VinFast Kinet hút người dùng nhờ công thức “mạnh, đi xa, dễ nạp năng lượng”

Thiết kế thể thao, động cơ 5.200 W, khả năng tăng tốc 0-50 km/h dưới 6 giây cùng khả năng nạp năng lượng thuận tiện thông qua mạng lưới tủ đổi pin là những điểm “ăn tiền” trên VinFast Kinet.

Tạo khác biệt ngay từ cú vặn ga

Với những tín đồ phong cách thể thao, khi đánh giá một chiếc xe máy, thiết kế luôn là yếu tố tạo ấn tượng đầu tiên. Trải nghiệm sau tay lái cũng phải đủ thuyết phục, từ khả năng tăng tốc nhanh, xoay xở linh hoạt trong phố đến sự ổn định khi chạy đường dài. Trong những mẫu xe mới ra mắt thị trường gần đây, VinFast Kinet đang là một trong những dòng đáp ứng tốt cả hai yếu tố này.

Mẫu xe sở hữu thiết kế góc cạnh với dàn áo khỏe khoắn, cụm đèn LED Projector cùng bộ mâm 14 inch kết hợp lốp sau 120/70-14 bản rộng, tạo nên diện mạo đậm chất thể thao. Theo anh Lê Thượng Tiến (kênh Xevuivietnam), điểm nhấn của Kinet nằm ở phần đầu xe với cụm đèn có tạo hình như “đôi mắt phát sáng”, đi cùng hai hộc chứa đồ phía trước và cổng sạc được bố trí thuận tiện, có nắp chống nước.

Từ góc nhìn của khách hàng nữ, chị Bích Ngọc (kênh Biccar) chỉ ra xe có chiều cao yên vừa phải nên người có chiều cao từ khoảng 1,6 m có thể chống chân khá thoải mái khi dừng đèn đỏ, quay đầu hay leo vỉa hè.

Trong khi đó, về vận hành, Kinet sử dụng động cơ điện In-hub đặt ở bánh sau, cho công suất cực đại lên tới 5.200 W. Sức mạnh này cho phép xe tăng tốc từ 0-50 km/h trong dưới 6 giây và đạt tốc độ tối đa 90 km/h.

Khi di chuyển trong đô thị, đặc tính phản hồi gần như tức thời của động cơ điện giúp Kinet tăng tốc nhanh ngay khi vặn ga, hỗ trợ người lái dễ dàng vượt xe, nhập làn hay xuất phát sau đèn đỏ. Trong khi đó, tốc độ tối đa 90 km/h đáp ứng nhu cầu di chuyển trên các tuyến đường lớn hoặc những hành trình liên tỉnh ở khoảng cách vừa phải.

Trải nghiệm xe trong thực tế, reviewer Đình Nam đánh giá khả năng tăng tốc là điểm tạo nhiều ấn tượng nhất trên Kinet. Anh Tùng Trịnh (kênh Xe Tinh Tế) thì đánh giá cao hệ thống khung gầm và giảm xóc của Kinet khi vẫn giữ được sự ổn định ngay cả khi chở nhiều người.

Tầm vận hành 145 km, đổi pin chỉ mất 1-2 phút

Ưu điểm về vận hành của Kinet càng được củng cố bởi độ thuận tiện trong sử dụng hằng ngày. Kinet là dòng xe sử dụng hai pin LFP, mỗi pin dung lượng 1,5 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa khoảng 145 km theo điều kiện tiêu chuẩn. Quãng đường này đủ đáp ứng phần lớn nhu cầu đi làm, đi học hay di chuyển hằng ngày.

Ngoài sạc tại nhà, người dùng có thể đổi pin tại hệ thống tủ đổi pin V-Green. Thực tế cho thấy quá trình đổi pin chỉ mất khoảng 1-2 phút trước khi tiếp tục hành trình. Theo anh Lê Thượng Tiến, quãng đường di chuyển dài kết hợp với mạng lưới tủ đổi pin và trạm sạc giúp người dùng yên tâm hơn khi di chuyển trong phố cũng như trên những hành trình dài.

Đặc biệt, chi phí sử dụng trở thành một lợi thế khác của mẫu xe điện này. Ngoài lựa chọn mua xe kèm pin, VinFast còn cung cấp phương án thuê pin, đồng thời áp dụng chương trình miễn phí đổi pin trong thời gian triển khai. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí sử dụng so với xe sử dụng động cơ đốt trong vốn phải chi trả thường xuyên cho nhiên liệu.

Bên cạnh đó, xe máy điện cũng không cần thay dầu động cơ và có ít hạng mục bảo dưỡng định kỳ hơn xe xăng. Đây là yếu tố được nhiều người dùng ưu tiên khi tính toán tổng chi phí sử dụng trong suốt quá trình sở hữu.

Về dài hạn, người sử dụng Kinet còn được hưởng nhiều lợi ích về chi phí. Cụ thể, các chủ xe máy điện VinFast đang được miễn phí đổi pin 20 lần mỗi tháng đến hết ngày 30/6/2028 và miễn phí sạc tại các trạm công cộng V-Green đến hết ngày 31/5/2027.

Từ nay tới 31/8, người mua Kinet và các dòng xe yêu cầu bằng lái khác được hỗ trợ thêm phí thuê pin trong một năm (có thể quy đổi thành tiền mặt trị giá 3,6 triệu đồng) và khoản lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe). Khách hàng đang sở hữu ô tô hoặc xe máy VinFast còn nhận ưu đãi tới 2 triệu đồng khi mua xe máy điện mới. Cộng dồn các ưu đãi, mức giá thực tế của Kinet có thể xuống chỉ còn hơn 33 triệu đồng.

Với mức giá thực tế được tối ưu trong tháng 8, Kinet đang đưa ra bài toán “lợi chồng lợi” cho người Việt: mức giá cạnh tranh so với phân khúc, nhưng vẫn sở hữu một mẫu xe mạnh mẽ, đi xa và dễ dàng nạp năng lượng chỉ trong vài phút với chi phí gần như bằng 0.