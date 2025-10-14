Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ TP HCM lần I: Tầm vóc mới, khát vọng mới

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định đây là Đại hội của niềm tin và hành động, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho TP HCM.

Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, khai mạc trọng thể, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội. Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng phát triển, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học – công nghệ hàng đầu khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM. Ảnh: Ban tổ chức Đại hội Đảng bộ TPHCM

Dự Đại hội có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Dự Đại hội còn có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ, chính quyền các tỉnh, thành bạn và 546 đại biểu đại diện cho hơn 260.000 đảng viên của Đảng bộ TP HCM.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi thành phố được hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, hình thành vùng đô thị – công nghiệp – cảng biển – sáng tạo lớn nhất cả nước và mang tầm khu vực. Đây là quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước, thể hiện tầm nhìn xa và khát vọng phát triển mạnh mẽ vì hạnh phúc của nhân dân, vì cả nước và cùng cả nước.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc Đại hội.

Bí thư Thành ủy khẳng định, Đại hội có hai nhiệm vụ trọng tâm: kiểm điểm toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho giai đoạn 2025-2030; đồng thời đóng góp trí tuệ vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Công tác chuẩn bị được tiến hành công phu, nghiêm túc, bài bản, huy động hàng chục nghìn ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, trí thức và nhân dân.

Trong diễn văn, Bí thư Thành ủy điểm lại những thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ 2020-2025: kinh tế tăng trưởng bình quân 6,7%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt hơn 8.200 USD, quy mô chiếm 23,5% GDP cả nước, đóng góp hơn 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia. Hạ tầng giao thông, đô thị, năng lượng, logistics được đầu tư đồng bộ, môi trường đầu tư – kinh doanh cải thiện rõ rệt, các chỉ số cạnh tranh tăng cao. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được chăm lo toàn diện, quốc phòng – an ninh giữ vững, lòng tin của nhân dân với Đảng được củng cố.

Bước vào giai đoạn mới, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh tinh thần hành động của Đại hội là “không tự mãn, không dừng lại, phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”. Ông đặt câu hỏi: “TP HCM đang đứng ở đâu trong tương quan phát triển với các trung tâm lớn của khu vực và thế giới? Tiềm năng, lợi thế, bản sắc của thành phố đã được phát huy xứng tầm hay chưa? Hạnh phúc của người dân đã thực sự trở thành thước đo phát triển hay chưa?” – coi đó là những trăn trở cần được Đại hội nhìn nhận thẳng thắn, phân tích sâu sắc để đưa ra quyết sách xứng đáng.

Theo định hướng trình Đại hội, Đảng bộ TP HCM đề ra mục tiêu bao trùm: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo, tiên phong vì cả nước, cùng cả nước; phát triển nhanh, bền vững, hiện đại và hội nhập sâu rộng”.

Bên cạnh đó, Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, có vị trí nổi bật trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, hướng tới năm 2045 là “siêu đô thị quốc tế” của Đông Nam Á là trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, giáo dục, y tế của châu Á, nơi có chất lượng sống cao và môi trường phát triển bền vững.

Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Đại hội lần này cũng xác định 3 đột phá chiến lược: phát triển hạ tầng đồng bộ, nhất là giao thông, đô thị và số; hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách đặc thù; và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Song song, TP HCM sẽ tập trung xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ, tài chính xanh, đẩy mạnh liên kết vùng và phát triển các cực tăng trưởng mới.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Thành công của Đại hội sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. “Chúng ta kiến tạo tương lai bằng trí tuệ đổi mới, vươn mình bằng sức mạnh đại đoàn kết. TP HCM phải trở thành trung tâm truyền cảm hứng phát triển không chỉ cho vùng Đông Nam Bộ, mà cho cả nước”, Bí thư Thành ủy TP HCM khẳng định.

Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh, thành công của Đại hội sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo động lực mạnh mẽ để thành phố hiện thực hóa khát vọng vươn lên thành “Thành phố toàn cầu”, nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.