Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Ông Nguyễn Văn Quảng tiếp tục được bầu giữ chức Chánh án TAND tối cao

Với 496/496 số phiếu tán thành, ông Nguyễn Văn Quảng tiếp tục được Quốc hội khoá XVI bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Thiên Tuấn

Chiều 7/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Sau khi Quốc hội thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

89af051b6802e45cbd13-1762747630263-1762747630400930967448.jpg

Kết quả, với 496/496 số phiếu tán thành, ông Nguyễn Văn Quảng tiếp tục được Quốc hội khoá XVI bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Tại nghị trường Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

info-chanhanh-tand-tc-01.jpg
#chánh án #toà án nhân dân tối cao #nguyễn văn quảng #nhân sự #quốc hội #chân dung

Chính trị

Quốc hội kiện toàn nhân sự, lựa chọn lịch sử, thể hiện niềm tin Nhân dân

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI kiện toàn nhân sự cấp cao, được xem là lựa chọn mang tính lịch sử, đặt nền móng nhiệm kỳ và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, ngày 7/4, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự, bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

bau-chu-tich-nuoc-2.jpg
Quốc hội tiến hành công tác nhân sự, bầu Chủ tịch nước sáng 7/4. Ảnh: QH.
Xem chi tiết

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Với 495/495 số phiếu tán thành, Quốc hội khoá XVI đã bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sáng 7/4, Quốc hội khóa XVI tiếp tục công tác nhân sự với quy trình bầu Chủ tịch nước. Đây là chức danh lãnh đạo chủ chốt thứ hai được kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, sau chức danh Chủ tịch Quốc hội.

202604060836395847-z7695403290739-da1581226b3042cb9d8fb9e217d5d0ce.jpg
Xem chi tiết

Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ và phát biểu nhậm chức

Ông Lê Minh Hưng chính thức trở thành người kế nhiệm ông Phạm Minh Chính để đảm nhận chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Chiều 7/4, Quốc hội khóa XVI tiếp tục công tác nhân sự với quy trình bầu Thủ tướng. Đây là chức danh lãnh đạo chủ chốt thứ ba được kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, sau khi Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước.

Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng được thông qua với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (100% đại biểu có mặt, 99% tổng số đại biểu Quốc hội).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới