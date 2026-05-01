25 cán bộ Công an TP Hải Phòng được thăng cấp bậc hàm đại tá

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc CATP Hải Phòng về việc thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá cho 25 cán bộ hiện đang giữ chức vụ Trưởng các phòng nghiệp vụ CATP và các Quyết định của Giám đốc CATP về việc thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với 30 cán bộ hiện đang giữ chức vụ Trưởng Công an phường, xã, đặc khu.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc CATP Hải Phòng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các Trưởng các phòng nghiệp vụ CATP được thăng cấp bậc hàm Đại tá.

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được thăng cấp bậc hàm sỹ quan nghiệp vụ đợt này, Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc CATP Hải Phòng khẳng định đây là sự ghi nhận, quan tâm của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu của các cán bộ.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình nhấn mạnh, các cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương được thăng cấp bậc hàm đợt này đều rất xứng đáng, đã có quá trình công tác từ nhiều đơn vị, thể hiện rõ phẩm chất cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao.

Khẳng định đây là vinh dự lớn lao nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề, Giám đốc CATP Hải Phòng cũng bày tỏ mong muốn các cán bộ được phong cấp bậc hàm sỹ quan nghiệp vụ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, vì danh dự thiêng liêng của người cán bộ Công an, vì truyền thống vẻ vang của lực lượng CATP Hải Phòng, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, quy tụ, đoàn kết tập thể lãnh đạo và CBCS trong đơn vị triển khai có hiệu quả các biện pháp công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Vũ Dương Tường, Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH thay mặt các đồng chí được thăng cấp bậc hàm phát biểu cảm tưởng.

Tại buổi lễ, Đại tá Vũ Dương Tường, Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – CATP Hải Phòng thay mặt các cán bộ công an được thăng cấp bậc hàm sỹ quan nghiệp vụ bày tỏ cảm ơn chân thành và sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy CATP, Ban Giám đốc CATP, đồng thời hứa tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu của người đứng đầu, đoàn kết thống nhất cùng tập thể lãnh đạo, chỉ huy và CBCS dồn hết tâm sức, trí tuệ, triển khai thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ bảo đảm ANTT, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, vì sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của thành phố Cảng.

