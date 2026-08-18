4 cây cảnh trồng trong phòng khách, tụ tài giữ lộc, gia đạo bình an

Người xưa trồng những loại cây biết dưỡng thân, biết giữ nhà, biết điều hòa khí mạch cho gia chủ.

Có một mối duyên thầm lặng giữa người và cây, bền bỉ như hơi thở. Người ta tưới cho cây một gáo nước, cây trả lại cho người một ngày an nhiên. Trong nếp nhà xưa của các bậc thầy thuốc Đông y, người ta không trồng cây chỉ để ngắm cho vui mắt.

Người xưa trồng những loại cây biết dưỡng thân, biết giữ nhà, biết điều hòa khí mạch cho gia chủ. Ấy là những cây thuốc sống, cây phong thủy sống, đặt ở đâu cũng hóa lành.

Nếu phòng khách hay ban công nhà bạn còn một góc trống, hãy thử thỉnh về một trong bốn vị quân tử dưới đây. Chỉ một cây cảnh thôi, cũng đủ để thấy nhà đổi khí, người đổi sắc.

Thì cây cảnh bình an cũng vậy, nó là một máy sưởi phong thủy tự nhiên.

1. Cây cảnh: Bình An - Ngọn lửa ấm sưởi lại dương khí trong nhà

Nhiều người biết đến cây cảnh bình an với dáng lá xanh mướt, gân lá nổi rõ như những đường chỉ tay hiền lành, nhưng ít ai biết tên gốc của nó chính là Quế - Cinnamomum cassia, thuộc họ Long não, một vị thuốc ấm đứng đầu trong Đông y.

Vẻ đẹp của cây cảnh bình an không phô trương. Cây vươn thẳng, cành nhánh mềm mại mà có trật tự, lá non ánh lên sắc đồng đỏ như lụa, lá già lại xanh thẫm, bóng mượt.

Đặt một chậu bình an nơi phòng khách sáng sủa, cả không gian như được gột rửa. Lá cây quanh năm tỏa ra một mùi thơm cay ấm rất nhẹ, không nồng như nước hoa, mà là mùi của gỗ ấm, của nắng sớm, của vỏ quế khô.

Trong Đông y, quế là vị thuốc đại nhiệt, dẫn hỏa quy nguyên. Thì cây cảnh bình an cũng vậy, nó là một máy sưởi phong thủy tự nhiên.

Hương tinh dầu quế tự nhiên trong lá giúp hành khí, hoạt huyết.

Vào mùa nồm, khi hơi ẩm quện đặc trong không khí khiến quần áo chẳng khô, người cứ nặng trịch, uể oải, bình an lặng lẽ hút bớt hàn ẩm, làm khô ráo không khí, xua tan cái mùi ngai ngái của ẩm mốc.

Giá trị với sức khỏe của cây cảnh bình an

Hương tinh dầu quế tự nhiên trong lá giúp hành khí, hoạt huyết. Với người già, phụ nữ thể hàn hay lạnh tay chân, vai gáy hay co cứng vì ngồi lâu, chỉ cần đặt một chậu bình an gần chỗ ngồi, mỗi lần đi qua, hương ấm phả nhẹ lên vạt áo cũng đủ làm thân thể nhẹ nhõm, tâm trí bớt trì trệ.

Người xưa còn bẻ một mẩu vỏ non, ủ cùng ấm trà nóng, thành một thức uống ấm tỳ vị, tốt hơn nhiều lần những ly trà sữa lạnh lẽo.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh bình an

Cây cảnh bình an sợ nắng gắt.

Đúng như tên gọi, cây cảnh bình an mang ý nghĩa cầu mong bình an, thuận hòa, xua đuổi tà khí và những điều bất trắc. Mệnh Mộc và Hỏa rất hợp với cây này.

Đặt ở phòng khách, hướng Đông Nam, cây cảnh giúp tụ tài, giữ lộc, khiến gia đạo yên ổn, ít thị phi. Cây sống càng lâu, hương càng đằm, phúc khí trong nhà càng dày.

