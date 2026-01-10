Hà Nội

Hot girl Bò Chảnh công khai đi ăn thân thiết cùng Xemesis

Cộng đồng trẻ

Đăng tải video ghi lại khoảnh khắc đi ăn thân mật cùng 'streamer giàu nhất Việt Nam' - Xemesis, hot girl Bò Chảnh nhận về nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Trầm Phương
Mới đây, cộng đồng mạng lại được dịp xôn xao khi Hot girl Bò Chảnh bất ngờ đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đi ăn cùng nam streamer Xemesis. Sự xuất hiện cùng nhau của cặp đôi tại một nhà hàng sang trọng không chỉ thu hút bởi sự sang chảnh mà còn vì những ồn ào về chuyện tình cảm của cả hai trong thời gian qua.
Được biết, nhà hàng mà cả hai chọn là địa điểm nổi tiếng với các món Steak thượng hạng. Qua video, có thể thấy Ý Nhi rất hào hứng với các món ăn ngon từ khai vị đến món chính.
Cả hai nâng ly và trò chuyện rất tự nhiên, cho thấy mối quan hệ hiện tại đang rất tốt đẹp.
Bò Chảnh vẫn giữ vững vẻ ngoài sang chảnh vốn có, trong khi Xemesis xuất hiện với vẻ ngoài phong độ sau những ồn ào đời tư.
Sự kiện đi ăn lần này nhận được nhiều sự chú ý bởi trước đó, Ý Nhi từng ẩn ý chia tay khiến nhiều người liên tưởng đến Xemesis. Cụ thể, vào khoảng giữa tháng 2/2025, Ý Nhi từng gây hoang mang khi đăng tải những dòng trạng thái đầy tâm trạng lúc nửa đêm.
Cô nàng từng ẩn ý về việc "bị nói dối" và cảm thấy tổn thương, khiến nhiều người tin rằng mối quan hệ với "streamer giàu nhất Việt Nam" đã kết thúc sau một thời gian ngắn tìm hiểu.
Tuy nhiên, việc công khai xuất hiện cùng nhau mới đây như một lời khẳng định ngầm rằng mối quan hệ giữa Nguyễn Thị Ý Nhi và Xemesis vẫn đang tiến triển tốt.
Dù chưa một lần chính thức lên tiếng xác nhận chuyện yêu đương, nhưng những "hint" liên tiếp từ việc đi du lịch chung đến buổi đi ăn thân mật này khiến cộng đồng mạng đưa ra nhiều đồn đoán.
Một số cho rằng cặp đôi đã vượt qua sóng gió và chính thức "nối lại tình xưa". Bên cạnh đó thì nhiều người lại tin rằng cả hai thực chất chỉ là những người bạn thân thiết, và việc quay clip chung chỉ là cách để thu hút sự chú ý hoặc "đu trend" mạng xã hội.
Bò Chảnh là người mẫu và nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Cô thu hút hơn 60.000 người theo dõi trên Instagram nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, phong cách sang chảnh. (Ảnh trong bài: IG @_bochanhst)
Trầm Phương
