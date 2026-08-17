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Doanh nghiệp

NAM A BANK nâng quy mô hợp tác với BLUEORCHARD lên đến 100 triệu USD

Nam A Bank nâng tổng quy mô hợp tác tín dụng với BlueOrchard lên 100 triệu USD, đồng thời tiếp tục mở rộng nguồn vốn với các đối tác tài chính Thụy Sĩ.

PV

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, yêu cầu chuyển đổi năng lượng và các tiêu chuẩn ESG ngày càng tác động sâu rộng đến hoạt động kinh tế, tài chính bền vững đang trở thành một xu thế phát triển chủ đạo trên toàn cầu. Dòng vốn quốc tế ngày càng ưu tiên các mô hình kinh doanh, dự án và tổ chức tài chính có khả năng tạo ra giá trị kinh tế gắn với tác động tích cực về môi trường và xã hội.

Sự kết nối giữa dòng vốn Thụy Sĩ và nhu cầu chuyển đổi xanh tại Việt Nam còn được hỗ trợ bởi định hướng hợp tác song phương giữa hai quốc gia. Thụy Sĩ đã luật hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; đồng thời Chính phủ nước này định hướng củng cố vị thế của trung tâm tài chính Thụy Sĩ như một trung tâm hàng đầu về tài chính bền vững.

Về phía Việt Nam, cam kết Net Zero vào năm 2050 được Thủ tướng công bố tại COP26 và sau đó được cụ thể hóa trong các chiến lược, chương trình quốc gia. Đáng chú ý, Chương trình Hợp tác Thụy Sĩ - Việt Nam giai đoạn 2025- 2028 xác định biến đổi khí hậu, phát triển đô thị thích ứng khí hậu và tăng cường kết nối kinh tế là những lĩnh vực ưu tiên, tạo nền tảng thuận lợi cho dòng vốn tài chính bền vững giữa hai nước...

Trong bối cảnh đó, Nam A Bank chủ động tăng cường quan hệ với các tổ chức tài chính và nhà đầu tư tác động của Thụy Sĩ, đóng vai trò trung gian đưa nguồn vốn quốc tế đến gần hơn với SMEs, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và các hoạt động kinh tế có tác động xã hội, môi trường tích cực tại Việt Nam.

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Ban lãnh đạo Nam A Bank và BlueOrchard thương thảo khuôn khổ hợp tác giữa hai bên.

Trong đợt giải ngân mới nhất tháng 06/2026, Nam A Bank tiếp tục nhận 20 triệu USD từ tổ chức BlueOrchard (thành viên của Schroders Group), hoàn tất gói hợp tác 40 triệu USD. Qua đó, nâng tổng giá trị các gói tín dụng đã ký kết giữa Nam A Bank và BlueOrchard đạt 100 triệu USD, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Việc BlueOrchard tiếp tục gia tăng quy mô hợp tác sau quá trình đồng hành cùng Nam A Bank khẳng định niềm tin của đối tác quốc tế đối với năng lực quản trị, chất lượng hoạt động và định hướng phát triển bền vững của Ngân hàng.

Bên cạnh nguồn vốn từ BlueOrchard, Nam A Bank cũng vừa tiếp tục nhận thêm nguồn vốn mới từ Symbiotics, một nhà quản lý đầu tư tác động hàng đầu từ Thụy Sĩ, qua đó nâng tổng dư nợ hợp tác với đơn vị này lên đến 30 triệu USD, tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa nguồn vốn quốc tế phục vụ các mục tiêu tài chính toàn diện và phát triển bền vững.

Tính đến đầu Quý III/2026, tổng quy mô dòng vốn quốc tế mà Nam A Bank thu hút thành công đã vượt mốc 350 triệu. Toàn bộ nguồn vốn tiếp nhận được ưu tiên phục vụ tài chính toàn diện cho các doanh nghiệp SMEs, trong đó đặc biệt hướng đến doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp chịu tác động bởi biến đổi khí hậu, và các khách hàng đang trong giai đoạn phục hồi sau dịch bệnh.

Nam A Bank cung cấp trọn gói các giải pháp gồm tín dụng, tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế và dịch vụ tài chính phục vụ các ngành sản xuất, thương mại, chuỗi cung ứng và hạ tầng.

Việc Nam A Bank tiếp tục mở rộng quy mô hợp tác với các đối tác càng khẳng định vai trò trung gian tài chính tích cực kết nối thị trường vốn quốc tế với nền kinh tế Việt Nam, đồng thời mở ra nền tảng để Nam A Bank tiếp tục phát triển các chương trình tài trợ bền vững cùng các đối tác tài chính quốc tế trong thời gian tới.

Định hướng mở rộng hợp tác với các định chế tài chính phát triển bền vững quốc tế sẽ giúp Nam A Bank đa dạng hóa nguồn vốn, tăng cường khả năng tiếp cận các dòng vốn trung và dài hạn, đồng thời nâng cao năng lực cung ứng tín dụng và dịch vụ tài chính cho nền kinh tế.

Trong nhiều năm qua, Nam A Bank luôn tiên phong trong việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế (khung quản trị rủi ro Basel III, chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS, khung hệ thống quản lý môi trường và xã hội ESMS, Báo cáo Phát triển bền vững, chuyển đổi số...) nâng cao uy tín, thương hiệu trên thị trường.

Các khoản huy động mới này tiếp tục nối dài chuỗi hợp tác giữa Nam A Bank với nhiều định chế tài chính quốc tế như IFC, ADB, J.P. Morgan, Proparco, responsAbility, BlueOrchard, Symbiotics… Qua đó nâng cao vị thế của Ngân hàng trong mạng lưới tài chính phát triển toàn cầu.

Các hoạt động hợp tác quốc tế này nằm trong chiến lược tổng thể của Nam A Bank, bao gồm sáng kiến Cộng đồng Tài chính Xanh, hợp tác với các định chế tài chính phát triển uy tín trên thị trường. Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC), Nam A Bank định hướng tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa các nguồn vốn quốc tế và doanh nghiệp trong nước, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của VIFC.

#Hợp tác tài chính xanh và bền vững Việt Nam - Thụy Sĩ #Tăng cường dòng vốn quốc tế cho doanh nghiệp Việt #Chương trình phát thải ròng bằng 0 và cam kết Net Zero 2050 #Phát triển trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam #Vai trò trung gian của Nam A Bank trong dòng vốn quốc tế

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