiên nhiên vẫn đang âm thầm tạo ra những sinh vật đẹp đến khó tin.