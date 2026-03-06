Ukraine không muốn sửa đường ống vận chuyển dầu của Nga tới Trung Âu

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông không muốn sửa chữa đường ống dẫn dầu bị hư hại, vốn được sử dụng để vận chuyển dầu của Nga tới Trung Âu.

AP đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/3 nói rằng ông không muốn sửa chữa đường ống dẫn dầu Druzhba bị hư hại, vốn vận chuyển dầu thô của Nga sang Trung Âu, bất chấp căng thẳng gia tăng với các nước láng giềng Hungary và Slovakia liên quan đến việc gián đoạn nguồn cung dầu.

Việc vận chuyển dầu của Nga tới Hungary và Slovakia đã bị dừng lại kể từ ngày 27/1/2026, sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mà quan chức Ukraine nói rằng do Nga thực hiện đã làm hư hại đường ống Druzhba, vốn đi qua lãnh thổ Ukraine.

Bức ảnh chụp nhà máy lọc dầu Danube của MOL, nơi sản xuất nhiên liệu từ dầu thô của Nga tại Százhalombatta, Hungary, hồi tháng 9/2025. Ảnh tư liệu: AP/Denes Erdos.

Trong cuộc họp báo hôm 5/3, ông Zelensky bày tỏ sự miễn cưỡng trong việc sửa chữa đường ống, bất chấp yêu cầu từ phía Hungary và Slovakia.

“Thành thật mà nói, tôi sẽ không khôi phục nó. Đó là quan điểm của tôi”, ông Zelensky nói.

Các nhà lãnh đạo của Hungary và Slovakia, hai quốc gia vẫn tiếp tục nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga, trái ngược với phần lớn các nước Liên minh châu Âu, đã cáo buộc Ukraine cố tình trì hoãn nguồn cung (dầu).

Kiev lập luận rằng các cuộc tấn công liên tiếp của Nga khiến việc sửa chữa đặt các kỹ thuật viên vào tình thế nguy hiểm, và ngay cả khi được sửa chữa, đường ống Druzhba vẫn dễ bị tiếp tục tấn công.

Chính phủ của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã chặn khoản vay 90 tỷ euro (106 tỷ USD) của Liên minh Châu Âu (EU) dành cho Ukraine do việc gián đoạn nguồn cung dầu, đồng thời tuyên bố sẽ phủ quyết bất kỳ quyết định nào ủng hộ Ukraine cho đến khi nguồn dầu được nối lại.

Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế hôm 5/3, Thủ tướng Orbán nói: “Chúng ta sẽ chiến thắng và chúng ta sẽ chiến thắng bằng sức mạnh”, đề cập đến cuộc đối đầu với Ukraine về nguồn cung dầu.

“Chúng ta có các công cụ chính trị và tài chính, và với những công cụ này, chúng ta sẽ buộc họ, vô điều kiện và càng sớm càng tốt, phải mở lại đường ống Druzhba. Tôi sẽ không thỏa hiệp, sẽ không có bất kỳ sự nhượng bộ nào”, ông Orbán nhấn mạnh.

Hungary và Slovakia đã đề xuất cử một phái đoàn điều tra thực tế tới địa điểm đường ống ở miền tây Ukraine để đánh giá mức độ thiệt hại và khả năng nối lại nguồn cung dầu. Tổng thống Zelensky hôm 5/3 cho biết ông chưa nhận được bất kỳ yêu cầu chính thức nào từ EU về việc cho phép các thanh tra tiếp cận hiện trường, nhưng “tôi nghĩ chắc chắn sẽ có, dưới một hình thức nào đó”.

