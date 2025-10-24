Hà Nội

Xã hội

Phải dự báo sớm hiện tượng nghịch nhiệt để giảm nguồn phát thải

Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, phải dự báo sớm hiện tượng nghịch nhiệt ít nhất 10 ngày để triển khai các biện pháp giảm nguồn phát thải.

Bảo Ngân

Ngày 24/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ NN&MT) tổ chức cuộc họp về hoàn thiện Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045, cùng tiến độ triển khai các nhiệm vụ cấp bách giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí tại Hà Nội.

Tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Môi trường Lê Hoài Nam cho biết, thời gian qua, Cục đã chủ trì phối hợp với UBND TP Hà Nội và các địa phương lân cận triển khai rà soát, lắp đặt hệ thống quan trắc không khí bằng thiết bị cảm biến. Đến nay, 67 thiết bị quan trắc không khí tự động, liên tục đã được lắp đặt tại các tỉnh, thành như Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Thái Nguyên và Hưng Yên và truyền dữ liệu trực tiếp về hệ thống quản lý quốc gia để kiểm soát ô nhiễm không khí…

Hệ thống mô hình dự báo ô nhiễm không khí cho khu vực Hà Nội mở rộng với hạn dự báo 7 ngày đã được thiết lập. Cùng với đó, công tác kiểm soát nguồn gây ô nhiễm không khí được tăng cường, đặc biệt là các hoạt động xây dựng, giao thông và đốt phụ phẩm nông nghiệp.

anh-1.jpg
Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, Bộ NN&MT đang phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch kiểm tra, xử lý hoạt động đốt phế phụ phẩm nông nghiệp ngoài trời, đồng thời giám sát hoạt động xây dựng tại các đô thị lớn. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với khí thải xe mô tô, xe gắn máy đã được hoàn thiện, sẵn sàng trình ban hành.

Cục Viễn thám quốc gia cho biết, đơn vị đã triển khai thiết bị bay không người lái (drone) giám sát tại một số vùng có nguy cơ đốt rơm rạ và phát hiện 14 khu vực có dấu hiệu đốt trực tiếp hoặc còn tồn tại dấu tích cháy.

Do ảnh hưởng thời tiết, hoạt động đốt năm nay diễn ra rải rác, song dự báo trong tháng 11 có thể gia tăng. Cục đang hoàn thiện hồ sơ xin gia hạn hoạt động bay để tiếp tục thu thập dữ liệu, đồng thời kết hợp đánh giá các công trình xây dựng lớn.

Thứ trưởng Lê Công Thành cũng lưu ý, dự báo ô nhiễm không khí và nước cần gắn với dự báo lượng và chất, xem xét mối liên hệ giữa sự lan tỏa ô nhiễm và dòng không khí.

Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, những hiện tượng thời tiết như nghịch nhiệt khiến chất ô nhiễm bị "giam" dưới lớp không khí nóng, tạo thành một "vòm kính" bao phủ đô thị, làm cho bụi mịn và khí độc không thoát ra được. Vì vậy, phải dự báo sớm hiện tượng này ít nhất 10 ngày để triển khai các biện pháp giảm nguồn phát thải, hạn chế mức độ ô nhiễm trước khi thời tiết trở nên bất lợi. Đồng thời, ông yêu cầu Cục Khí tượng Thủy văn và Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc phối hợp xây dựng hệ thống cảnh báo sớm hiện tượng nghịch nhiệt trong vòng 10 ngày.

Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, kiểm soát ô nhiễm không khí là nhiệm vụ liên ngành, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan môi trường, khí tượng, viễn thám, nông nghiệp và đặc biệt là sự vào cuộc của chính quyền địa phương. Bởi vậy, ông yêu cầu Cục Môi trường phân công lãnh đạo phụ trách truyền thông, thường xuyên cung cấp thông tin cho báo chí và cộng đồng, đảm bảo công tác giám sát, cảnh báo được thực hiện xuyên suốt.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nhà máy gạch quy mô lớn hoạt động không giấy phép. (Nguồn: VTV).

