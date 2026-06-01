VPShow và chiến lược tăng trưởng khách hàng qua những sự kiện đỉnh cao của VPBank

Khi G-DRAGON bước lên sân khấu tại Việt Nam, hay Faker cùng đồng đội ở T1 phô diễn kỹ năng thi đấu đỉnh cao trước sự chứng kiến của người hâm mộ.

Từ sân khấu giải trí đến hệ sinh thái trải nghiệm đỉnh cao

VPBank liên tiếp đưa các ngôi sao hạng A cùng các show diễn đỉnh cao về Việt Nam.

Trong nhiều năm, concert thường được nhìn như một hoạt động truyền thông thương hiệu, nơi doanh nghiệp xuất hiện cùng nghệ sĩ, tạo độ phủ truyền thông và gia tăng thiện cảm với công chúng. Nhưng trong bối cảnh khách hàng ngày càng kỳ vọng nhiều hơn vào trải nghiệm, một sự kiện lớn có thể làm được nhiều hơn thế - như cách VPBank đang đưa thương hiệu bước vào đời sống cảm xúc của khách hàng.

Sự thay đổi này bắt đầu từ chính hành vi của người trẻ. Họ có thể nghe nhạc trên nền tảng số, theo dõi thần tượng qua mạng xã hội và xem các sự kiện quốc tế qua livestream. Tuy nhiên, nhu cầu được có mặt trực tiếp, được hòa vào đám đông, được check-in và chia sẻ khoảnh khắc thật vẫn là những trải nghiệm được khao khát nhất. Nếu thương hiệu tạo ra cơ hội để khách hàng sống trong những khoảnh khắc ấy, thương hiệu có thêm một cách kết nối tự nhiên, gần gũi và giàu cảm xúc hơn.

Biểu tượng K-POP G-DRAGON biểu diễn tại Việt Nam trong đại nhạc hội của VPBank.

Năm 2025, VPBank tạo dấu ấn nổi bật khi đồng hành cùng G-DRAGON tại Việt Nam. Từ VPBank K-Star Spark in Vietnam 2025 đến G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank, ngân hàng đã gắn tên mình với những sự kiện được hàng triệu người hâm mộ chờ đợi. G-DRAGON là biểu tượng của sáng tạo, phong cách và sức ảnh hưởng trong văn hóa đại chúng châu Á. Vì vậy, sự xuất hiện của anh tại Việt Nam tạo ra sức hút vượt xa một đêm diễn thông thường.

Nếu G-DRAGON giúp VPBank chạm tới cộng đồng yêu âm nhạc và văn hóa đại chúng, việc đưa T1 và Faker đến Việt Nam trong VPBank Presents Esports Festival: Legends Unite cho thấy ngân hàng đang mở rộng cách tiếp cận sang những cộng đồng văn hóa mới. Với thế hệ trẻ, T1 là biểu tượng toàn cầu của eSports, còn Faker đại diện cho bản lĩnh, kỷ luật và khát vọng chiến thắng. Sự kiện này giúp VPBank bước vào không gian nơi Gen Z và Millennials dành nhiều thời gian, sự chú ý và tình cảm.

Điểm chung giữa cộng đồng fan G-DRAGON và cộng đồng eSports là sức lan tỏa mạnh trên nền tảng số. Một hình ảnh check-in, một đoạn clip reaction, một khoảnh khắc thần tượng xuất hiện trên sân khấu hay một bài đăng cảm xúc sau sự kiện đều có thể tạo ra lượng thảo luận tự nhiên lớn. Khi thương hiệu xuất hiện trong dòng chảy ấy, sự gắn kết với khách hàng trở nên sống động hơn.

Và VPBank sẽ tiếp tục đưa những ngôi sao hàng đầu thế giới đến Việt Nam.

Khi cảm xúc trở thành động lực tăng trưởng ngân hàng

VPBank không xuất hiện trong các sự kiện đỉnh cao đơn thuần như một thương hiệu tài trợ. Thông qua các chương trình âm nhạc và giải trí quy mô lớn, ngân hàng đang xây dựng một hành trình trải nghiệm có khả năng kết nối khách hàng từ khi theo dõi thông tin, tìm hiểu quyền lợi, tham gia chương trình đến chia sẻ cảm xúc sau sự kiện. Mỗi điểm chạm trong hành trình này đều có thể góp phần gia tăng nhận diện, thúc đẩy tương tác và mở ra cơ hội xây dựng quan hệ lâu dài với khách hàng.

VPBank đưa nhóm nhạc huyền thoại Westlife về biểu diễn tại Việt Nam.

Đây là lý do concert và các sự kiện giải trí có thể trở thành một “phễu tăng trưởng mềm” cho ngân hàng. Khách hàng đến với sự kiện từ sự quan tâm dành cho nghệ sĩ, hoặc cộng đồng yêu thích. Từ đó, họ tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ và đặc quyền của VPBank một cách tự nhiên hơn, thông qua ưu đãi thẻ, quyền lợi khách hàng, chương trình mở bán vé hoặc các hoạt động tương tác trên nền tảng số.

Từ định hướng đó, VPShow được phát triển như một hệ sinh thái giải trí của VPBank, hướng tới việc kết nối khán giả trong nước với những nghệ sĩ tên tuổi, các ngôi sao hạng A cùng các chương trình âm nhạc và sự kiện giải trí mang tầm quốc tế ngay tại Việt Nam.

Mỗi chương trình do VPShow đồng hành, tổ chức đều góp phần tạo dựng một nhận diện nhất quán về chất lượng, phong cách và trải nghiệm khán giả. Từ cách cập nhật thông tin, tổ chức hoạt động bên lề đến kết nối cộng đồng người hâm mộ, VPShow hướng tới việc trở thành một điểm hẹn đáng tin cậy cho những ai quan tâm đến âm nhạc và các sự kiện giải trí quy mô lớn tại Việt Nam.

VPShow, vì thế mở ra một hệ sinh thái kết nối nhiều bên cùng hưởng lợi. Với khán giả, VPShow mang đến cơ hội tiếp cận các sự kiện chất lượng cao, trải nghiệm trọn vẹn hơn và những đặc quyền gắn với cộng đồng yêu giải trí. Với nghệ sĩ và các đơn vị sản xuất quốc tế, VPShow là đối tác có năng lực tổ chức, vận hành và phát triển thị trường một cách bài bản tại Việt Nam. Với VPBank, đây là bước đi giúp thương hiệu củng cố vị thế tiên phong của một ngân hàng hiện đại: không chỉ dẫn dắt trong lĩnh vực tài chính, mà còn góp phần kiến tạo những giá trị trải nghiệm, văn hóa và đời sống tinh thần cho cộng đồng.

