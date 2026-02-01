Hà Nội

Khai quật mộ cổ 4.000 năm trên đảo Bute hé lộ câu chuyện bí ẩn

Kho tri thức

Khai quật mộ cổ 4.000 năm trên đảo Bute hé lộ câu chuyện bí ẩn

Khám phá ngôi mộ cổ xưa chôn cặp đôi cùng nhau, giúp các nhà khảo cổ hiểu hơn về cuộc sống và phong tục thời kỳ Đồ Đồng.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Trong khi cày ruộng trên đảo Bute của Scotland, một người nông dân vô tình phát hiện ra mộ của một người đàn ông và một thiếu nữ từ Thời Kỳ Đồ Đồng. Ảnh: @Cơ quan Bảo tồn Di sản Lịch sử Scotland và Tập đoàn Khảo cổ học AOC/PA Wire.
Việc nghiên cứu ngôi mộ 4.000 năm tuổi này giúp hé lộ thêm về câu chuyện của hai người đã sống và chết cách đây hơn bốn thiên niên kỷ. Ảnh: @Cơ quan Bảo tồn Di sản Lịch sử Scotland và Tập đoàn Khảo cổ học AOC/PA Wire.
Trong đó, hai cá thể này được chôn chồng lên nhau trong cùng một ngôi mộ. Ảnh: @Cơ quan Bảo tồn Di sản Lịch sử Scotland và Tập đoàn Khảo cổ học AOC/PA Wire.
Thi thể được tìm thấy ở vị trí phía trên là một người đàn ông trưởng thành, khoảng 35 đến 50 tuổi vào thời điểm qua đời. Ảnh: @Cơ quan Bảo tồn Di sản Lịch sử Scotland và Tập đoàn Khảo cổ học AOC/PA Wire.
Ông cao khoảng 1 mét 68 và theo mọi nguồn tin, dường như ông có sức khỏe tốt khi qua đời. Ảnh: @Cơ quan Bảo tồn Di sản Lịch sử Scotland và Tập đoàn Khảo cổ học AOC/PA Wire.
Được chôn cất bên dưới ông là hài cốt của một phụ nữ, có thể là thiếu nữ. Ảnh: @Cơ quan Bảo tồn Di sản Lịch sử Scotland và Tập đoàn Khảo cổ học AOC/PA Wire.
Phân tích hài cốt đã hé lộ một số phát hiện đáng chú ý. Ví dụ, chế độ ăn của cả hai người đều thiếu lượng protein từ biển đáng kể, mà thay vào đó dường như chủ yếu là protein từ đất liền. Tuy nhiên, phân tích không xác định được bất cứ điều gì có thể cho thấy mối quan hệ giữa người đàn ông và người phụ nữ, hoặc khoảng thời gian chính xác ngay thời điểm mà họ được chôn cất. Ảnh: @Cơ quan Bảo tồn Di sản Lịch sử Scotland và Tập đoàn Khảo cổ học AOC/PA Wire.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
