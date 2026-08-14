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Doanh nghiệp

T&T Group bắt tay “ông lớn” công nghệ tài chính Trung Quốc, mở hướng vươn tầm ASEAN

Ngày 12/8, T&T Group và Yusys Technologies – Tập đoàn công nghệ tài chính hàng đầu Trung Quốc đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, qua đó đặt nền móng cho việc nghiên cứu các cơ hội hợp tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ tài chính, chuyển đổi số và dịch vụ tài chính tại Việt Nam và các thị trường trọng điểm Đông Nam Á.

PV
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Ảnh 1: Đại diện T&T Group và Yusys Technologies ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược.

Yusys Technologies là một trong những tập đoàn công nghệ tài chính hàng đầu Trung Quốc, từng xếp hạng 40 trong Top 100 công ty Fintech toàn cầu (IDC FinTech Rankings Top 100) năm 2022 và liên tục nằm trong Top 50 giai đoạn 2021-2023. Doanh nghiệp cung cấp các giải pháp về hệ thống lõi, ứng dụng số, dữ liệu và AI cho các ngân hàng và tổ chức tài chính, đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số của ngành tài chính - ngân hàng.

Hướng tới liên doanh công nghệ tài chính vươn tầm khu vực

Theo biên bản ghi nhớ (MOU), T&T Group và Yusys sẽ nghiên cứu cơ hội hợp tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ tài chính, chuyển đổi số và dịch vụ tài chính tại Việt Nam và các thị trường trọng điểm khác ở Đông Nam Á, với mục tiêu thành lập công ty liên doanh chuyên về công nghệ tài chính làm pháp nhân để triển khai toàn bộ các sáng kiến hợp tác.

Mô hình hợp tác được thiết kế theo hướng kết hợp thế mạnh của mỗi bên. Theo đó, Tập đoàn T&T dự kiến hỗ trợ Yusys tiếp cận thị trường, mạng lưới khách hàng, chia sẻ kinh nghiệm triển khai và cung cấp nguồn lực thực hiện tại Việt Nam cũng như Đông Nam Á. T&T cũng xem xét đảm nhiệm vai trò phụ trách vận hành tại địa phương, phát triển thị trường và điều phối hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Yusys sẽ nghiên cứu việc cung cấp trọn bộ các công nghệ lõi, sản phẩm chuẩn hóa, cấp phép mã nguồn, giải pháp chuyên ngành, năng lực nghiên cứu và phát triển để hỗ trợ mở rộng kinh doanh và các sáng kiến chuyển đổi số của Tập đoàn T&T.

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Ảnh 2: Quang cảnh buổi làm việc giữa T&T Group và Yusys Technologies.

Trên nền tảng này, hai bên dự kiến hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực trọng điểm, trước hết là thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện cho Ngân hàng SHB, nâng cấp ngân hàng lõi phân tán, cho vay thông minh, Super App, Ngân hàng mở, nền tảng dữ liệu doanh nghiệp, AI, quản lý quan hệ khách hàng và quản trị rủi ro.

Bên cạnh đó, hợp tác cũng hướng tới trao quyền số hóa cho 7 lĩnh vực cốt lõi của T&T Group, gồm dịch vụ tài chính, bất động sản, năng lượng tái tạo, hàng không/logistics/cảng biển, nông nghiệp, sản xuất và thể thao - y tế. Các bên dự kiến xây dựng một nền tảng số hợp nhất, tích hợp dữ liệu, phân tích dữ liệu và các giải pháp thông minh.

Ngoài ra, hai bên đặt mục tiêu mở rộng dịch vụ công nghệ tài chính khắp Đông Nam Á. Liên doanh được định hướng cung cấp các giải pháp về ngân hàng lõi, mô hình hóa rủi ro, quản trị dữ liệu, ngân hàng số và điện toán thông minh tại Việt Nam, trước khi mở rộng thị trường ASEAN. Mục tiêu là trở thành một công ty công nghệ tài chính hàng đầu Việt Nam trong vòng 3 năm, với doanh thu hàng năm vượt 200 triệu USD.

Mở rộng hệ sinh thái tài chính, xây dựng năng lực dài hạn

Một trọng tâm hợp tác khác là xây dựng các dịch vụ tài chính theo kịch bản ứng dụng, với hệ sinh thái tích hợp giữa tài chính tiêu dùng, tài chính chuỗi cung ứng, thanh toán, quản lý tài sản và dịch vụ tài chính xuyên biên giới.

Xa hơn, hai bên xem xét xây dựng hệ sinh thái công nghệ tài chính Việt Nam – Trung Quốc lâu dài. Phạm vi nghiên cứu hợp tác được mở rộng tới các dịch vụ AI, robot, Token Factory và thanh toán xuyên biên giới. Hai bên dự kiến hợp tác thành lập Học viện Nhân tài Công nghệ tài chính Việt Nam – Trung Quốc, tập trung vào tuyển dụng, đào tạo, việc làm và phát triển chuyên môn liên tục. Định hướng này cũng được hỗ trợ bởi việc Yusys dự kiến bố trí chuyên gia, đội ngũ kỹ thuật và quản lý chủ chốt, đồng thời hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực địa phương và chuyển giao kiến thức, kinh nghiệm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành T&T Group Đỗ Quang Hiển cho rằng, hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đang đứng trước những điều kiện thuận lợi, khi đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của cả 2 nền kinh tế.

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Ảnh 3: Nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành T&T Group Đỗ Quang Hiển phát biểu tại buổi làm việc.

Đặc biệt, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học công nghệ được xác định là một trong những trụ cột quan trọng để nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Đây cũng là thời điểm phù hợp để các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Trung Quốc như Yusys mở rộng hợp tác, đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, T&T Group và Yusys thống nhất xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, dài hạn và bền vững, trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên, đồng thời khai thác hiệu quả hệ sinh thái và chuỗi giá trị mà hai doanh nghiệp đang sở hữu nhằm phát triển các giải pháp tài chính số tại Việt Nam và từng bước mở rộng ra thị trường khu vực.

Người đứng đầu T&T Group nhấn mạnh, quan hệ hợp tác cần được xây dựng trên nền tảng tôn trọng, tin cậy, cầu thị, hướng tới tạo ra những giá trị lâu dài cho sự phát triển của hai doanh nghiệp, hai quốc gia.

Ông Hồng Vệ Đông, Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Yusys Technologies, khẳng định mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác sâu rộng, lâu dài với T&T Group, đồng thời đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường giàu tiềm năng của khu vực trong lĩnh vực chuyển đổi số và công nghệ tài chính.

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Ảnh 4: Ông Hồng Vệ Đông, Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Yusys Technologies phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện Yusys cho biết, doanh nghiệp sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm tích lũy từ quá trình đồng hành cùng hệ thống ngân hàng Trung Quốc qua các giai đoạn phát triển, từ tin học hóa, số hóa đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hai bên cùng nghiên cứu và phát triển những mô hình hợp tác mới, không chỉ tại Việt Nam mà còn hướng tới thị trường Đông Nam Á.

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Ảnh 5: Lãnh đạo và đại diện T&T Group, Yusys Technologies chụp ảnh lưu niệm

Hai bên cũng thống nhất nguyên tắc hợp tác dựa trên tinh thần thực chất, hiệu quả, tôn trọng lẫn nhau, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh mạng, an toàn dữ liệu và bảo mật thông tin.

Trong thời gian tới, các bên cũng sẽ xây dựng lộ trình triển khai cụ thể, xác định các ưu tiên hợp tác trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhằm sớm hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.

#Yusys Technologies #t&t #TT GROUP

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