Mẹo dưỡng cây: Cây cảnh bình an sợ nắng gắt. Chỉ cần đặt nơi có ánh sáng tán xạ, sáng sủa trong phòng khách là đủ.

Cây không ưa úng, 10-15 ngày tưới một lần, để đất khô rồi mới tưới đẫm. Càng bớt chăm bẵm quá tay, cây càng tỏa hương bền bỉ nhiều năm.

Dáng cây cảnh bonsai long não cổ kính.

2. Cây cảnh: Long não - Vị gác cổng thanh lọc uế khí

Người ta quen thấy long não - Cinnamomum camphora, tên khác là Dã Hương - là đại thụ ven đường, tán rộng như ô che.

Nhưng khi thu nhỏ thành bonsai chỉ bằng gang tay, đặt nơi lối vào nhà, nó lại hóa thành một vị gác cổng trầm mặc mà uy nghiêm.

Dáng cây cảnh bonsai long não cổ kính. Thân cây sần sùi, mang vết thời gian, lá nhỏ, dày, xanh bóng như được đánh dầu.

Chỉ cần khẽ chạm tay, lá vỡ ra một mùi thơm thanh sạch, mát lạnh, lan tỏa tức thì. Đó không phải mùi thơm ngọt ngào, mà là mùi của chính khí, mùi của sự sạch sẽ.

Trong Đông y, toàn bộ cây long não đều có công năng trừ uế, thắng thấp, sát trùng. Lối vào nhà là nơi giao thoa giữa bụi bặm bên ngoài và khí lành bên trong.

Đây là một máy lọc không khí sống thực thụ.

Đặt một chậu long não ở hiên, ở bậc cửa, mỗi khi đi làm về, bao nhiêu mùi khói xe, dầu mỡ, mệt mỏi đều được hương gỗ tươi mát của nó gột sạch.

Đặt một chậu long não ở hiên, ở bậc cửa, mỗi khi đi làm về, bao nhiêu mùi khói xe, dầu mỡ, mệt mỏi đều được hương gỗ tươi mát của nó gột sạch.

Giá trị với sức khỏe của cây cảnh long não

Đây là một máy lọc không khí sống thực thụ. Các hoạt chất Cineol và Linalool mà cây tiết ra trong không khí có khả năng ức chế nấm mốc, vi khuẩn vốn hay sinh sôi ở những góc tối, ẩm thấp, nơi trẻ nhỏ dễ bị chàm, rôm sảy.

Người xưa có thói quen hái một lá long não bánh tẻ, vò nát rồi xoa nhẹ lên vùng da ngứa, cảm giác mát dịu sẽ làm dịu cơn ngứa ngáy tức thì.

Cây cảnh long não bonsai ưa sạch

Hương long não còn giúp khai khiếu, tỉnh thần, khiến đầu óc đang váng vất vì say xe, vì bí khí bỗng thông suốt.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh long não

Cây cảnh long não là cây trừ tà bậc nhất. Dân gian tin rằng, khí của long não chính trực, có thể ngăn những luồng năng lượng xấu theo chân người vào nhà.

Đặt ở huyền quan - lối vào - cây cảnh như một tấm bình phong vô hình, chỉ cho vượng khí đi vào, giữ cho nhà cửa luôn sạch, không uế tạp. Cây hợp với người mệnh Mộc, mang lại sự kiên định và trường thọ.

Mẹo dưỡng cây: Cây cảnh long não bonsai ưa sạch. Mỗi tuần, hãy dùng khăn ẩm lau bụi trên lá một lần để cây quang hợp tốt và tỏa hương mạnh hơn.

Chỉ tưới khi mặt đất đã khô hẳn. Cây cảnh càng được ở nơi thoáng khí, tán càng xanh thẫm, nhà càng ít mùi.

