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Doanh nghiệp

VinFast Kinet hút người trẻ: Dáng “chiến”, máy khỏe, đổi pin chỉ mất vài phút

Sở hữu ngoại hình góc cạnh, nam tính cùng động cơ có công suất tối đa lên tới 5.200 W, VinFast Kinet mang đến trải nghiệm lái phấn khích, trong khi giá bán và chi phí sử dụng cực hời.

PV

Chất thể thao từ thiết kế đến vận hành

Giữa bối cảnh thị trường xe máy điện ngày càng đa dạng, những người dùng trẻ, đặc biệt là nam giới cá tính, luôn tìm kiếm một phương tiện hội tụ đủ cả sự mạnh mẽ và chất thể thao về thiết kế. VinFast Kinet ra mắt mang theo làn gió mới cho thị trường, đáp ứng đúng mong đợi của nhóm khách hàng này.

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“Kinet có vẻ ngoài góc cạnh, gai góc và được tạo hình bởi các đường nét rất sắc nét. Dải LED định vị ban ngày được vuốt khá sắc, đồng thời cụm đèn bi-LED Projector phía dưới thiết kế rất ngầu và cho khả năng chiếu sáng tốt hơn”, reviewer kênh The Wheel đánh giá.

Để gia tăng tính an toàn và sự bề thế cho mẫu xe, VinFast trang bị bộ vành đúc kích thước lớn 14 inch cùng lốp trước 90/90 và lốp sau 120/70. Đèn xi-nhan nhỏ tách biệt hai bên mang đến cảm giác như các dòng mô tô phân khối lớn. Thiết kế xe vừa ghi điểm ở thẩm mỹ, vừa được đánh giá cao về công thái học.

“Ghi đông thiết kế hơi xuôi xuống dưới, cảm giác cầm rất thân thiện và thể thao. Đuôi xe được vuốt nhọn lên trông như những chiếc xe phân khối lớn, nổi trội nhất là phuộc sau có bình dầu màu vàng trông rất thời trang và nổi bật”, reviewer Tới Tài Tử đánh giá.

Bên cạnh đó, xe còn tích hợp loạt tiện ích đáng giá như chức năng khóa thông minh (Smart Key), màn hình hiển thị TFT sắc nét và cốp xe rộng 22 lít, dễ dàng chứa vừa mũ bảo hiểm cùng nhiều đồ đạc cá nhân.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài thu hút, khả năng vận hành của VinFast Kinet mới là yếu tố được nhiều người dùng nam giới quan tâm. Trái tim của xe là khối động cơ Inhub với công suất danh định 3.000W và công suất tối đa lên tới 5.200W, cho phép đạt tốc độ tối đa 90 km/h cùng khả năng tăng tốc từ 0 đến 50 km/h trong chưa tới 6 giây.

“Xe tăng tốc tốt, động cơ 5.200W giúp người lái cảm nhận được rõ sức mạnh. Xe đem tới cảm giác lái thể thao, vui vẻ, bớt nhàm chán, hoàn toàn phù hợp cho phái mạnh và những ai thích cảm giác hứng thú, phấn khởi”, kênh The Wheel nhận xét.

Đổi pin nhanh hơn đổ xăng, chi phí sở hữu mềm bất ngờ

Một trong những lợi thế đáng chú ý của VinFast Kinet với người thường xuyên di chuyển là khả năng tiếp năng lượng linh hoạt. Xe sử dụng hai pin LFP dung lượng 1,5 kWh mỗi pin, cho quãng đường tối đa 145 km. Nếu cần di chuyển cường độ cao, người dùng có thể nhanh chóng thay pin tại hệ thống tủ đổi pin công cộng V-Green thay vì phải chờ sạc trong thời gian dài.

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Để gia tăng tính an toàn và sự bề thế cho mẫu xe, VinFast trang bị bộ vành đúc kích thước lớn 14 inch cùng lốp trước 90/90 và lốp sau 120/70. Đèn xi-nhan nhỏ tách biệt hai bên mang đến cảm giác như các dòng mô tô phân khối lớn. Thiết kế xe vừa ghi điểm ở thẩm mỹ, vừa được đánh giá cao về công thái học.

“Ghi đông thiết kế hơi xuôi xuống dưới, cảm giác cầm rất thân thiện và thể thao. Đuôi xe được vuốt nhọn lên trông như những chiếc xe phân khối lớn, nổi trội nhất là phuộc sau có bình dầu màu vàng trông rất thời trang và nổi bật”, reviewer Tới Tài Tử đánh giá.

Bên cạnh đó, xe còn tích hợp loạt tiện ích đáng giá như chức năng khóa thông minh (Smart Key), màn hình hiển thị TFT sắc nét và cốp xe rộng 22 lít, dễ dàng chứa vừa mũ bảo hiểm cùng nhiều đồ đạc cá nhân.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài thu hút, khả năng vận hành của VinFast Kinet mới là yếu tố được nhiều người dùng nam giới quan tâm. Trái tim của xe là khối động cơ Inhub với công suất danh định 3.000W và công suất tối đa lên tới 5.200W, cho phép đạt tốc độ tối đa 90 km/h cùng khả năng tăng tốc từ 0 đến 50 km/h trong chưa tới 6 giây.

“Xe tăng tốc tốt, động cơ 5.200W giúp người lái cảm nhận được rõ sức mạnh. Xe đem tới cảm giác lái thể thao, vui vẻ, bớt nhàm chán, hoàn toàn phù hợp cho phái mạnh và những ai thích cảm giác hứng thú, phấn khởi”, kênh The Wheel nhận xét.

Đổi pin nhanh hơn đổ xăng, chi phí sở hữu mềm bất ngờ

Một trong những lợi thế đáng chú ý của VinFast Kinet với người thường xuyên di chuyển là khả năng tiếp năng lượng linh hoạt. Xe sử dụng hai pin LFP dung lượng 1,5 kWh mỗi pin, cho quãng đường tối đa 145 km. Nếu cần di chuyển cường độ cao, người dùng có thể nhanh chóng thay pin

Theo reviewer kênh The Wheel, quá trình đổi pin khá đơn giản và chỉ mất vài phút. “Đối với những ai không có thời gian thì hoàn toàn có thể ra trạm đổi pin của VinFast. Rất nhanh, chúng ta chỉ mất tầm vài phút chờ viên pin đầy đẩy ra, nhanh hơn việc đổ xăng vào giờ cao điểm khá nhiều”, đại diện kênh nhận xét.

Giá bán cũng là một điểm giúp Kinet dễ tiếp cận người dùng trẻ. Mẫu xe hiện có giá niêm yết từ 40 triệu đồng với phương án không kèm pin và 49,9 triệu đồng khi mua kèm pin.

Tuy nhiên, khách hàng được hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 2% giá trị xe và một năm thuê pin trị giá 3,6 triệu đồng (có thể quy đổi thành tiền mặt). Chủ sở hữu một số dòng xe VinFast còn được nhận thêm ưu đãi từ 1-2 triệu đồng. Sau khi áp dụng đầy đủ các quyền lợi, chi phí sở hữu Kinet có thể giảm xuống còn hơn 33 triệu đồng.

Với ngoại hình nam tính, hiệu suất vận hành mạnh mẽ cùng loạt tính năng công nghệ hiện đại, VinFast Kinet là lựa chọn “đáng từng xu” với những người dùng trẻ ưa cảm giác lái thể thao.

#VinFast Kinet #VinFast #vingroup

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