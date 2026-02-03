Hà Nội

Sửng sốt 'báu vật' mắc kẹt trong hổ phách 40 triệu năm

Kho tri thức

Sửng sốt 'báu vật' mắc kẹt trong hổ phách 40 triệu năm

Các nhà khoa học phát hiện một sinh vật bị mắc kẹt trong hổ phách gần 40 triệu năm trong bộ sưu tập của đại thi hào Đức Johann Wolfgang von Goethe.

Tâm Anh (theo The Sun)
Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) là nhà thơ, nhà văn, nhà biên kịch, nhà khoa học và họa sĩ lừng danh thế giới. Ông sở hữu một bộ sưu tập gồm khoảng 40 mảnh hổ phách, chủ yếu đến từ vùng biển Baltic. Hiện bộ sưu tập này được lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia Goethe (Đức). Ảnh: Friedrich Schiller University Jena / Scientific Reports.
Mới đây, các nhà khoa học từ Đại học Jena (Đức) đã kiểm tra bộ sưu tập hổ phách của đại thi hào Goethe. Theo đó, họ phát hiện một sinh vật bị mắc kẹt trong hổ phách gần 40 triệu năm. Sinh vật đó là con kiến.
Theo các nhà nghiên cứu, con kiến hóa thạch trên thuộc về loài Ctenobethylus goepperti - một loài kiến đã tuyệt chủng.
Con kiến trên được bảo quản tốt đến mức các nhà khoa học cho biết có thể nghiên cứu nó "chi tiết hơn bao giờ hết", thậm chí tạo ra những hình ảnh 3D chi tiết đến kinh ngạc về nó.
Kết quả kiểm tra, nghiên cứu mẫu hổ phách cho thấy những chi tiết bề mặt như lông tơ trên cơ thể con kiến Ctenobethylus goepperti cũng như cấu trúc giải phẫu chi tiết của loài này. Qua đó, họ hiểu rõ hơn về vị trí của loài kiến đã tuyệt chủng này trong lịch sử tiến hóa của các loài kiến.
Các chuyên gia hiện chưa rõ đại thi hào Goethe có biết về con kiến bị mắc kẹt trong hổ phách gần 40 triệu năm hay không. Bởi lẽ, nhà thơ nổi tiếng người Đức này chưa bao giờ đề cập đến nó. Vì vậy, ông có thể không hề hay biết bản thân sở hữu "báu vật" quý giá.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (theo The Sun)
