Ông Nguyễn Văn Quảng tiếp tục được bầu giữ chức Chánh án TAND tối cao

Chiều 7/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Sau khi Quốc hội thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả, với 496/496 số phiếu tán thành, ông Nguyễn Văn Quảng tiếp tục được Quốc hội khoá XVI bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Tại nghị trường Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.