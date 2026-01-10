Hà Nội

Video

Cô dâu chú rể bị ném mắm tôm khi đang hát trên sân khấu

Clip ghi lại cảnh cô dâu, chú rể bị ném chất bẩn trong lễ cưới khiến những người có mặt không khỏi hoảng hốt. Vụ việc đang được công an xác minh, làm rõ.

Trường Hân t/h

Ngày 9/1, thông tin từ UBND phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình cho biết địa phương đã nắm được thông tin về việc một đám cưới diễn ra trên địa bàn bất ngờ có một người tới ném mắm tôm vào người cô dâu, chú rể, thông tin trên báo Người lao động.

Video: Nóng Tin Tức / Facebook

UBND phường Đồng Văn đã giao Công an phường Đồng Văn xác minh vụ việc và xác định vụ việc xảy ra do mâu thuẫn cá nhân. Công an đã xác định được người ném mắm tôm vào cô dâu, chú rể.

Video: MXH

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip một đám cưới đang diễn ra, khi cô dâu, chú rể đang hát trên sân khấu cùng 1 người bạn thì bất ngờ có 2 người xông vào đám cưới ném mắm tôm rồi lập tức rồ ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sự việc được sau đó được xác định xảy ra vào ngày 28/12/2025, khi đó vợ chồng chị V.T.M.P. (SN 1995, ngụ phường Đồng Văn) đang tổ chức lễ vu quy tại nhà gái, khi cô dâu chú rể, cùng con trai đang đứng trên bục sân khấu bất ngờ bị 2 người đi xe máy, đi vào ném thẳng mắm tôm vào người.

Đoạn video khi đăng tải đã gây sự chú ý của dư luận, nhiều bình luận đã tỏ thái độ bất bình trước hành vi thiếu văn hóa của những người ném mắm tôm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình cô dâu cũng đã trình báo công an.

