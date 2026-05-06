3 phương án cho cán bộ không chuyên trách khi chấm dứt hoạt động từ 31/5/2026

Từ ngày 31/5/2026, cán bộ không chuyên trách cấp xã sẽ chấm dứt hoạt động theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Sáng 5/5, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng Tổ đại biểu Quốc hội số 01 tỉnh Lào Cai tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

PHÂN CẤP CHO ĐỊA PHƯƠNG CHỦ ĐỘNG XÂY DỰNG, MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Đề cập đến biên chế và vị trí việc làm cấp xã, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ bám sát các tiêu chí về phân loại đơn vị hành chính, quy mô dân số, diện tích, quy mô kinh tế… để báo cáo Ban Tổ chức Trung ương, trình Bộ Chính trị xem xét, cho chủ trương, bảo đảm nguyên tắc quản lý biên chế thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị.

Ảnh: VGP.

Hiện Ban Tổ chức Trung ương đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí, trong đó có tính đến đầy đủ các yếu tố nêu trên, làm căn cứ giao biên chế cho các địa phương. Trên cơ sở đó, các địa phương có điều kiện để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng, nhất là ở cấp xã. Dự kiến, trong thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương sẽ trình cấp có thẩm quyền để quyết định số lượng biên chế cho các địa phương.

Đối với vị trí việc làm, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 361/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 về vị trí việc làm công chức. Theo đó, có 45 vị trí việc làm ở cấp xã, gồm 8 chức danh lãnh đạo, 3 vị trí hỗ trợ, phục vụ và các vị trí chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo chỉ đạo triển khai Nghị định 361, cách tiếp cận hiện nay đã linh hoạt hơn. Các bộ, ngành không còn ban hành hướng dẫn chi tiết về xây dựng vị trí việc làm như trước. Thực tiễn giai đoạn vừa qua cho thấy việc hướng dẫn riêng lẻ dẫn đến thiếu đồng bộ, mỗi nơi một cách làm, khó bảo đảm tính thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Vì vậy, theo Nghị định 361, việc xác định vị trí việc làm được thực hiện trên cơ sở khung quy định chung của Chính phủ, đồng thời phân cấp cho địa phương chủ động xây dựng, mô tả vị trí việc làm phù hợp với thực tiễn, qua đó sử dụng biên chế hiệu quả hơn.

​ CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ CÓ THỂ ĐƯỢC TUYỂN DỤNG THẲNG VÀO CÔNG CHỨC CẤP XÃ ​

Về cơ chế, chính sách, đối với kiến nghị về phụ cấp cán bộ cấp xã, Phó Thủ tướng cho biết việc xây dựng chính sách đã được cân nhắc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được tăng cường của cấp xã. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy vẫn còn những bất cập chưa thật sự hợp lý, cần được tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh trong tổng thể chung, thay vì điều chỉnh ngay, do còn liên quan đến cân đối nguồn lực và tương quan trong hệ thống chính sách.

Trước mắt, Chính phủ sẽ tập trung điều chỉnh lương cơ sở từ ngày 1/7/2026 cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, người có công, hưu trí, hưu trí xã hội, với mức tăng 8%. Đồng thời, Bộ Nội vụ được giao nghiên cứu, hoàn thiện chính sách tiền lương, báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 6, theo hướng cải cách tổng thể, mở rộng quan hệ tiền lương. Trên cơ sở đó, sẽ xem xét điều chỉnh các khoản phụ cấp, trong đó có phụ cấp công vụ, đặc biệt đối với cấp xã.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, cải cách tiền lương là vấn đề lớn, vừa là nguồn lực, vừa là động lực phát triển, song phải bảo đảm tương quan chung và khả năng cân đối ngân sách nhà nước. Vì vậy, việc điều chỉnh cần thực hiện theo lộ trình thận trọng, từng bước, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng dần kỳ vọng trong thực tiễn.

Đối với phụ cấp chức danh kiêm nhiệm ở cấp xã, đây là kiến nghị xác đáng. Tuy nhiên, do vừa hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều vấn đề vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nên nội dung này cần tiếp tục được nghiên cứu trong tổng thể chính sách chung. Phó Thủ tướng đề nghị cử tri chia sẻ để có lộ trình xem xét, xử lý phù hợp.

Đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, theo Kết luận 210 của Bộ Chính trị, lực lượng này sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày 31/5/2026. Tuy nhiên, Chính phủ đã bổ sung quy định trong nghị định về tuyển dụng công chức theo Luật Cán bộ, công chức, cho phép cán bộ không chuyên trách cấp xã nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện được tuyển dụng thẳng vào công chức cấp xã, không phải qua thi tuyển.

Sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã đã giảm đáng kể. Trước đây, cả nước có khoảng 100.000 –120.000 người, nhưng một bộ phận đã được tuyển dụng thẳng vào công chức cấp xã, một số nghỉ theo chính sách. Đến nay, còn khoảng gần 60.000 người, tương đương khoảng một nửa so với trước. Đối với số còn lại này, Chính phủ định hướng theo ba phương án: Thứ nhất, nơi nào còn biên chế và cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện thì thực hiện tuyển dụng thẳng vào công chức cấp xã.

Thứ hai, trường hợp được cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, nhân dân đồng thuận, có thể bố trí đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Thứ ba, tiếp tục giải quyết theo chính sách hiện hành để bảo đảm đến 31/5/2026 xử lý dứt điểm.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương chủ động triển khai theo các phương án nêu trên, bảo đảm thống nhất, kịp thời và phù hợp với thực tiễn.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trực tiếp làm rõ và trả lời nhiều nội dung cử tri quan tâm về các chương trình mục tiêu quốc gia; an toàn thực phẩm; phát triển cụm công nghiệp; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; chức danh Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã...

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các kiến nghị của cử tri là cơ sở quan trọng để Chính phủ tiếp tục hoàn thiện chính sách. Những vấn đề thuộc thẩm quyền sẽ được giải quyết kịp thời; các nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.