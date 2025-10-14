Hà Nội

Ông Trần Lưu Quang tiếp tục làm Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025–2030

Tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP HCM lần I, Bộ Chính trị công bố quyết định chỉ định đồng chí Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025–2030.

Bảo Giang

Sáng 14/10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Bộ Chính trị đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ mới.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020–2025, giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025–2030.

5.jpg
Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025–2030.

Các Phó Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025–2030 gồm các đồng chí: Lê Quốc Phong, Nguyễn Văn Được, Võ Văn Minh, Nguyễn Phước Lộc, Đặng Minh Thông và Văn Thị Bạch Tuyết.

Đồng chí Trần Lưu Quang, sinh năm 1967, quê Tây Ninh, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII; từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, Bí thư Thành ủy Hải Phòng và Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020–2025.

