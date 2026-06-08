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Doanh nghiệp

OPES tăng vốn gấp hơn 4 lần sau 4 năm gia nhập hệ sinh thái VPBank

OPES vừa được Bộ Tài chính chấp thuận nâng vốn điều lệ lên 2.451 tỷ đồng, tiếp tục củng cố vị thế trong nhóm các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.

PV

Động thái này diễn ra sau một năm tăng trưởng nổi bật khi OPES vươn lên Top 6 toàn ngành về doanh thu phí bảo hiểm gốc, đồng thời góp mặt trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam theo xếp hạng của Vietnam Report.

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OPES tăng vốn lên 2.451 tỷ đồng, dẫn đầu trong nhóm ngành bảo hiểm phi nhân thọ.

Theo Giấy phép điều chỉnh về Kinh doanh Bảo hiểm, Bộ Tài chính vừa chấp thuận cho Công ty cổ phần Bảo hiểm OPES (OPES) tăng vốn điều lệ từ 1.900 tỷ đồng lên 2.451 tỷ đồng. So với thời điểm giữa năm 2022, khi OPES chính thức gia nhập hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), quy mô vốn của doanh nghiệp gấp hơn 4 lần. Sau đợt tăng vốn, VPBank tiếp tục là công ty mẹ của OPES với tỷ lệ sở hữu 89,71%, trong khi Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) nắm giữ 10% vốn điều lệ.

Việc nâng vốn điều lệ giúp OPES tăng cường năng lực tài chính, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh, tăng trưởng trong giai đoạn mới, đồng thời tạo thêm nguồn lực để đầu tư cho công nghệ, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và mở rộng quy mô hoạt động.

Động thái tăng vốn được thực hiện sau một năm tăng trưởng nổi bật của OPES. Năm 2025, doanh nghiệp đạt doanh thu phí bảo hiểm gốc hơn 4.800 tỷ đồng, tăng 84% so với năm trước và vươn lên Top 6 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam về doanh thu phí bảo hiểm gốc. Lợi nhuận trước thuế đạt 638 tỷ đồng, tăng 38%.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, năm 2025 cũng ghi nhận nhiều dấu mốc quan trọng về vị thế thương hiệu. OPES lần đầu được Vietnam Report xếp hạng trong danh sách các công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam. Đồng thời, OPES cũng góp mặt trong bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam xét theo doanh thu, tốc độ tăng trưởng và lợi nhuận, khẳng định sự hiện diện ngày càng rõ nét trên thị trường bảo hiểm.

"Việc tăng vốn điều lệ là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của OPES, tạo thêm nguồn lực để công ty tiếp tục đầu tư cho công nghệ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và mở rộng quy mô hoạt động. Cùng với lợi thế từ hệ sinh thái VPBank, nền tảng tài chính được củng cố sẽ giúp OPES khai thác hiệu quả hơn các cơ hội tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới”, ông Nguyễn Hữu Tự Trí, Phó Tổng Giám đốc thường trực OPES chia sẻ.

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OPES đặt công nghệ vào trung tâm của quá trình thiết kế sản phẩm và dịch vụ.

Là thành viên trong hệ sinh thái VPBank, OPES tận dụng lợi thế từ mạng lưới hơn 30 triệu khách hàng, nền tảng công nghệ và hệ sinh thái tài chính mở rộng khác biệt. Sự kết nối giữa các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, tài chính tiêu dùng và bảo hiểm tạo điều kiện để OPES mở rộng độ phủ sản phẩm, phát triển các giải pháp bảo hiểm số theo nhu cầu và gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng trên nhiều kênh phân phối khác nhau.

OPES đã hoàn thành Dự án Tự động hóa vận hành giai đoạn 1 và đưa vào vận hành hai cổng bồi thường tự động Fast-track và Eclaim, cho phép khách hàng chủ động thực hiện yêu cầu bồi thường trực tuyến đối với nhiều sản phẩm bảo hiểm trên một nền tảng số thống nhất. Việc triển khai các giải pháp này không chỉ nâng cao trải nghiệm khách hàng theo hướng nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình ứng dụng công nghệ và tự động hóa vào hoạt động bảo hiểm của OPES.

Việc tăng vốn lên 2.451 tỷ đồng, do đó, không chỉ là bước phát triển về quy mô tài chính của OPES mà còn củng cố năng lực và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường bảo hiểm. Nguồn vốn gia tăng tạo điều kiện để OPES tiếp tục đầu tư cho công nghệ, nâng cao năng lực vận hành và mở rộng hoạt động kinh doanh, đồng thời khẳng định cam kết đảm bảo nguồn lực tài chính vững mạnh, sẵn sàng đồng hành và bảo vệ khách hàng trước những rủi ro trong cuộc sống. Đây cũng là nền tảng quan trọng để OPES hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.

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