Ông Đỗ Anh Tuấn và Bùi Duy Cường làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

HĐND TP Hà Nội khóa XVII vừa bầu hai ông Đỗ Anh Tuấn và Bùi Duy Cường, giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 11/5, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, đa số đại biểu HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết tán thành bầu ông Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội

Sau khi kiện toàn nhân sự UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031 hiện có Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; 6 Phó chủ tịch UBND TP gồm các ông, bà: Dương Đức Tuấn, Nguyễn Xuân Lưu, Bùi Duy Cường, Đỗ Anh Tuấn, Trương Việt Dũng và Vũ Thu Hà.

Ông Bùi Duy Cường sinh năm 1973, quê quán xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên. Chuyên môn, nghiệp vụ kỹ sư công trình thủy lợi; Lý luận chính trị cao cấp.

Quá trình công tác, ông Bùi Duy Cường từng trải qua các chức vụ từ chuyên viên, lãnh đạo phòng, chi cục trưởng tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội (sau đó là Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội). Từ tháng 5/2017 đến tháng 10/2022, giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Từ tháng 11/2022 đến tháng 6/2025, ông là Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, từ tháng 7/2025 đến tháng 2/2026, ông là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn. Từ tháng 2/2026, giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Trong khi đó, ông Đỗ Anh Tuấn, 55 tuổi, từng kinh qua nhiều vị trí như Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo về công tác nhân sự tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh việc kiện toàn các chức danh trong hệ thống chính trị là bước chuẩn bị cần thiết để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Luật Thủ đô. Đồng thời đề nghị các đại biểu HĐND thành phố thảo luận kỹ lưỡng, lựa chọn nhân sự bảo đảm "đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đúng sở trường", với tinh thần "vì việc tìm người", vì phát triển bền vững của Thủ đô.

