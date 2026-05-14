Chuyển tiền du học qua VPBank: Vững tài chính, trọn hành trình tri thức

VPBank tối ưu trải nghiệm chuyển tiền du học trên nền tảng ngân hàng số

Trong những năm gần đây, xu hướng du học của người Việt tiếp tục mở rộng cả về quy mô lẫn điểm đến. Theo số liệu được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tại Hội nghị Giáo dục Đại học năm 2025, có gần 250.000 người Việt Nam đang học tập ở nước ngoài, cho thấy nhu cầu học tập quốc tế gia tăng và xu hướng đầu tư dài hạn cho giáo dục ngày càng rõ nét .

Đi cùng với xu hướng đó là áp lực tài chính mang tính liên tục và có kế hoạch. Học phí và sinh hoạt phí ở nước ngoài thường được thanh toán theo từng kỳ, lặp lại nhiều lần trong năm và kéo dài trong suốt quá trình học, tạo ra nhu cầu chuyển tiền ổn định với giá trị đáng kể đối với nhiều gia đình.

Trong bối cảnh đó, chuyển tiền quốc tế trở thành một phần thiết yếu trong hành trình du học. Người dùng ngày càng ưu tiên các giải pháp có thời gian xử lý nhanh, thủ tục đơn giản, chi phí hợp lý và thông tin giao dịch minh bạch.

Trên cơ sở đó, VPBank phát triển dịch vụ chuyển tiền du học theo hướng tinh gọn thủ tục, tối ưu quy trình và chi phí. Dịch vụ cho phép khách hàng mua và chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để thanh toán học phí, sinh hoạt phí cho bản thân hoặc thân nhân đang học tập ở nước ngoài.

Sản phẩm hướng đến các gia đình có con em đang hoặc sắp du học, cũng như nhóm khách hàng trẻ chủ động chuẩn bị kế hoạch học tập quốc tế. Khách hàng có thể thực hiện giao dịch tại gần 300 điểm giao dịch của VPBank trên toàn quốc hoặc 100% online trên ứng dụng VPBank NEO.

Với giao dịch trên VPBank NEO, khách hàng có thể tạo lệnh chuyển tiền, khai báo thông tin, tải chứng từ và theo dõi trạng thái xử lý ngay trên ứng dụng. Quy trình số hóa giúp rút ngắn thời gian xử lý, tăng tính minh bạch và đi kèm ưu đãi tỷ giá lên đến 150 điểm đối với nhiều ngoại tệ phổ biến như USD, EUR, AUD, CAD, GBP, JPY, SGD.

Gia tăng lợi ích tài chính cho hành trình du học cùng loạt ưu đãi

Cùng với lợi ích về trải nghiệm, VPBank triển khai chương trình “Kết nối năm châu – 0 đồng phí chuyển” với ưu đãi miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền du học trong thời gian từ nay đến hết ngày 26/10/2026, riêng ngoại tệ JPY áp dụng đến hết ngày 16/03/2027. Chính sách này giúp giảm đáng kể áp lực chi phí cho khách hàng trong quá trình chuyển học phí và sinh hoạt phí ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, chương trình “VPBank Bảo vệ toàn cầu – Du học không lo âu” mang đến nhiều quyền lợi thiết thực, gắn liền với nhu cầu thực tế của du học sinh. Theo đó, khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền du học thành công với giá trị tối thiểu theo quy định sẽ nhận e-voucher giảm giá tiêm vaccine trị giá 200.000 đồng. Ngoài ra, Khách hàng tham gia kết hợp bảo hiểm VPBank khi chuyển tiền du học sẽ nhận các e-voucher có giá trị lên tới 25 triệu đồng. Đối với Khách hàng tham gia bảo hiểm sức khỏe VP LuxCare được tặng e-voucher Urbox trị giá lên đến 500.000 đồng. Đối với các Khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ AIA có thể nhận ưu đãi lên tới 25 triệu đồng. Các e-voucher Urbox được sử dụng trong hệ thống hơn 600 thương hiệu đối tác và 20,000+ điểm thanh toán trên toàn quốc thuộc nhiều lĩnh vực, từ mua sắm, ẩm thực đến dịch vụ, với phạm vi rộng khắp trên toàn quốc.

“Khi xu hướng học tập quốc tế ngày càng mở rộng, nhu cầu về một giải pháp tài chính hiệu quả, minh bạch và ổn định trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Một dịch vụ chuyển tiền được tối ưu về chi phí, đơn giản trong thủ tục và đảm bảo an toàn sẽ giúp khách hàng chủ động hơn trong việc chuẩn bị tài chính, đồng thời nâng cao trải nghiệm xuyên suốt hành trình du học. Với định hướng đó, VPBank phát triển sản phẩm chuyển tiền du học như một giải pháp đáng tin cậy, đáp ứng sát nhu cầu thực tế và đồng hành lâu dài cùng khách hàng”, đại diện VPBank chia sẻ.

Việc đầu tư đồng bộ vào sản phẩm, kết hợp cùng chính sách ưu đãi và nền tảng công nghệ cho thấy VPBank đang từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực chuyển tiền quốc tế. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 1900 54 54 15 hoặc truy cập TẠI ĐÂY