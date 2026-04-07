Quốc hội kiện toàn nhân sự, lựa chọn lịch sử, thể hiện niềm tin Nhân dân

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, ngày 7/4, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự, bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI không chỉ là điểm khởi đầu nhiệm kỳ mà còn mang ý nghĩa “đặt nền móng” cho toàn bộ hoạt động trong 5 năm tới. Trong đó, công tác kiện toàn nhân sự không chỉ là công việc tổ chức, mà là bước khởi đầu chính trị đặc biệt quan trọng, giúp hoàn thiện đầy đủ cấu trúc quyền lực Nhà nước theo Hiến pháp với kỳ vọng lựa chọn được những người thực sự đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Kiện toàn nhân sự, bước khởi đầu chính trị đặc biệt quan trọng

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cho hay, kiện toàn nhân sự không chỉ là công việc tổ chức, mà là bước khởi đầu chính trị đặc biệt quan trọng. Đây là yêu cầu tất yếu, là nhiệm vụ phải làm ngay để thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo thông qua bộ máy Nhà nước do Quốc hội hình thành. Đồng thời, việc kiện toàn này giúp hoàn thiện đầy đủ cấu trúc quyền lực Nhà nước theo Hiến pháp, bảo đảm tính liên tục, thông suốt trong lãnh đạo, điều hành đất nước, nhất là sau Đại hội Đảng XIV.

“Các nhân sự đã được Trung ương lựa chọn thông qua quy trình rất chặt chẽ. Trong bối cảnh yêu cầu phát triển hiện nay, từ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đến việc triển khai các Nghị quyết lớn của Đảng, việc đầu tiên là phải có bộ máy hoàn chỉnh để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, tránh độ trễ trong vận hành, đồng thời bảo đảm tính liên thông trong hệ thống Nhà nước, đặc biệt ở cấp cao ngay từ đầu nhiệm kỳ”, ông Trịnh Xuân An cho hay.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An cũng cho biết, công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng theo quy trình của Đảng và được Quốc hội phê chuẩn theo đúng thẩm quyền, với quy trình chặt chẽ, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp.

“Đây cũng là sự lựa chọn mang tính lịch sử, thể hiện ý chí và niềm tin của nhân dân thông qua các đại biểu Quốc hội, những người đại diện cho cử tri cả nước để lựa chọn những người đủ tâm, đủ đức, đủ sức, đủ tài như ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm. Từ đó có thể đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới với áp lực cao hơn, đòi hỏi lớn hơn”, ông Trịnh Xuân An nhấn mạnh.

Cũng theo đại biểu Trịnh Xuân An, công tác nhân sự tại kỳ họp này được triển khai ngay từ những ngày đầu, có thể coi là bước khởi đầu chính trị rất quan trọng của nhiệm kỳ. Các vị trí được bầu, phê duyệt sẽ định hình bộ khung, tạo nền tảng để chèo lái đất nước trong 5 năm tới và cả giai đoạn dài hơn.

Đáng chú ý, dù là kiện toàn và bầu mới, nhưng bộ máy Nhà nước không phải hoàn toàn mới, mà có sự kế thừa trên nền tảng những thành tựu và kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước. Các nhân sự cơ bản đều có kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, quản lý, đồng thời có sự bổ sung những nhân tố mới với tư duy đổi mới, năng động, thích ứng với bối cảnh phát triển mới. Đây là sự kết hợp giữa kế thừa và đổi mới, vừa ổn định vừa tạo đột phá.

Bên cạnh đó, nhân dân, cử tri và các đại biểu Quốc hội cũng đặt kỳ vọng rất lớn vào một bộ máy quyết liệt trong hành động, sáng tạo trong tư duy và đặc biệt là khả thi trong những quyết sách. Tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung cần được phát huy mạnh mẽ. Quốc hội cần tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan kiến tạo và dẫn dắt chính sách, đồng hành cùng Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội, với các quyết định “nhanh, đúng, trúng”.

“Nhất là trong hoàn thiện thể chế, tăng cường giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước”, ông Trịnh Xuân An nhấn mạnh.

Chọn đúng người để đặt nền móng nhiệm kỳ

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn ĐBQH Hải Phòng cho hay, Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI không chỉ là một dấu mốc mang tính thủ tục mở đầu nhiệm kỳ mới, mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hình tư duy, phương thức và chất lượng hoạt động của Quốc hội trong suốt 5 năm tới.

Dưới góc nhìn của một đại biểu Quốc hội tái cử, đại biểu Việt Nga cho rằng, Kỳ họp này mang hai tầng ý nghĩa: vừa là sự tiếp nối có chọn lọc những thành quả đổi mới của các khóa trước, vừa là điểm khởi đầu để thiết lập những chuẩn mực mới, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay.

Trước hết, kỳ họp thứ Nhất là nơi Quốc hội thực hiện các quyết định về công tác nhân sự cấp cao, một nội dung có ý nghĩa then chốt, mang tính “đặt nền móng” cho toàn bộ nhiệm kỳ.

Việc lựa chọn, kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tư pháp không chỉ đơn thuần là công tác tổ chức cán bộ, mà còn là sự lựa chọn về tầm nhìn phát triển, về năng lực điều hành và về bản lĩnh chính trị.

Cử tri và Nhân dân kỳ vọng vào một đội ngũ lãnh đạo không chỉ “đúng cơ cấu” mà còn thực sự “đúng người, đúng việc”, có khả năng dẫn dắt đất nước trong một giai đoạn đầy biến động và thách thức, từ chuyển đổi số, biến đổi khí hậu đến cạnh tranh địa chính trị và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Chất lượng của bộ máy lãnh đạo được kiện toàn tại kỳ họp đầu tiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của cả nhiệm kỳ.

“Do đó, kỳ vọng lớn nhất không chỉ nằm ở việc hoàn thành quy trình nhân sự một cách chặt chẽ, dân chủ, mà còn ở việc lựa chọn được những con người thực sự có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và đặc biệt là biết lắng nghe, hành động vì lợi ích chung”, bà Nga nói.