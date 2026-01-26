Hà Nội

Bất ngờ phát hiện mộ cổ và đền thờ Hercules ở Rome

Kho tri thức

Bất ngờ phát hiện mộ cổ và đền thờ Hercules ở Rome

Trong cuộc khai quật tại khu vực phía Đông của Rome, Italy, các nhà khảo cổ đã phát hiện một số công trình cổ thời La Mã, bao gồm cả đền thờ và mộ cổ.

Tâm Anh (TH)
Thành phố Rome ở Italy nổi tiếng với nhiều di tích, công trình lịch sử thu hút giới chuyên gia cũng như khách du lịch trong và ngoài nước. Gần đây, các nhà khảo cổ đã có những khám phá quan trọng tại khu vực phía Đông của Rome. Ảnh: Italian Ministry of Culture.
Thành phố Rome ở Italy nổi tiếng với nhiều di tích, công trình lịch sử thu hút giới chuyên gia cũng như khách du lịch trong và ngoài nước. Gần đây, các nhà khảo cổ đã có những khám phá quan trọng tại khu vực phía Đông của Rome. Ảnh: Italian Ministry of Culture.
Cụ thể, các chuyên gia đã phát hiện một quần thể di tích thời Cộng hòa La Mã tại địa điểm khảo cổ trên. Trong số này, họ tìm thấy một đền thờ, những ngôi mộ, hồ bơi và một con đường cổ. Ảnh: Special Superintendency of Archaeology, Fine Arts and Landscape of Rome.
Cụ thể, các chuyên gia đã phát hiện một quần thể di tích thời Cộng hòa La Mã tại địa điểm khảo cổ trên. Trong số này, họ tìm thấy một đền thờ, những ngôi mộ, hồ bơi và một con đường cổ. Ảnh: Special Superintendency of Archaeology, Fine Arts and Landscape of Rome.
Những công trình cổ xưa trên nằm trong một khu vực rộng khoảng 2,5 ha. Khu vực này từng có người sinh sống từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên hoặc thứ 4 trước Công nguyên đến thế kỷ thứ 1 sau Công nguyên và sau đó định kỳ trong thế kỷ 2 - 3. Ảnh: Special Superintendency of Archaeology, Fine Arts and Landscape of Rome.
Những công trình cổ xưa trên nằm trong một khu vực rộng khoảng 2,5 ha. Khu vực này từng có người sinh sống từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên hoặc thứ 4 trước Công nguyên đến thế kỷ thứ 1 sau Công nguyên và sau đó định kỳ trong thế kỷ 2 - 3. Ảnh: Special Superintendency of Archaeology, Fine Arts and Landscape of Rome.
Một trong những phát hiện hấp dẫn nhất tại địa điểm này là tàn tích của một đền thờ. Các nhà khảo cổ học nghi ngờ rằng, công trình này có thể liên quan đến tín ngưỡng thờ Hercules. Trong thần thoại Hy Lạp, Hercules là vị á thần nổi tiếng với sức mạnh phi thường. Ông là con trai của thần Zeus và phụ nữ người phàm tên Alcmene. Ảnh: Italian Ministry of Culture.
Một trong những phát hiện hấp dẫn nhất tại địa điểm này là tàn tích của một đền thờ. Các nhà khảo cổ học nghi ngờ rằng, công trình này có thể liên quan đến tín ngưỡng thờ Hercules. Trong thần thoại Hy Lạp, Hercules là vị á thần nổi tiếng với sức mạnh phi thường. Ông là con trai của thần Zeus và phụ nữ người phàm tên Alcmene. Ảnh: Italian Ministry of Culture.
Nằm gần một con đường cổ, ngôi đền rộng khoảng 4,5m x 4,5m Ở trung tâm của công trình, thẳng hàng với lối vào, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một khối đá nhỏ được trát vôi trắng (một loại đá núi lửa) có khả năng từng được sử dụng làm bàn thờ. Ảnh: Italian Ministry of Culture.
Nằm gần một con đường cổ, ngôi đền rộng khoảng 4,5m x 4,5m Ở trung tâm của công trình, thẳng hàng với lối vào, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một khối đá nhỏ được trát vôi trắng (một loại đá núi lửa) có khả năng từng được sử dụng làm bàn thờ. Ảnh: Italian Ministry of Culture.
Ở phía sau ngôi đền, các nhà khảo cổ tìm thấy thứ dường như là bệ của một bức tượng. Việc khai quật công trình cho thấy nó được xây dựng trên một khu vực chôn cất vật phẩm cúng tế. Ảnh: Italian Ministry of Culture/Special Superintendency of Archaeology, Fine Arts and Landscape of Rome.
Ở phía sau ngôi đền, các nhà khảo cổ tìm thấy thứ dường như là bệ của một bức tượng. Việc khai quật công trình cho thấy nó được xây dựng trên một khu vực chôn cất vật phẩm cúng tế. Ảnh: Italian Ministry of Culture/Special Superintendency of Archaeology, Fine Arts and Landscape of Rome.
Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn tìm thấy các mảnh của bức tượng nhỏ bằng đất nung có hình phụ nữ cũng như 2 con bò bằng đất nung. Ảnh: Mateusz Przeklasa / Ancient History Magazine (CC BY-NC-SA).
Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn tìm thấy các mảnh của bức tượng nhỏ bằng đất nung có hình phụ nữ cũng như 2 con bò bằng đất nung. Ảnh: Mateusz Przeklasa / Ancient History Magazine (CC BY-NC-SA).
Những đồng tiền bằng đồng cổ được tìm thấy gần đó cũng cho thấy rằng đền thờ á thần Hercules được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên đến thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên. Ảnh: Christie's images / Corbis.
Những đồng tiền bằng đồng cổ được tìm thấy gần đó cũng cho thấy rằng đền thờ á thần Hercules được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên đến thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên. Ảnh: Christie's images / Corbis.
Gần đó, các nhà khảo cổ khai quật được 2 ngôi mộ có niên đại từ thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên hoặc thứ 3 trước Công nguyên. Bên trong những mộ cổ này có nhiều đồ tùy táng chôn cùng hài cốt người quá cố. Ảnh: Active Museum/Alamy Stock Photo.
Gần đó, các nhà khảo cổ khai quật được 2 ngôi mộ có niên đại từ thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên hoặc thứ 3 trước Công nguyên. Bên trong những mộ cổ này có nhiều đồ tùy táng chôn cùng hài cốt người quá cố. Ảnh: Active Museum/Alamy Stock Photo.
Hai hồ nước cũng được các chuyên gia phát hiện và được xác định có niên đại vào thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên. Đến nay, họ chưa thể chắc chắn mục đích sử dụng của những hồ nước này. Tuy nhiên, giới nghiên cứu suy đoán chúng có thể được dùng vì mục đích tôn giáo hoặc một số hoạt động sản xuất của người dân địa phương. Ảnh: Public domain image from Yale Center for British Art.
Hai hồ nước cũng được các chuyên gia phát hiện và được xác định có niên đại vào thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên. Đến nay, họ chưa thể chắc chắn mục đích sử dụng của những hồ nước này. Tuy nhiên, giới nghiên cứu suy đoán chúng có thể được dùng vì mục đích tôn giáo hoặc một số hoạt động sản xuất của người dân địa phương. Ảnh: Public domain image from Yale Center for British Art.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (TH)
#Khám phá di tích La Mã cổ #Mộ cổ và đền thờ Hercules #mộ cổ #Rome #La Mã

