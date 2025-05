Phá đường dây ép các cô gái làm nhân viên tại quán Karaoke

Công an tỉnh Thái Bình thông tin ban đầu về triệt phá đường dây mua bán người, bắt giữ người trái pháp luật để ép làm nhân viên phục vụ tại các quán Karaoke.

Ngày 27/5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, qua công tác nghiệp vụ và sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng chức năng đã triệt phá thành công tụ điểm ở thành phố Thái Bình có biểu hiện nghi vấn 'chăn dắt' nhân viên nữ hát karaoke bằng cách quản lý hàng chục cô gái trong một nhà trọ với thiết bị giám sát cẩn mật.

Nhóm đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an Thái Bình.

Qua mật phục, điều tra, nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện một số đối tượng trú tại thôn Kìm, xã Vũ Lạc (TP Thái Bình) canh coi, giữ người trái pháp luật. Khi lực lượng công an tổ chức khám xét khẩn cấp nơi ở và phòng trọ của Phạm Quang Thành (sinh 1989) tại thôn Kìm, phát hiện 28 nhân viên nữ, ăn ở tập trung trong khu nhà trọ; chung quanh có tường bao, rào kín dây thép gai, camera theo dõi.

Khi đi làm Thành trực tiếp hoặc phân công người đưa, đón, theo dõi, giám sát không cho nhân viên bỏ trốn. Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 14 đối tượng gồm: Phạm Quang Thành (sinh 1989); Đào Thị Thu Thủy (sinh 1984), đều trú tại xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình; Nguyễn Thị Nữ (sinh 1985), trú tại huyện Đắk Tô (tỉnh Kon Tum).

Đinh Việt Hà (sinh năm 2007), trú tại xã Gia Phong, huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình); Hà Ngọc Quyết (sinh năm 2004), Dương Ngọc Tuấn (sinh năm 2006); Hà Ngọc Kiên (sinh năm 2001) đều trú tại thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình).

Trần Văn Tháp (sinh năm 1986), trú tại xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình); Vũ Thành Tuyến (sinh năm 1971), trú tại xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình; Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1994), trú tại xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình).

Phan Ngọc Lân (sinh năm 1993), trú tại xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình); Nguyễn Viết Cường (sinh năm 1987), trú tại thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định); Hoàng Văn Miền (sinh năm 1997), trú tại xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) và Nguyễn Ngọc Mai (sinh năm 1996), trú tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) để điều tra về các hành vi “Mua bán người” quy định tại Khoản 2 Điều 150 Bộ luật Hình sự; “Giữ người trái pháp luật” quy định tại Khoản 2 Điều 157 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Triệt phá 2 đường dây mua túy lớn