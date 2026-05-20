VPBank là đối tác của Đại học Harvard cho dự án Field Global Capstone tại Việt Nam

VPBank vừa đón tiếp nhóm sinh viên MBA đầu tiên đến từ Trường Kinh doanh Harvard, trong khuôn khổ FIELD Global Capstone - khóa học trải nghiệm thực địa toàn cầu, một học phần bắt buộc thuộc chương trình đào tạo sau đại học của Harvard. Trong mười tuần làm việc từ xa và một tuần làm việc tại Việt Nam, nhóm sinh viên đã trực tiếp tìm hiểu và đề xuất một số giải pháp cho các bài toán kinh doanh tại VPBank.

Các sinh viên xuất sắc của Harvard trong buổi làm việc trực tiếp cùng lãnh đạo ngân hàng VPBank.

Đánh giá cao VPBank bởi môi trường kinh doanh giàu tính thực tiễn, nơi các bài toán về tăng trưởng, trải nghiệm Khách hàng, đổi mới sản phẩm và chuyển đổi số trong ngành tài chính – ngân hàng có thể trở thành những case study điển hình cho thế hệ lãnh đạo tương lai, trường kinh doanh Harvard chọn VPBank là điểm đến tại Việt Nam cho các sinh viên xuất sắc của trường.

Ông Phùng Duy Khương, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Ngân hàng VPBank, chia sẻ:

“VPBank vui mừng chào đón sinh viên xuất sắc của Trường Kinh doanh Harvard đến trải nghiệm và tiếp cận các bài toán kinh doanh thực tiễn tại ngân hàng. Chúng tôi tin rằng, VPBank là môi trường để các sinh viên có thể quan sát, học hỏi và thử thách tư duy quản trị trong bối cảnh thị trường đang phát triển rất nhanh. Chúng tôi đánh giá cao các khuyến nghị mang tính sáng tạo và thiết thực cao đến từ các học viên MBA”.

FIELD Global Capstone là học phần được thiết kế nhằm củng cố và phát triển năng lực của sinh viên trong việc quản lý, vận hành và ra quyết định hiệu quả trong nhiều bối cảnh kinh doanh khác nhau. Trước khi nhóm sinh viên đến Việt Nam, các lãnh đạo VPBank đã làm việc từ xa với nhóm trong nhiều tháng để cùng xác định đề bài, trao đổi thông tin và định hướng nghiên cứu.

Trong thời gian làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, nhóm sinh viên đã trình bày ý tưởng với ban lãnh đạo VPBank, thực hiện nghiên cứu thực địa với người tiêu dùng và trình bày các khuyến nghị cuối cùng trước ban lãnh đạo ngân hàng. Trải nghiệm này giúp sinh viên “học thông qua thực hành”, giải quyết thử thách liên quan đến phát triển sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

VPBank là môi trường “học thông qua thực hành” lý tưởng cho sinh viên Harvard trải nghiệm các case study điển hình lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

VPBank là một trong 156 đối tác dự án FIELD Global Capstone trên toàn cầu, trải rộng tại 14 thành phố thuộc 14 quốc gia. Tổng cộng, các đối tác này đã cùng đón tiếp hơn 900 sinh viên Trường Kinh doanh Harvard trong chương trình năm nay.

Giáo sư Joe Fuller, Chủ nhiệm học thuật của dự án ghi nhận, những trải nghiệm học tập mang tính thực tiễn cao như FIELD Global Capstone sẽ không thể diễn ra nếu thiếu sự đồng hành của VPBank và các đối tác trên toàn cầu.

“Chúng tôi vô cùng biết ơn VPBank và tất cả các tổ chức đối tác dự án FIELD Global Capstone vì những đóng góp dành cho sinh viên của chúng tôi. Các sinh viên nhận được những lợi ích vô cùng lớn từ trải nghiệm này, và chúng tôi hy vọng các tổ chức đối tác cũng có được những giá trị tương tự”.