Vẻ đẹp của cây cảnh là vẻ đẹp của sự sung túc

3. Cây cảnh: Hồng bì - Vị thuốc tiêu thực đặt nơi góc bếp

Hồng bì, còn gọi là Hoàng Bì - Clausena lansium thuộc họ Cam chanh, là loại cây ăn quả thân gỗ nhỏ quen thuộc ở miền Nam Trung Quốc và Đông Nam Á.

Khi được tạo dáng lùn trồng chậu, cây cảnh trở thành một tiểu cảnh xinh xắn, rất hợp đặt nơi góc phòng ăn.

Vẻ đẹp của cây cảnh là vẻ đẹp của sự sung túc, tròn đầy. Lá kép xanh mướt quanh năm, hoa trắng li ti thơm dịu.

Đến mùa, chùm quả vàng ươm, tròn như những viên ngọc, lúc lỉu treo trên cành, nhìn đã thấy no đủ. Đặt một chậu quất hồng bì nơi bàn ăn, bữa cơm tự nhiên thêm phần ấm cúng. Trong Đông y, lá và quả hoàng bì đều là vị thuốc kiện tỳ, tiêu thực.

Cây cảnh ưa thoáng khí

Giá trị với sức khỏe của cây cảnh hồng bì

Đây chính là vị cứu tinh cho dạ dày của người hiện đại hay ăn vội, hay đầy hơi. Sau bữa ăn no, chỉ cần vò nhẹ hai chiếc lá tươi, đưa lên mũi hít hà, hương tinh dầu the mát, chua dịu sẽ làm tan ngay cảm giác ấm ách, buồn nôn, đặc biệt hữu hiệu với người hay say xe.

Cây cảnh còn âm thầm hấp thụ một phần nhỏ khói dầu mỡ và mùi thức ăn trong bếp. Khi quả chín, hái vài quả ăn trực tiếp, vị chua ngọt, hơi tê đầu lưỡi sẽ kích thích tiêu hóa, giải ngán vô cùng hiệu quả.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh hồng bì

Quả ngọt và ngon

Quả vàng là biểu tượng của tài lộc. Quất hồng bì sai quả tượng trưng cho sự sum vầy, con đàn cháu đống, làm ăn sung túc.

Đặt cây cảnh ở phòng ăn, hướng Đông, thuộc Mộc, giúp kích hoạt cung gia đạo, giúp các thành viên ăn ngon miệng hơn, tiêu hóa tốt hơn, gia đình ít khi to tiếng vì chuyện ăn uống, sức khỏe. Cây ra quả càng nhiều, lộc nhà càng vượng.

Mẹo dưỡng cây: Cây cảnh ưa thoáng khí và nắng nhẹ. Đừng tưới quá nhiều lên lá và quả. Để đất hơi khô rồi tưới.

Quả nhỏ trên cây chính là món khai vị tự nhiên, là thước đo cho sự chăm sóc vừa đủ, không thừa không thiếu của gia chủ.

Dáng cây cảnh không cao lớn, nhưng vô cùng có cốt cách.

4. Cây cảnh: Trắc bách diệp - Sự tĩnh tâm nơi thư phòng

Nếu ba cây trên dưỡng thân, thì trắc bách diệp - Platycladus orientalis, họ Hoàng Đàn - là cây dưỡng tâm. Đây là loại cây bonsai được các thầy thuốc Đông y đặt trong thư phòng nhiều nhất.

Dáng cây cảnh không cao lớn, nhưng vô cùng có cốt cách. Thân cây xoắn vặn, cành lá xếp thành từng lớp phẳng như những bàn tay đang chắp lại, tán lá xanh sẫm quanh năm không rụng.

Nhìn vào đã thấy một sự bình yên, một sự bền bỉ vượt thời gian. Hương của trắc bách diệp không nồng, mà là một mùi thơm gỗ thoang thoảng, mát và sâu, như mùi của một ngôi chùa cổ.

