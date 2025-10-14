Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I

Sáng 14/10, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội triệu tập 547 đại biểu chính thức, trong đó có 106 đại biểu đương nhiên và 441 đại biểu được chỉ định tại các đảng bộ xã, phường, đặc khu và đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy TP HCM.

Trước đó, tại Phiên trù bị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I thực hiện 2 nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội sẽ công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; nhân sự Đoàn đại biểu TP HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Từ nhiều tháng qua, cùng với việc chỉ đạo quyết liệt công tác sắp xếp đơn vị hành chính, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công, đúng tiến độ đại hội của 10.641 tổ chức cơ sở Đảng và 173 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy TP HCM. Các tiểu ban của đại hội, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM đã tích cực chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung văn kiện, báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến.

Đại hội được tổ chức trong 3 ngày từ 13 đến 15/10 với chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới". Phương châm của Đại hội là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo".