Pakistan thành lập Bộ chỉ huy tên lửa sau xung đột với Ấn Độ

Pakistan sẽ thành lập một lực lượng mới trong quân đội để giám sát khả năng tác chiến tên lửa trong một cuộc xung đột thông thường như với Ấn Độ vừa qua.

Pakistan sẽ thành lập một lực lượng mới trong quân đội nước này để giám sát khả năng tác chiến tên lửa trong một cuộc xung đột thông thường, dường như là một động thái để đối đầu với đối láng giềng Ấn Độ.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã công bố kế hoạch thành lập Lực lượng Tên lửa Lục quân tại một buổi lễ được tổ chức tại Islamabad để kỷ niệm cuộc xung đột với Ấn Độ vào tháng 5 năm ngoái, ở quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

Bộ chỉ huy Lực lượng Tên lửa Lục quân (ARFC) được thành lập một ngày sau khi hình ảnh về một loại tên lửa hành trình tấn công mặt đất mới của Pakistan xuất hiện trên mạng xã hội.

Bộ tư lệnh Lực lượng Tên lửa Lục quân (ARFC) được thiết kế để thống nhất, hiện đại hóa và tăng cường sức mạnh cho lực lượng tên lửa Pakistan. Ảnh: Asia Times

Buổi lễ được tổ chức một ngày trước Ngày Độc lập lần thứ 78 của Pakistan. Lực lượng này "sẽ được trang bị công nghệ hiện đại", Sharif cho biết trong một tuyên bố từ văn phòng của mình.

"Lực lượng này, có khả năng tấn công kẻ thù từ mọi phía, sẽ chứng tỏ là một cột mốc nữa trong việc tăng cường hơn nữa năng lực chiến tranh thông thường của chúng ta", ông phát biểu trong bài phát biểu được phát lại trên các kênh truyền hình địa phương vào thứ năm.

Tuy nhiên, một quan chức an ninh cấp cao cho biết lực lượng này sẽ có bộ chỉ huy riêng trong quân đội, chịu trách nhiệm xử lý và triển khai tên lửa trong trường hợp xảy ra chiến tranh thông thường. "Rõ ràng là nó dành cho Ấn Độ", ông nói.

Trả lời câu hỏi về lực lượng này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết: "Đây là (một) cách thức hoạt động nổi tiếng của giới lãnh đạo Pakistan nhằm liên tục khơi mào những lời lẽ chống Ấn Độ để che giấu những thất bại của chính họ."

Trước đó 1 ngày, Pakistan đã gây sốc cho các nhà quan sát quốc phòng trong khu vực khi công bố FATAH-IV, một tên lửa hành trình cận âm phóng từ mặt đất thế hệ mới được thiết kế để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ của đối phương với độ chính xác và khả năng sống sót chưa từng có.

Tên lửa Fatah-IV được trưng bày công khai tại triển lãm chào mừng ngày độc lập của Pakistan. Ảnh: ASDA

Sự ra mắt công khai của tên lửa này trong lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Pakistan tại Sân vận động Jinnah, Islamabad, không chỉ là màn thể hiện lòng tự hào dân tộc mà còn là màn phô diễn sức mạnh có chủ đích nhằm báo hiệu với New Delhi rằng Islamabad đang thu hẹp khoảng cách về khả năng tấn công chính xác.

Với tầm bắn 750 km, độ chính xác trong vòng năm mét và đầu đạn nổ mạnh nặng 330 kg, FATAH-IV được tối ưu hóa để tiêu diệt các mục tiêu có giá trị cao, di động hoặc kiên cố nằm xa biên giới Pakistan mà không cần leo thang thành chiến tranh hạt nhân.

Di chuyển ở tốc độ Mach 0,7 và nặng 1.530 kg, tên lửa này tận dụng khả năng bay ở độ cao thấp, bám theo địa hình - chỉ cách mặt đất 50 mét - để vẫn vô hình với hầu hết các hệ thống radar thông thường cho đến vài giây trước khi va chạm.

Khả năng xuyên phá ở tầm thấp này, kết hợp với khả năng dẫn đường chính xác, khiến FATAH-IV trở thành vũ khí đáng gờm chống lại các trung tâm chỉ huy, căn cứ không quân, trung tâm hậu cần và mạng lưới phòng không tích hợp của đối phương.

Hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là Ấn Độ và Pakistan đã liên tục nâng cấp năng lực quân sự của mình, thúc đẩy sự cạnh tranh lâu dài kể từ khi giành độc lập khỏi sự cai trị của Anh vào năm 1947.

Căng thẳng giữa hai nước tăng vọt vào tháng 4 sau vụ giết hại 26 thường dân ở Kashmir thuộc Ấn Độ, một vụ tấn công mà New Delhi đổ lỗi cho Islamabad. Pakistan phủ nhận sự liên quan.

Cuộc xung đột nổ ra vào tháng 5 chứng kiến cả hai bên đều sử dụng tên lửa, máy bay không người lái và máy bay chiến đấu. Hai nước láng giềng đã tiến hành hai trong ba cuộc chiến tranh kể từ khi giành độc lập vào năm 1947 vì Kashmir, nơi mà cả hai đều cai trị một phần nhưng tuyên bố chủ quyền toàn bộ.