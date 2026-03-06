Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Ukraine không muốn sửa đường ống vận chuyển dầu của Nga tới Trung Âu

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông không muốn sửa chữa đường ống dẫn dầu bị hư hại, vốn được sử dụng để vận chuyển dầu của Nga tới Trung Âu.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/3 nói rằng ông không muốn sửa chữa đường ống dẫn dầu Druzhba bị hư hại, vốn vận chuyển dầu thô của Nga sang Trung Âu, bất chấp căng thẳng gia tăng với các nước láng giềng Hungary và Slovakia liên quan đến việc gián đoạn nguồn cung dầu.

Việc vận chuyển dầu của Nga tới Hungary và Slovakia đã bị dừng lại kể từ ngày 27/1/2026, sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mà quan chức Ukraine nói rằng do Nga thực hiện đã làm hư hại đường ống Druzhba, vốn đi qua lãnh thổ Ukraine.

apnhamay.jpg
Bức ảnh chụp nhà máy lọc dầu Danube của MOL, nơi sản xuất nhiên liệu từ dầu thô của Nga tại Százhalombatta, Hungary, hồi tháng 9/2025. Ảnh tư liệu: AP/Denes Erdos.

Trong cuộc họp báo hôm 5/3, ông Zelensky bày tỏ sự miễn cưỡng trong việc sửa chữa đường ống, bất chấp yêu cầu từ phía Hungary và Slovakia.

“Thành thật mà nói, tôi sẽ không khôi phục nó. Đó là quan điểm của tôi”, ông Zelensky nói.

Các nhà lãnh đạo của Hungary và Slovakia, hai quốc gia vẫn tiếp tục nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga, trái ngược với phần lớn các nước Liên minh châu Âu, đã cáo buộc Ukraine cố tình trì hoãn nguồn cung (dầu).

Kiev lập luận rằng các cuộc tấn công liên tiếp của Nga khiến việc sửa chữa đặt các kỹ thuật viên vào tình thế nguy hiểm, và ngay cả khi được sửa chữa, đường ống Druzhba vẫn dễ bị tiếp tục tấn công.

Chính phủ của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã chặn khoản vay 90 tỷ euro (106 tỷ USD) của Liên minh Châu Âu (EU) dành cho Ukraine do việc gián đoạn nguồn cung dầu, đồng thời tuyên bố sẽ phủ quyết bất kỳ quyết định nào ủng hộ Ukraine cho đến khi nguồn dầu được nối lại.

Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế hôm 5/3, Thủ tướng Orbán nói: “Chúng ta sẽ chiến thắng và chúng ta sẽ chiến thắng bằng sức mạnh”, đề cập đến cuộc đối đầu với Ukraine về nguồn cung dầu.

“Chúng ta có các công cụ chính trị và tài chính, và với những công cụ này, chúng ta sẽ buộc họ, vô điều kiện và càng sớm càng tốt, phải mở lại đường ống Druzhba. Tôi sẽ không thỏa hiệp, sẽ không có bất kỳ sự nhượng bộ nào”, ông Orbán nhấn mạnh.

Hungary và Slovakia đã đề xuất cử một phái đoàn điều tra thực tế tới địa điểm đường ống ở miền tây Ukraine để đánh giá mức độ thiệt hại và khả năng nối lại nguồn cung dầu. Tổng thống Zelensky hôm 5/3 cho biết ông chưa nhận được bất kỳ yêu cầu chính thức nào từ EU về việc cho phép các thanh tra tiếp cận hiện trường, nhưng “tôi nghĩ chắc chắn sẽ có, dưới một hình thức nào đó”.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tìm kiếm giải pháp bền vững cho xung đột Nga - Ukraine

Nguồn video: VTV
apnews.com
Link bài gốc Copy link
https://apnews.com/article/zelenskyy-reluctant-repair-russian-oil-pipeline-728ee20f05b57d2cdf9d87dd54ccdfc0
#đường ống vận chuyển dầu của Nga tới Trung Đông #Tổng thống Ukraine Zelensky #xung đột Nga Ukraine #xung đột Ukraine #Nga

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Lý do cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine bị hoãn

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian đang bị đình trệ trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp diễn.

AP dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/3 cho biết, vòng đàm phán mới giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian, dự kiến diễn ra trong tuần này, đã bị hoãn lại do chiến sự tại Trung Đông.

“Hiện tại, do tình hình liên quan đến Iran, vẫn chưa có tín hiệu cho một cuộc gặp ba bên mới (giữa Nga, Mỹ và Ukraine). Tuy nhiên, ngay khi tình hình an ninh và bối cảnh chính trị chung cho phép nối lại hoạt động ngoại giao ba bên, chúng tôi sẽ thực hiện”, ông Zelensky thông báo tối 4/3.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Ukraine nói về cuộc đàm phán tiếp theo với Nga

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này, có thể sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.

AP đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2/3 cho biết cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này, có thể sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ nếu cuộc gặp dự kiến tại Abu Dhabi (UAE) không thể tiến hành do chiến sự ở Trung Đông.

apngamyukraine.jpg
Vòng đàm phán 3 bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 17/2/2026. Ảnh: Văn phòng báo chí Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine/AP.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Hungary dọa chặn gói trừng phạt mới của EU đối với Nga

Hungary mới đây cảnh báo sẽ cản trở việc thông qua gói trừng phạt thứ 20 của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga.

AP đưa tin, các Ngoại trưởng EU dự kiến ​​sẽ họp tại Brussels (Bỉ) vào ngày 23/2 để thảo luận về gói trừng phạt thứ 20 của khối đối với Nga. Tuy nhiên, Hungary cảnh báo sẽ cản trở việc thông qua gói trừng phạt này nếu Ukraine không khôi phục việc vận chuyển dầu thô sang Hungary qua đường ống Druzhba. Được biết, Druzhba là đường ống vận chuyển dầu thô của Nga qua lãnh thổ Ukraine và vào Trung Âu.

Trong một video đăng tải trên mạng xã hội hôm 22/2, Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó cho biết ông sẽ chặn gói trừng phạt này, cáo buộc Ukraine cố tình trì hoãn việc vận chuyển dầu của Nga qua đường ống Druzhba.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới