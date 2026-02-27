Hà Nội

Quân sự - Thế giới

Căng thẳng leo thang, Pakistan - Afghanistan không kích lẫn nhau

Pakistan đã tiến hành các cuộc không kích vào Afghanistan, chỉ vài giờ sau khi Kabul phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới vào Pakistan.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Pakistan đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Kabul và hai tỉnh khác ở Afghanistan vào sáng sớm 27/2, chỉ vài giờ sau khi Afghanistan phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới vào Pakistan hôm 26/2 trong diễn biến leo thang bạo lực mới nhất giữa hai nước láng giềng, khiến thỏa thuận ngừng bắn do Qatar làm trung gian ngày càng trở nên lung lay.

appakistan.png
Rất đông người tập trung tại ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công của quân đội Pakistan tại Behsud, tỉnh Nangarhar, Afghanistan, ngày 22/2/2026. Ảnh: AP/Hedayat Shah.

Ít nhất 3 tiếng nổ đã được nghe thấy ở Kabul nhưng chưa có thông tin về vị trí chính xác của các cuộc tấn công tại thủ đô Afghanistan cũng như thương vong. Người phát ngôn chính quyền Taliban tại Afghanistan, Zabihullah Mujahid, cho biết Pakistan cũng đã thực hiện các cuộc không kích ở Kandahar phía nam và ở tỉnh Paktia phía đông nam.

Hai quan chức an ninh cấp cao giấu tên của Pakistan nói với AP rằng Quân đội Pakistan đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những gì họ mô tả là các cơ sở quân sự của Afghanistan tại Kabul, Kandahar và Paktia, được cho là đã phá hủy hai căn cứ lữ đoàn. Tuy nhiên, Pakistan không đề cập đến bất kỳ thương vong nào.

Trong khi đó, Afghanistan cho biết quân đội nước này đã phát động cuộc tấn công vượt biên giới vào Pakistan hôm 26/2 nhằm trả đũa cuộc không kích trước đó của Pakistan vào khu vực biên giới với Afghanistan. Pakistan khi đó tuyên bố cuộc tấn công này đã loại bỏ hơn 70 tay súng phiến quân.

Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, Stephane Dujarric, cho biết Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres kêu gọi hai bên bảo vệ dân thường theo yêu cầu của luật pháp quốc tế và “tiếp tục tìm cách giải quyết mọi khác biệt thông qua ngoại giao”.