Cây cảnh trắc bách diệp giúp hạ huyết áp

Trong Đông y, cây cảnh trắc bách diệp vị đắng, tính hơi hàn, có công năng lương huyết, an thần, định trí.

Giá trị với sức khỏe của cây cảnh trắc bách diệp

Khi bạn thức khuya làm việc, đầu óc căng như dây đàn, hay khi tâm trí bồn chồn vì deadline, chỉ cần ngồi cạnh chậu trắc bách diệp, hít sâu trong 30 giây, hương thơm thanh sạch của nó sẽ như một gáo nước mát dội lên tâm trí đang bốc hỏa.

Cây cảnh trắc bách diệp giúp hạ huyết áp nhất thời do căng thẳng, làm dịu thần kinh. Người xưa còn hái lá trắc bách diệp phơi khô, đun nước gội đầu.

Kiên trì nửa tháng, tình trạng rụng tóc do huyết nhiệt, do căng thẳng sẽ giảm đi trông thấy. Đó là cách dưỡng tóc từ gốc, an lành hơn nhiều so với những loại dầu gội hóa chất đắt tiền.

Đây là cây cảnh của sự nhẫn nại.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh trắc bách diệp

Cây cảnh trắc bách diệp là biểu tượng của sự trường thọ, kiên cường và trí tuệ. Cây sống hàng trăm năm mà vẫn xanh, nên được coi là cây tích tụ linh khí.

Đặt trong phòng làm việc, phòng đọc sách, cây giúp người ngồi trong đó giữ được sự tập trung, tâm không tán loạn, suy nghĩ thấu đáo, học hành, làm việc hanh thông. Nó là cây của bậc quân tử, càng ngắm càng thấy lòng mình tĩnh lại.

Mẹo dưỡng cây: Đây là cây cảnh của sự nhẫn nại. Trắc bách diệp chịu hạn cực tốt, bạn có quên tưới nửa tháng, thậm chí một tháng, cây vẫn không chết.

Cây cảnh dạy cho người chăm nó bài học về sự kiềm chế, về việc không cần phải vội vã. Càng chăm sóc nó bằng sự điềm tĩnh, bạn càng rèn được sự tập trung cho chính mình.

Đừng trồng cây cảnh trái với khí của nhà

Cuối cùng, các bậc thầy thuốc xưa truyền lại ba nguyên tắc đơn giản của đạo "nhân - mộc tương dưỡng":

Một là, đừng trồng cây cảnh trái với khí của nhà. Ép một cây ưa nắng vào góc tối, cây sẽ héo, người nhìn cây héo mỗi ngày cũng sinh phiền muộn, tự hao tổn năng lượng của mình. Đừng chạy theo giống đắt tiền, cây tốt nhất là cây sống hợp với nhà mình.

Hai là, đừng đặt cây thơm nồng trong phòng ngủ. Những cây có hương mạnh như quế, long não, nên đặt ở phòng khách, ban công, nơi khí động. Đặt trong phòng ngủ kín, hương mạnh sẽ lấn át hô hấp, khiến giấc ngủ không sâu.

Ba là, chăm cây như chăm người, chỉ cần một phút mỗi ngày. Đừng ngày nào cũng sốt ruột ngóng xem cây đã lớn chưa. Chỉ cần mỗi ngày một phút tưới nước, ngắm một mầm non mới nhú, để cho những lo toan ngoài kia tạm lắng xuống. Khoảnh khắc thư thái ấy, chính là liều thuốc bổ quý giá nhất mà cây trả lại cho người.

Tổ tiên ta nói: "Trạch hữu thụ mộc, khí mạch tự thông" - quanh nhà có cây, dòng khí tự hanh thông. Đó chẳng phải điều gì huyền bí.

Chỉ là khi ta chịu khó chăm chút cho một sinh mệnh khác, sinh mệnh ấy sẽ lặng lẽ trao lại cho ta những gì tinh túy nhất của đất trời.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc