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Kho tri thức

Theodora: Từ tầng lớp thấp kém đến nữ hoàng khiến cả Byzantine phải nể sợ

Từ quá khứ bị xem thường, Theodora vươn lên trở thành người phụ nữ có tiếng nói đặc biệt trong đế chế Byzantine thế kỷ VI.

Thanh Bình (tổng hợp)

Khi nhắc đến Theodora, người ta thường nhớ đến một gương mặt kiêu hãnh trong bức khảm vàng lộng lẫy tại nhà thờ San Vitale ở Ravenna. Nhưng phía sau hình ảnh ấy là một phụ nữ từng có xuất thân rất khác với những gì người ta kỳ vọng ở một hoàng hậu.

Ảnh: araceliregolodos.blogspot

Theodora sinh vào khoảng đầu thế kỷ VI, trong một gia đình có hoàn cảnh khiêm tốn ở Constantinople. Các nguồn cổ cho biết bà từng làm diễn viên, một nghề có địa vị xã hội thấp vào thời đó. Sau khi gặp Justinian, người thừa kế quyền lực của triều đình, cuộc đời bà thay đổi hoàn toàn. Hai người kết hôn vào khoảng năm 525, và khi Justinian trở thành hoàng đế năm 527, Theodora được phong Augusta, tước hiệu dành cho nữ hoàng đế.

Điều đáng chú ý là Theodora không chỉ đóng vai trò “vợ của hoàng đế”. Bà tham gia trực tiếp vào công việc chính trị, tiếp các sứ thần và có ảnh hưởng đối với nhiều quyết định của triều đình. Một số văn bản pháp luật dưới thời Justinian cũng phản ánh những chính sách liên quan đến phụ nữ, hôn nhân, ly hôn và việc bảo vệ phụ nữ khỏi một số hình thức bóc lột.

Khoảnh khắc nổi tiếng nhất của Theodora xảy ra trong cuộc nổi loạn Nika năm 532. Constantinople chìm trong bạo lực, cung điện bị đe dọa và một số cố vấn khuyên Justinian rời khỏi thành phố. Theo Procopius, Theodora phản đối việc chạy trốn. Bà cho rằng tốt hơn hết là chết với tư cách người cai trị còn hơn sống như một kẻ lưu vong. Justinian cuối cùng ở lại và cuộc nổi loạn bị đàn áp.

Theodora cũng có lập trường riêng về tôn giáo. Trong khi Justinian ủng hộ quan điểm chính thống Chalcedon, bà có thiện cảm với những người theo phái Miaphysite và được cho là đã bảo vệ một số giáo sĩ của họ. Điều này cho thấy bà không đơn giản là người đứng sau chồng, mà sở hữu mạng lưới chính trị và tôn giáo riêng.

Ảnh: myddoaV

Tuy nhiên, hình ảnh Theodora trong lịch sử không hoàn toàn rõ ràng. Procopius, nguồn quan trọng nhất về triều đại Justinian, mô tả bà cực kỳ tiêu cực trong Secret History. Nhưng chính tác phẩm này lại chứa nhiều lời công kích và cường điệu, khiến các sử gia hiện đại thận trọng khi sử dụng nó.

Bức khảm tại San Vitale có lẽ là lời khẳng định mạnh mẽ nhất về vị thế của bà: Theodora xuất hiện trong trang phục hoàng gia, đội vương miện, được bao quanh bởi triều thần và mang hào quang. Được tạo khoảng năm 547, nó đặt bà đối diện với Justinian như hai trung tâm quyền lực song song.

Theodora qua đời năm 548, nhưng hình ảnh của bà vẫn tồn tại như một trong những nữ nhân vật chính trị nổi bật nhất của Byzantine. Từ một người phụ nữ có xuất thân thấp trong xã hội, bà đã bước vào trung tâm quyền lực của một đế chế và để lại dấu ấn vượt xa vai trò của một hoàng hậu.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Hành trình vượt lên của Theodora #Vai trò chính trị của nữ hoàng Byzantine #Ảnh hưởng của Theodora trong pháp luật #Cuộc nổi loạn Nika năm 532 #Quan điểm tôn giáo của Theodora và Justinian

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