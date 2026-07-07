Phát hiện không thể tin trong xác tàu đắm thế kỷ 18 ở Bắc Âu

Một xác tàu đắm từ thế kỷ 18 chở số hàng sứ Trung Quốc được bảo quản tốt nhất từng được tìm thấy ở Bắc Âu.

Theo thông báo của Cục Di sản Văn hóa Na Uy, xác tàu này được biết đến với tên gọi Xác tàu Sứ, nằm ở độ sâu khoảng 600m trong eo biển Skagerrak của Na Uy và được cho là đã chìm vào giữa thế kỷ 18.

Theo thông tin từ ban quản lý, các nhà khảo cổ đã thu hồi được một lượng lớn đồ sứ men lam trắng của Trung Quốc, cùng với các mảnh vỡ của chén, bình gốm sứ, vải vóc, ngũ cốc, chiếc đĩa gốm được xếp chặt và những mảnh thủy tinh mỏng manh. Do con tàu chìm một cách khá nhẹ nhàng trong vùng nước sâu, thiếu oxy của eo biển, nên phần lớn hàng hóa vẫn còn nguyên vẹn, gần như không thể tin được.

Một xác tàu đắm từ thế kỷ 18 chở số hàng sứ Trung Quốc được bảo quản tốt nhất từng được tìm thấy ở Bắc Âu. Ảnh: @Globaltimes.

Công việc vẫn đang tiếp diễn và những hiện vật mới vẫn tiếp tục được phát hiện. Thời điểm xuất phát và điểm đến của con tàu đắm này vẫn chưa được xác định, mặc dù các chuyên gia tin rằng, con tàu có thể đã nhận hàng sứ Trung Quốc tại các cảng thương mại lớn của châu Âu như Amsterdam, Copenhagen hoặc Gothenburg trước khi bị chìm.

Xác tàu được phát hiện bởi một thợ chế tác đồng hồ và nhà thiết kế đồng hồ người Na Uy, người cũng điều hành một công ty khảo sát và vận hành phương tiện điều khiển từ xa cỡ nhỏ.

Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Na Uy, Andreas Bjelland Eriksen cho biết, phát hiện này có giá trị khoa học đáng kể và có thể cung cấp những hiểu biết mới về lịch sử hàng hải của Na Uy và Bắc Âu với mối quan hệ giao thương cùng Trung Quốc.