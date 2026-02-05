Hà Nội

Phát hiện bức tranh khảm Hy Lạp 1.600 năm tuổi hé lộ viện dưỡng lão cổ đại

Kho tri thức

Phát hiện bức tranh khảm Hy Lạp 1.600 năm tuổi hé lộ viện dưỡng lão cổ đại

Giới khảo cổ vừa giải mã bức tranh khảm Hy Lạp 1.600 năm với dòng chữ “Bình an cho các bậc trưởng lão”, hé lộ dấu tích viện dưỡng lão hiếm thấy thời cổ đại.

Thiên Đăng (Theo greekreporter)
Theo đó, tại tàn tích một tòa nhà cổ ở Sussita, thành phố cổ Hippos (Ἵππος) của Hy Lạp, gần Biển Galilee, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một bức tranh khảm 1.600 năm tuổi bí ẩn. Ảnh: @ AVRAMGR.
Điều gây ngạc nhiên các chuyên gia đó là, bức tranh khảm này mang dòng chữ Hy Lạp có nội dung: “Bình an cho các bậc trưởng lão”. Ảnh: @ AVRAMGR.
Dòng chữ này được viết bằng tiếng Hy Lạp, vậy nên đây có thể là bằng chứng vật chất sớm nhất về một viện dưỡng lão cổ dành riêng cho việc chăm sóc người già cuối thế kỷ thứ 4 hoặc đầu thế kỷ thứ 5 Sau Công Nguyên. Ảnh: @ AVRAMGR.
Tiến sĩ Michael Eisenberg, đồng giám đốc cuộc khai quật, mô tả phát hiện này là bằng chứng cho thấy sự quan tâm đến người già là một phần của cấu trúc xã hội có tổ chức hơn 1.600 năm trước. Ảnh: @ AVRAMGR.
Bằng cách trực tiếp hướng thông điệp đến người lớn tuổi, bức tranh khảm này đã phản ánh những lý tưởng lâu đời của người Hy Lạp về sự tôn trọng tuổi tác và trí tuệ. Ảnh: @ AVRAMGR.
Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng vật chất nào chi tiết hơn được tìm thấy. Bức tranh khảm có cụm từ “Bình an cho các bậc trưởng lão” là hiện vật đầu tiên trực tiếp đề cập đến nhóm tuổi này. Ảnh: @ AVRAMGR.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, điều này cho thấy một hệ thống xã hội đã chính thức công nhận và hỗ trợ người cao tuổi, tiết lộ rằng trách nhiệm chăm sóc người già đã chuyển từ phạm vi gia đình sang cộng đồng. Ảnh: @ AVRAMGR.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo greekreporter)
