Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Ông Đỗ Anh Tuấn và Bùi Duy Cường làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

HĐND TP Hà Nội khóa XVII vừa bầu hai ông Đỗ Anh Tuấn và Bùi Duy Cường, giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Hải Ninh

Sáng 11/5, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, đa số đại biểu HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết tán thành bầu ông Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

888888887.jpg
Lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội

Sau khi kiện toàn nhân sự UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031 hiện có Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; 6 Phó chủ tịch UBND TP gồm các ông, bà: Dương Đức Tuấn, Nguyễn Xuân Lưu, Bùi Duy Cường, Đỗ Anh Tuấn, Trương Việt Dũng và Vũ Thu Hà.

Ông Bùi Duy Cường sinh năm 1973, quê quán xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên. Chuyên môn, nghiệp vụ kỹ sư công trình thủy lợi; Lý luận chính trị cao cấp.

Quá trình công tác, ông Bùi Duy Cường từng trải qua các chức vụ từ chuyên viên, lãnh đạo phòng, chi cục trưởng tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội (sau đó là Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội). Từ tháng 5/2017 đến tháng 10/2022, giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Từ tháng 11/2022 đến tháng 6/2025, ông là Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, từ tháng 7/2025 đến tháng 2/2026, ông là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn. Từ tháng 2/2026, giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Trong khi đó, ông Đỗ Anh Tuấn, 55 tuổi, từng kinh qua nhiều vị trí như Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo về công tác nhân sự tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh việc kiện toàn các chức danh trong hệ thống chính trị là bước chuẩn bị cần thiết để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Luật Thủ đô. Đồng thời đề nghị các đại biểu HĐND thành phố thảo luận kỹ lưỡng, lựa chọn nhân sự bảo đảm "đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đúng sở trường", với tinh thần "vì việc tìm người", vì phát triển bền vững của Thủ đô.

>>> Mời độc giả xem thêm video Học online đang vô tình đẩy trẻ em vào mạng xã hội:

#Hà Nội #UBND #Phó Chủ tịch #Đỗ Anh Tuấn #Bùi Duy Cường

Bài liên quan

Chính trị

3 phương án cho cán bộ không chuyên trách khi chấm dứt hoạt động từ 31/5/2026

Từ ngày 31/5/2026, cán bộ không chuyên trách cấp xã sẽ chấm dứt hoạt động theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Sáng 5/5, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng Tổ đại biểu Quốc hội số 01 tỉnh Lào Cai tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

PHÂN CẤP CHO ĐỊA PHƯƠNG CHỦ ĐỘNG XÂY DỰNG, MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Xem chi tiết

Chính trị

25 cán bộ Công an TP Hải Phòng được thăng cấp bậc hàm đại tá

Công an TP Hải Phòng vừa tổ chức buổi lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc CATP thăng cấp bậc hàm cho 55 sỹ quan.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc CATP Hải Phòng về việc thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá cho 25 cán bộ hiện đang giữ chức vụ Trưởng các phòng nghiệp vụ CATP và các Quyết định của Giám đốc CATP về việc thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với 30 cán bộ hiện đang giữ chức vụ Trưởng Công an phường, xã, đặc khu.

90.jpg
Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc CATP Hải Phòng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các Trưởng các phòng nghiệp vụ CATP được thăng cấp bậc hàm Đại tá.
Xem chi tiết

Chính trị

Cho từ chức cán bộ yếu kém năng lực, uy tín thấp, nhũng nhiễu

Trưởng Ban Nội chính Trung ương nêu rõ việc kịp thời thay thế, cho từ chức đối với cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, uy tín thấp...

Sáng 13/4, Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

le-minh-tri-1776050807442105624016.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới