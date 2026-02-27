Kết quả cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran mới nhất

Cuộc đàm phán gián tiếp mới nhất giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran đã kéo dài nhiều giờ nhưng chưa đạt được thỏa thuận nào.

AP đưa tin, Mỹ và Iran đã có cuộc đàm phán gián tiếp về chương trình hạt nhân của Tehran tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 26/2. Cuộc đàm phán kéo dài nhiều giờ nhưng hai bên chưa đạt được thỏa thuận nào.

Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi, người làm trung gian cho các cuộc đàm phán ở Geneva, cho biết đã có “tiến triển đáng kể trong đàm phán” nhưng không nêu chi tiết.

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình nhà nước Iran, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết cuộc đàm phán với Mỹ là một trong những "vòng đàm phán căng thẳng và kéo dài nhất" của nước này.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AP/Khaled Elfiqi.

Theo Ngoại trưởng Oman Al-Busaidi, cuộc đàm phán kỹ thuật với sự tham gia của các đại diện cấp thấp hơn sẽ tiếp tục vào tuần tới tại Vienna (Áo), nơi đặt trụ sở của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong bất kỳ thỏa thuận nào.

Tuy nhiên, ngay trước khi cuộc đàm phán kết thúc, Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin rằng Tehran quyết tâm tiếp tục làm giàu uranium, bác bỏ các đề xuất chuyển uranium ra nước ngoài và tìm cách dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế, cho thấy họ không sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Trump muốn đạt được thỏa thuận nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran, muốn Tehran ngừng hoàn toàn việc làm giàu uranium và thu hẹp cả chương trình tên lửa tầm xa lẫn sự hỗ trợ cho các nhóm vũ trang trong khu vực.

Trong khi đó, Iran tuyên bố chỉ thảo luận về các vấn đề hạt nhân và khẳng định chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình. Iran cũng hy vọng tránh được một cuộc xung đột, nhưng khẳng định họ có quyền làm giàu uranium và không muốn thảo luận về các vấn đề khác như chương trình tên lửa tầm xa của Iran hay việc nước này hỗ trợ các nhóm vũ trang như Hamas và Hezbollah.

