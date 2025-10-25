Hà Nội

OxygenOS 16 với giao diện Flow Montion kết nối xuyên hệ sinh thái OnePlus

Số hóa

OxygenOS 16 với giao diện Flow Montion kết nối xuyên hệ sinh thái OnePlus

OnePlus chính thức công bố OxygenOS 16, dựa trên Android 16, mang đến loạt nâng cấp về AI, hiệu năng và khả năng kết nối đa thiết bị, kể cả hệ sinh thái Apple.

Tuệ Minh
Sau thời gian dài thử nghiệm, OnePlus vừa chính thức công bố OxygenOS 16, giao diện người dùng mới dựa trên Android 16, mang đến hàng loạt nâng cấp về AI, hiệu năng, và khả năng kết nối đa thiết bị. Đây được xem là bản cập nhật lớn nhất của OnePlus trong nhiều năm, mở ra kỷ nguyên mới cho “smartphone AI”.
Triết lý thiết kế của OxygenOS 16 đặt AI làm trọng tâm. Điểm nổi bật nhất là Plus Mind, không gian dữ liệu thông minh hoạt động như một “ngân hàng thông tin cá nhân”, nơi người dùng có thể lưu trữ, tổ chức và truy xuất mọi nội dung hiển thị trên màn hình thông qua Mind Space.
Plus Mind được tích hợp Google Gemini, cho phép người dùng tìm kiếm đồng thời trong bộ nhớ máy, web và kho tri thức Gemini. Ngoài ra, hệ thống AI mới hỗ trợ hàng loạt tính năng nâng cao.
Có thể kể đến AI Voice Note: ghi âm, chép lời và tóm tắt nội dung họp. AI Smart Search: tìm kiếm ngữ cảnh theo câu hỏi hoặc hình ảnh. AI Mind Mapping: tự động tạo sơ đồ ý tưởng từ ghi chú. YumSee: chụp ảnh thực đơn, nhận diện món ăn và tạo hình ảnh minh họa. Party Up: tổng hợp ảnh và video thành clip ngắn, tương tự công cụ “Flow” của Google.
AI trên OxygenOS 16 còn có thể chỉnh sáng, căn góc ảnh chụp tài liệu, rồi chuyển đổi thành file PDF tối ưu hóa tự động – hỗ trợ mạnh mẽ cho người dùng văn phòng.
Với O+ Connect, OnePlus chính thức bước vào kỷ nguyên đa thiết bị không giới hạn mở rộng tới cả hệ sinh thái Apple.
Với O+ Conenect việc chia sẻ tệp, ảnh, danh bạ và lịch làm việc giữa điện thoại, tablet, PC, Mac chỉ bằng một thao tác chạm. Phản chiếu màn hình (screen mirroring) từ OnePlus lên PC hoặc Mac.
Chuyển dữ liệu nhanh giữa iPhone và OnePlus, tương tự công nghệ NameDrop của Apple. Điều khiển máy tính từ xa bằng điện thoại hoặc máy tính bảng thông qua tính năng Remote Control.
Đặc biệt, OxygenOS 16 còn hỗ trợ đồng bộ dữ liệu sức khỏe với Apple Watch qua ứng dụng OHealth, giúp người dùng theo dõi nhịp tim, bước chân và thông báo cuộc gọi trực tiếp ngay trên thiết bị đeo tay của Apple.
OxygenOS 16 có ngôn ngữ thiết kế “Flow Motion”, mang lại chuyển động mượt mà, hiệu ứng tự nhiên và phản hồi nhanh hơn 20% so với thế hệ trước. Bên cạnh đó, Parallel Processing 2.0 giúp cải thiện khả năng đa nhiệm và xử lý song song, cho phép người dùng mở đồng thời nhiều ứng dụng mà không làm giảm hiệu năng tổng thể.
Hệ thống cũng hỗ trợ tùy biến màn hình khóa, widget động, và biểu tượng minh bạch đa lớp – tạo chiều sâu cho giao diện mà vẫn giữ phong cách tối giản quen thuộc của OnePlus.
OnePlus xác nhận OxygenOS 16 sẽ bắt đầu được phát hành từ tháng 11/2025, trước tiên trên dòng OnePlus 13, sau đó mở rộng sang các thiết bị khác trong những tháng tiếp theo.
Công nghệ giúp smartphone Oppo và OnePlus kết nối, chia sẻ trực tiếp với iPhone.
Tuệ Minh
