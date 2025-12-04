Nhện nửa đực nửa cái hiếm gặp được phát hiện tại Thái Lan

Trong nghiên cứu được đăng trên tạp chí Zootaxa, các nhà khoa học cho biết đã phát hiện loài nhện mới, bao gồm cá thể nửa đực nửa cái tại Thái Lan.

Nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Côn trùng học của Đại học Chulalongkorn ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chia sẻ đã phát hiện loài nhện chưa từng được biết đến trước đây, ẩn mình trong những khu rừng ở miền tây của nước này.

Theo các chuyên gia, một con nhện lưỡng tính cực kỳ hiếm gặp với nửa bên là đực và nửa bên là cái nhận được sự chú ý lớn.

Nhóm nghiên cứu đã đặt tên cho loài nhện mới phát hiện ở Thái Lan là Damarchus inazuma. Tên gọi này được đặt theo tên của nhân vật Inuzama - sở hữu khả năng biến hình giữa hai hình dạng nữ và nam trong bộ truyện tranh nổi tiếng One Piece của Nhật Bản.

Con nhện nửa đực nửa cái thuộc loài nhện mới được phát hiện tại Thái Lan. Ảnh: Yahoo news.

Theo nhóm nghiên cứu, loài Damarchus inazuma có những khác biệt hình thái nổi bật giữa hai giới. Trong khi con cái có kích thước lớn hơn, dài khoảng 2,5 cm, với màu cam đặc trưng, con đực nhỏ hơn với kích thước chỉ bằng 1/2 so với con cái và có màu xám trắng.

Trong số những con nhện Damarchus inazuma màu cam và xám trắng được các chuyên gia tìm thấy, một cá thể "đặc biệt" với cơ thể có nửa cam nửa xám trắng. Họ đã kiểm tra và phát hiện con nhện này mắc chứng lưỡng tính (gynandromorph - một lỗi trong quá trình phân chia nhiễm sắc thể giới tính ở giai đoạn đầu) hiếm gặp.

Các gynandromorph khác với những loài lưỡng tính thông thường (hermaphrodites) - có thể tự sinh sản hoặc giao phối với cả hai giới, là đặc điểm sinh học bình thường của loài, không phải bị lỗi.