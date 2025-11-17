Hà Nội

Chính trị

Ông Phan Thiên Định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ông Phan Thiên Định, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế vừa được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Hạo Nhiên

Chiều 17/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương về công tác cán bộ đối với đồng chí Phan Thiên Định - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Huế.

Theo Quyết định số 2526-QĐNS/TW ngày 14/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

image-4747.jpg
Đồng chí Hoàng Đăng Quang - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư cho tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Phan Thiên Định.

Ông Phan Thiên Định (54 tuổi, quê phường Thuận An, thành phố Huế), có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân kinh tế, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng giữ các chức vụ quan trọng của tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) như Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Huế (cũ) nhiệm kỳ 2020-2025.

Đầu năm 2025, sau khi tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, ông Định được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thuận Hóa cũ.

Ngày 30/6, Ban Thường vụ Thành ủy Huế (mới) quyết định điều động ông Phan Thiên Định đến công tác tại Hội đồng nhân dân thành phố.

Ngày 16/7, ông được bầu giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Phan Thiên Định được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Huế. Đến ngày 17/10, ông Phan Thiên Định được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế.

