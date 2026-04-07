Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Với 495/495 số phiếu tán thành, Quốc hội khoá XVI đã bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sáng 7/4, Quốc hội khóa XVI tiếp tục công tác nhân sự với quy trình bầu Chủ tịch nước. Đây là chức danh lãnh đạo chủ chốt thứ hai được kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, sau chức danh Chủ tịch Quốc hội.

Bắt đầu quy trình bầu người đứng đầu Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách. Sau đó, các đại biểu Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới.

Sau quá trình kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước, Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Theo kết quả, với 495/495 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Tổng Bí thư Tô Lâm.

Khi nghị quyết được thông qua, tân Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.