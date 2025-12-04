Hà Nội

Giải mã

Nhện nửa đực nửa cái hiếm gặp được phát hiện tại Thái Lan

Trong nghiên cứu được đăng trên tạp chí Zootaxa, các nhà khoa học cho biết đã phát hiện loài nhện mới, bao gồm cá thể nửa đực nửa cái tại Thái Lan.

Tâm Anh (TH)

Nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Côn trùng học của Đại học Chulalongkorn ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chia sẻ đã phát hiện loài nhện chưa từng được biết đến trước đây, ẩn mình trong những khu rừng ở miền tây của nước này.

Theo các chuyên gia, một con nhện lưỡng tính cực kỳ hiếm gặp với nửa bên là đực và nửa bên là cái nhận được sự chú ý lớn.

Nhóm nghiên cứu đã đặt tên cho loài nhện mới phát hiện ở Thái Lan là Damarchus inazuma. Tên gọi này được đặt theo tên của nhân vật Inuzama - sở hữu khả năng biến hình giữa hai hình dạng nữ và nam trong bộ truyện tranh nổi tiếng One Piece của Nhật Bản.

nhennn-1.jpg
Con nhện nửa đực nửa cái thuộc loài nhện mới được phát hiện tại Thái Lan. Ảnh: Yahoo news.

Theo nhóm nghiên cứu, loài Damarchus inazuma có những khác biệt hình thái nổi bật giữa hai giới. Trong khi con cái có kích thước lớn hơn, dài khoảng 2,5 cm, với màu cam đặc trưng, con đực nhỏ hơn với kích thước chỉ bằng 1/2 so với con cái và có màu xám trắng.

Trong số những con nhện Damarchus inazuma màu cam và xám trắng được các chuyên gia tìm thấy, một cá thể "đặc biệt" với cơ thể có nửa cam nửa xám trắng. Họ đã kiểm tra và phát hiện con nhện này mắc chứng lưỡng tính (gynandromorph - một lỗi trong quá trình phân chia nhiễm sắc thể giới tính ở giai đoạn đầu) hiếm gặp.

Các gynandromorph khác với những loài lưỡng tính thông thường (hermaphrodites) - có thể tự sinh sản hoặc giao phối với cả hai giới, là đặc điểm sinh học bình thường của loài, không phải bị lỗi.

Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Giải mã

Kỹ năng chế tạo bẫy săn mồi tuyệt đỉnh của loài nhện cửa sập

Các loài nhện cửa sập (họ Ctenizidae) nổi tiếng với khả năng đào hang và chế tạo chiếc “nắp cửa” tinh vi, độc nhất vô nhị trong thế giới động vật.

Nhện cửa sập tạo ra chiếc nắp cửa bằng tơ và đất. Nắp cửa trông như một miếng đất bình thường giúp chúng hoàn toàn ẩn mình khỏi kẻ thù. Ảnh: Pinterest.
Nhện cửa sập tạo ra chiếc nắp cửa bằng tơ và đất. Nắp cửa trông như một miếng đất bình thường giúp chúng hoàn toàn ẩn mình khỏi kẻ thù. Ảnh: Pinterest.
Săn mồi bằng cách phục kích. Khi con mồi đi ngang qua, nhện bật ra gần như ngay lập tức để hạ gục đối thủ. Ảnh: britannica.com.
Săn mồi bằng cách phục kích. Khi con mồi đi ngang qua, nhện bật ra gần như ngay lập tức để hạ gục đối thủ. Ảnh: britannica.com.
Xem chi tiết

Giải mã

[INFOGRAPHIC] Loài nhện bản địa nguy hiểm nhất ở Australia

Nhện lưng đỏ là loài nhện bản địa nguy hiểm nhất ở Australia. Chúng có họ hàng gần với nhện góa phụ đen và sở hữu nọc độc thần kinh nguy hiểm

loai-nhen-ban-dia.jpg
Xem chi tiết

Giải mã

Soi loài nhện lớn nhất Trái đất, giới trẻ Việt nuôi làm thú cưng

Loài nhện lớn nhất hành tinh tarantula gây sốc bởi vẻ ngoài đáng sợ nhưng lại được nhiều người Việt nuôi làm thú cưng, ẩn chứa bí mật bất ngờ phía sau.

Kích thước khổng lồ ấn tượng. Một số loài tarantula có thể đạt sải chân tới 30 cm, khiến chúng trở thành những con nhện lớn nhất hành tinh. Ảnh: Pinterest.
Kích thước khổng lồ ấn tượng. Một số loài tarantula có thể đạt sải chân tới 30 cm, khiến chúng trở thành những con nhện lớn nhất hành tinh. Ảnh: Pinterest.
Vũ khí nanh độc. Tarantula sở hữu cặp nanh lớn chứa nọc độc, nhưng với con người, nọc của chúng thường chỉ gây đau và sưng nhẹ. Ảnh: Pinterest.
Vũ khí nanh độc. Tarantula sở hữu cặp nanh lớn chứa nọc độc, nhưng với con người, nọc của chúng thường chỉ gây đau và sưng nhẹ. Ảnh: Pinterest.
Xem chi tiết

