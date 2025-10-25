Hà Nội

Số hóa

OnePlus 15 được xác nhận cắt giảm thứ quan trọng để tối ưu hiệu suất

OnePlus 15 sẽ chính thức ra mắt tại Trung Quốc trong vài ngày tới, và hãng này vừa xác nhận rằng sản phẩm mới sẽ có một điểm bị cắt giảm để đổi lấy hiệu năng.

Tuệ Minh

OnePlus vừa xác nhận rằng màn hình của OnePlus 15 sẽ có độ phân giải thấp hơn. Chiếc điện thoại mới sẽ sở hữu màn hình độ phân giải 1.5K với tần số quét 165Hz, so với màn hình QHD+ 120Hz của OnePlus 13.

Hãng cho biết lý do là hiện chưa thể kết hợp màn hình QHD+ với tần số quét 165Hz. OnePlus 15 dự kiến ra mắt tại Trung Quốc vào thứ Hai tới, và chúng ta đã biết máy sẽ có tần số quét 165Hz.

OnePlus 15 sẽ có màn hình 165Hz nhanh nhất thế giới.

Trước đó, đã xuất hiện tin đồn về việc thiết bị này sẽ sử dụng màn hình độ phân giải thấp hơn, và nay OnePlus đã chính thức xác nhận thông tin này.

Ông Li Jie Louis, Chủ tịch OnePlus Trung Quốc, xác nhận trên Weibo rằng OnePlus 15 sẽ được trang bị màn hình độ phân giải 1.5K. Đây là một bước lùi về mặt thông số so với các mẫu flagship gần đây của OnePlus vốn sử dụng màn hình QHD+.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo này khẳng định đây là quyết định mang tính kỹ thuật chứ không phải để cắt giảm chi phí. OnePlus cho biết họ chọn giảm độ phân giải màn hình vì hiện chưa thể kết hợp màn hình QHD+ với tần số quét 165Hz.

“Do hạn chế về vật liệu phát sáng và công nghệ mạch điện, ngành công nghiệp hiện chưa thể đạt được đồng thời thông số 165Hz + 2K,” ông Louis viết. Ông bổ sung rằng màn hình 165Hz+1.5K của OnePlus 15 là “giải pháp tối ưu” và đây cũng là màn hình 1.5K đầu tiên trong ngành đạt tần số quét 165Hz.

Để có được tốc độ cao, OnePlus buộc phải cắt giảm độ phân giải xuống 1.5K thay vì QHD+ trên thế hệ trước.

Đáng chú ý, vị lãnh đạo này cho biết màn hình của OnePlus 15 thực tế còn đắt hơn cả màn hình của OnePlus 13. Ông khẳng định mọi thành phần từ vật liệu phát sáng, trình điều khiển cho đến thiết kế mạch đều phải “tự phát triển và tái cấu trúc”.

Một lý do khác có thể chưa được OnePlus đề cập là thời lượng pin. Dù các mẫu flagship hiện nay (đặc biệt từ các nhà sản xuất Trung Quốc) đều sở hữu pin dung lượng lớn, nhưng lợi thế này có thể bị giảm đi nếu sử dụng màn hình QHD+ với tần số quét cực cao.

Tuy nhiên, đây cũng từng là vấn đề với màn hình QHD+ 120Hz, nhưng công nghệ màn hình LTPO cùng phần mềm đã giúp tối ưu hóa hiệu suất tiêu thụ năng lượng.

Dù thế nào, có thể hiểu được vì sao người hâm mộ OnePlus cảm thấy thất vọng với quyết định này. Các mẫu flagship của hãng luôn được đánh giá cao về chất lượng màn hình, và OnePlus đã sử dụng màn hình QHD+ trên mọi flagship kể từ OnePlus 10 Pro. Thực tế, tất cả các mẫu Pro của hãng, từ OnePlus 7 Pro ra mắt năm 2019, đều sở hữu độ phân giải này.

Cũng cần lưu ý rằng realme, thương hiệu “anh em” với OnePlus, lại chọn hướng đi khác khi vừa ra mắt GT8 Pro với màn hình QHD+ 144Hz. Tuy nhiên, lãnh đạo OnePlus vẫn khẳng định màn hình 165Hz mang lại “trải nghiệm mượt mà chưa từng có và là tương lai của trải nghiệm màn hình điện thoại di động.”

OnePlus 15 sở hữu hiệu năng tuyệt vời nhờ màn hình 165Hz.
Android Authority
