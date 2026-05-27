Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Không thể tin vào mắt: Loài nhện bé xíu có màu sắc đẹp như đá quý

Nhỏ bé như một hạt đậu, nhưng mang màu sắc rực rỡ như đá quý, nhện nhảy Lauta là “vũ công tí hon” đầy mê hoặc của thế giới côn trùng.

Thanh Bình (tổng hợp)

Nhện nhảy Lauta, tên khoa học Chrysilla lauta, thuộc họ nhện nhảy Salticidae — nhóm nhện nổi tiếng vì đôi mắt lớn, khả năng săn mồi cực chính xác và những chuyển động nhanh “có cá tính”. Loài này được tìm thấy ở nhiều khu vực nhiệt đới châu Á, trong đó có Đông Nam Á. Nếu nhìn bằng mắt thường, người ta có thể chỉ thấy một sinh vật bé xíu đang di chuyển trên lá cây. Nhưng dưới ống kính macro, Chrysilla lauta hiện ra như một món trang sức sống động.

Ảnh: inaturalist

Con đực của loài nhện này đặc biệt nổi bật với màu sắc ánh kim pha giữa đỏ, xanh lam, tím và cam. Cơ thể nhỏ nhưng phản chiếu ánh sáng mạnh đến mức trông gần giống lớp sơn kim loại trên xe thể thao. Trong khi đó, con cái thường mang màu nhạt và kín đáo hơn để dễ ngụy trang. Đây là kiểu khác biệt giới tính rất phổ biến ở nhện nhảy: con đực càng sặc sỡ thì màn tán tỉnh càng ngoạn mục.

Ảnh: featuredcreature

Không giống hình ảnh đáng sợ mà nhiều người nghĩ về nhện, nhện nhảy thực ra là những “thợ săn thị giác”. Chúng không giăng lưới lớn để chờ con mồi mà dùng đôi mắt cực kỳ phát triển để quan sát, tính toán khoảng cách rồi bất ngờ lao tới. Nhện nhảy có thể nhìn màu sắc và nhận biết chuyển động rất tốt so với nhiều loài chân khớp khác. Đôi mắt trước lớn khiến khuôn mặt chúng đôi khi trông như nhân vật hoạt hình tí hon.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một trong những điều thú vị nhất ở Chrysilla lauta là điệu nhảy tán tỉnh của con đực. Khi gặp con cái, nó sẽ nâng chân, rung cơ thể và di chuyển theo những nhịp điệu phức tạp để “gây ấn tượng”. Các nhà nghiên cứu cho rằng màu sắc ánh kim kết hợp với chuyển động này giúp con cái đánh giá sức khỏe và chất lượng di truyền của bạn tình. Trong thế giới cực nhỏ ấy, việc tìm bạn đời giống như một buổi biểu diễn thời trang pha vũ đạo.

Cũng giống như nhiều loài nhện nhảy khác, nhện nhảy Lauta gần như vô hại với con người. Kích thước nhỏ khiến chúng khó cắn xuyên da, và chúng thường tránh tiếp xúc với sinh vật lớn hơn. Chúng còn là loài có ích vì giúp kiểm soát các loài côn trùng nhỏ trong tự nhiên.

Ngày nay, nhện nhảy trở thành “ngôi sao” trong cộng đồng nhiếp ảnh macro. Chỉ cần một chiếc lá, vài giọt sương và ánh sáng phù hợp, loài nhện bé xíu này có thể biến thành nhân vật chính của những bức ảnh trông như chụp ở hành tinh khác. Nó nhắc con người rằng ngay cả ở góc nhỏ nhất của khu vườn, thiên nhiên vẫn đang âm thầm tạo ra những sinh vật đẹp đến khó tin.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Loài nhện nhảy Chrysilla lauta #Màu sắc và chuyển động nhện đực #Khả năng săn mồi bằng thị giác #Điệu nhảy tán tỉnh và chọn bạn tình #Vai trò sinh thái và nhiếp ảnh macro

Bài liên quan

Kho tri thức

Kền kền Ai Cập biết dùng công cụ như người

Mang cái đầu trọc đặc trưng của loài chim ăn xác thối nhưng lại nổi tiếng vì trí thông minh đáng kinh ngạc, kền kền Ai Cập là một sinh vật đầy nghịch lý.

Kền kền Ai Cập, tên khoa học Neophron percnopterus, là một trong những loài kền kền nhỏ nhất thuộc Cựu Thế giới, sinh sống trải dài từ Nam Âu, Bắc Phi đến Trung Đông và Ấn Độ. Khác với hình dung u tối mà nhiều người thường gán cho kền kền, loài chim này có vẻ ngoài khá đặc biệt: bộ lông trắng kem tương phản với phần cánh đen, khuôn mặt vàng cam không lông và chiếc mỏ thon dài. Khi trưởng thành dưới nắng sa mạc, bộ lông của chúng đôi khi còn ngả màu vàng đất vì bụi và khoáng chất.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Loài cá kỳ lạ đu đưa như cỏ dưới đáy biển khiến triệu người phát cuồng

Trên những đáy cát san hô nhiệt đới, hàng trăm sinh vật nhỏ đung đưa cùng lúc khiến khung cảnh trông như một cánh đồng sống dưới biển.

Cá chình cỏ đốm (Heteroconger hassi) là một trong những sinh vật kỳ lạ và dễ thương nhất của các rạn san hô nhiệt đới. Thay vì bơi lượn tự do như đa số cá biển, loài này sống gần như cả đời cắm nửa thân trong những chiếc hang nhỏ dưới nền cát, tạo thành các “cánh đồng cá” đung đưa theo dòng nước.

Xem chi tiết

Kho tri thức

5 học sinh lớp 11 giành huy chương Olympic vật lý châu Á APhO 2026

Cả 8 học sinh Việt Nam tham dự APhO 2026 đều giành huy chương, trong đó, có 5 học sinh là học sinh lớp 11.

Ngày 23/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin chính thức về kết quả của Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lí châu Á lần thứ 26 - APhO 2026, tổ chức tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 17/5/2026 đến ngày 25/5/2026.

Theo đó, đội tuyển quốc gia Việt Nam có 8 học sinh dự thi. Kết quả, 8/8 học sinh đều đoạt huy chương, gồm 6 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới