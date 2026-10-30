Cá rô phi bình dân trên chợ Việt đắt hàng tại thị trường quốc tế

Từ món ăn quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày, cá rô phi Việt Nam đang tăng mạnh xuất khẩu, bước chân vào phân khúc cao cấp tại Nhật Bản.

Tại các chợ dân sinh và hệ thống siêu thị trong nước, cá rô phi từ lâu đã là thực phẩm quen thuộc, dễ mua với mức giá bình dân trong mâm cơm gia đình Việt. Tuy nhiên trên thị trường quốc tế, mặt hàng thủy sản này lại đang ghi nhận sức hút tiêu dùng tăng mạnh, mang về kim ngạch xuất khẩu ấn tượng.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu cá rô phi trong tháng 9/2026 đạt 13 triệu USD, ghi nhận mức tăng 86% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này mang về 104 triệu USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2025.

Ảnh minh hoạ.

Về thị trường tiêu thụ, Brazil tiếp tục giữ vị trí khách hàng lớn nhất của cá rô phi Việt Nam. Trong khi đó, Mỹ là thị trường lớn thứ hai với 25 triệu USD trong 9 tháng đầu năm. Dù chịu sức ép giảm 42% tính chung từ đầu năm, lực cầu từ người tiêu dùng Mỹ đã ghi nhận sự phục hồi rõ nét trong tháng 9 khi đạt 4 triệu USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần gấp đôi so với tháng 8. Dù vậy, VASEP nhận định đà tăng này chủ yếu nhằm bù đắp lượng hàng tồn kho của các nhà bán lẻ, do đó cần thêm thời gian để theo dõi độ bền vững.

Đáng chú ý, thị trường Ả Rập Xê Út nổi lên như một điểm sáng tiêu dùng tại khối Trung Đông với kim ngạch nhập khẩu đạt 10 triệu USD trong 9 tháng, tăng 50% so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 9, quốc gia này đã chi 3 triệu USD để nhập khẩu cá rô phi Việt Nam, tăng vọt 231% (gấp hơn 3 lần) và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang khu vực Trung Đông.

Không chỉ gia tăng về lượng tiêu thụ phổ thông, hình ảnh loài cá bình dân này còn ghi nhận bước tiến mới về chất lượng tại thị trường Nhật Bản, nơi kim ngạch 9 tháng đạt mức tăng trưởng 74%. Đáng chú ý, dòng cá rô phi nước lợ của Việt Nam đã bắt đầu được các chuỗi ẩm thực Nhật Bản lựa chọn đưa vào phân khúc chế biến sushi và sashimi.

Việc đáp ứng được các tiêu chuẩn khẩu vị và an toàn thực phẩm khắt khe của người tiêu dùng Nhật Bản cho thấy cá rô phi Việt Nam đang dần thoát khỏi cái dán nhãn "hàng giá rẻ" để gia nhập phân khúc sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn.

Trước xu hướng tiêu dùng mới, VASEP khuyến nghị các doanh nghiệp trong nước cần tiếp tục đa dạng hóa thị trường,đồng thời tập trung cải thiện chất lượng chế biến và tạo sự khác biệt về sản phẩm nhằm đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng toàn cầu.