VinFast VF 5 giúp chủ xe tiết kiệm hàng chục triệu đồng chi phí bảo dưỡng ra sao?

Sau hàng nghìn km di chuyển, nhiều chủ xe VinFast VF 5 khẳng định, khoản tiền tiết kiệm riêng ở các hạng mục bảo dưỡng đã lên tới hàng chục triệu đồng.

180.000 km “cày” dịch vụ, VF 5 vẫn nhẹ tiền bảo dưỡng

Với những người sử dụng ô tô thường xuyên, đặc biệt là tài xế kinh doanh dịch vụ, chi phí bảo dưỡng là khoản phải tính toán kỹ bởi số km càng lớn, số lần đưa xe vào xưởng và các hạng mục cần thay thế càng tăng. Vì thế, chi phí thực tế sau hàng trăm nghìn km có thể phản ánh khá rõ bài toán kinh tế của một mẫu xe.

Anh Đỗ Văn Mến có cơ sở để so sánh khi từng sử dụng Hyundai Accent trước khi chuyển sang VinFast VF 5 để chạy dịch vụ từ năm 2023. Sau hơn 180.000 km, điều khiến anh ấn tượng là khoản tiền dành cho bảo dưỡng với VF 5 thấp hơn đáng kể so với xe xăng trước đây.

“Lần gần nhất tôi đưa xe VinFast VF 5 vào xưởng dịch vụ để bảo dưỡng định kỳ mốc 180.000 km, chi phí tốn hơn 500.000 đồng. Tổng cộng từ trước đến nay tôi cũng chỉ phải chi khoảng 10 triệu đồng. Với xe xăng ở phân khúc tương đương, mức chi trả có thể phải tốn đến 50 - 60 triệu đồng", anh Mến cho biết.

Giải thích cho chi phí bảo dưỡng thấp của xe VinFast VF 5, reviewer Lê Thượng Tiến - chủ kênh YouTube XeVuiViệtNam cho rằng yếu tố quan trọng nhất nằm ở việc số lượng chi tiết và linh kiện tiêu hao của ô tô điện rất ít so với xe xăng. Ngay cả với những hạng mục cùng xuất hiện trên cả hai loại phương tiện, điều kiện làm việc cũng có sự khác biệt.

“Điển hình như nước làm mát, xe điện vẫn cần chú ý đến hạng mục này, nhưng nước làm mát này chủ yếu dùng để giải nhiệt cho bộ pin, nên không phải chịu hiệu suất làm việc cao như trên xe xăng”, anh Tiến nêu ví dụ cụ thể.

Xe điện VinFast còn có lợi thế lớn ở mốc bảo dưỡng định kỳ tới 15.000 km, dài gấp ba lần so với xe xăng. Không chỉ giảm chi phí, lợi thế này còn giúp chủ xe tiết kiệm thời gian, đặc biệt với người kinh doanh dịch vụ để kiếm thêm thu nhập.

Bài toán kinh tế dài hạn: Càng tính càng thấy “dễ”

Lợi thế kinh tế của VF 5 không dừng ở những hóa đơn bảo dưỡng mà còn bởi thời gian bảo hành “khủng” hiếm thấy, lên tới 7 năm hoặc 160.000 km. Đây là lợi thế dễ nhận thấy khi đặt trong bối cảnh nhiều mẫu xe phổ thông trên thị trường hiện chỉ áp dụng thời gian bảo hành khoảng 3–5 năm.

Khoảng thời gian dài giúp khách hàng xua tan mọi nỗi lo về các lỗi kỹ thuật hay chi phí sửa chữa, đồng thời giúp chiếc xe duy trì được giá trị thanh khoản cao khi người dùng có nhu cầu chuyển nhượng.

Bên cạnh đó, người mua VF 5 hiện còn có thể tận dụng các chính sách hỗ trợ tài chính để giảm áp lực ngay từ thời điểm xuống tiền. Chương trình “Mua xe 0 đồng” cho phép khách hàng vay tới 100% giá trị xe, không cần chuẩn bị vốn đối ứng ban đầu. Chủ sở hữu xe xăng VinFast đủ điều kiện chuyển sang ô tô điện còn có thể sử dụng voucher tri ân trị giá lên tới 80 triệu đồng. Qua đó, từ mức giá niêm yết 496 triệu đồng, khách hàng có thể lái VF 5 về nhà với chi phí thực khoảng hơn 400 triệu đồng.

Sau khi xe lăn bánh, chi phí năng lượng tiếp tục được tối ưu nhờ chính sách miễn phí sạc tại hệ thống V-Green. Theo chính sách hiện hành, khách hàng cá nhân mua ô tô điện VinFast từ ngày 10/2/2026 được miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng đến ngày 10/2/2029. Với những người di chuyển nhiều, đây là khoản tiết kiệm có thể tích lũy đáng kể qua từng tháng.

Từ góc nhìn dài hạn, VF 5 đang chứng minh giá trị của một mẫu xe kinh tế đúng nghĩa: dễ sở hữu và càng sử dụng càng thấy rõ lợi thế về chi phí.