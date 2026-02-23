Thời điểm diễn ra cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran tiếp theo

Theo nguồn tin, Mỹ và Iran sẽ tổ chức vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo tại Geneva, Thụy Sĩ, vào ngày 26/2.

AP đưa tin, Mỹ và Iran sẽ tổ chức vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo tại Geneva vào ngày 26/2 trong bối cảnh nước Cộng hòa Hồi giáo đang phải đối mặt với mối đe dọa tấn công quân sự của Mỹ và các cuộc biểu tình mới trong nước.

Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi xác nhận thông tin về cuộc đàm phán.

Cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ đã diễn ra tại Muscat, Oman, vào ngày 6/2/2026. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran/AP.

Ngay trước khi Oman đưa ra thông báo, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã nói với đài CBS trong một cuộc phỏng vấn rằng ông dự kiến ​​sẽ gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Geneva vào ngày 26/2, và cho biết vẫn còn "cơ hội tốt" để đạt được giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân.

Washington đang chờ đợi một thỏa thuận được đề xuất mà ông Araghchi cho biết sẽ sẵn sàng chia sẻ trong vài ngày tới, và nhà ngoại giao hàng đầu của Iran nói với đài CBS rằng Iran vẫn đang hoàn thiện bản dự thảo đề xuất.

Ông Araghchi nói thêm rằng chương trình hạt nhân là vấn đề duy nhất đang được thảo luận - mặc dù cả Mỹ và Israel cũng muốn giải quyết chương trình tên lửa của Iran và sự hỗ trợ của nước này cho các lực lượng ủy nhiệm vũ trang ở Trung Đông.

Vài phút sau khi Oman xác nhận cuộc đàm phán tiếp theo, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết trên mạng xã hội rằng các cuộc đàm phán bao gồm "việc trao đổi các đề xuất thiết thực và mang lại những tín hiệu đáng khích lệ", nhưng nói thêm rằng Tehran đã "chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho bất kỳ kịch bản tiềm tàng nào".

Mỹ tuyên bố Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc có khả năng chế tạo chúng, cũng như không được làm giàu uranium. Tuy nhiên, ông Araghchi nói với đài CBS rằng Iran có quyền làm giàu uranium.

Hôm 20/2, Bộ trưởng Araghchi nói rằng phía Mỹ không yêu cầu chấm dứt hoàn toàn việc làm giàu uranium trong vòng đàm phán mới nhất. Ông cũng cho biết các cuộc đàm phán tập trung vào việc làm thế nào để đảm bảo chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm cả việc làm giàu uranium, "sẽ mãi mãi được duy trì vì mục đích hòa bình". Iran sẽ thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin để đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế.

