Yue 01 - ôtô điện chỉ từ 195 triệu đồng của EV House có gì hay?

Thị trường xe điện tại Trung Quốc đang phát triển khá nóng, đó là miếng bán béo bở để các hãng xe lao vào tranh giành, đây cũng chính là lý do vì sao mới đây, hãng xe điện Electric House quay trở lại thị trường xe ôtô, sau 2 năm mất hút kể từ đại dịch Covid-19. Cụ thể, vào ngày 16/1/2023, Electric House (hay EV House ) đã ra mắt chiếc Yue 01 EV mini chạy điện hoàn toàn mới, nó hứa hẹn sẽ làm cho phân khúc xe điện 5 chỗ cỡ nhỏ sôi động hẳn lên, cũng như mang đến thêm 1 sự lựa chọn. Trước khi đi vào chi tiết giá xe Yue 01 chạy điện, chúng ta cùng tìm hiểu qua đôi chút về hãng xe Electric House, được biết, tiền thân của nó là Xinte Automobile, nhưng trong thời kỳ đại dịch Covid-19, hãng xe Xinte đã rút lui khỏi thị trường. Sau đó vào tháng 8/2021, công ty tái gia nhập thị trường với tên gọi Electric House với đội ngũ và chiến lược mới nhắm đến nhóm người tiêu dùng trẻ. Cùng thời điểm đó vào tháng 1/2021, Electric House đã ký thỏa thuận sản xuất với VGV, công ty con của Sinotruck thuộc sở hữu nhà nước, một trong những nhà sản xuất xe tải lớn nhất Trung Quốc được thành lập vào năm 1930. Yue 01 là mẫu xe thứ hai được Electric House ra mắt sau mẫu Young Guangxiaoxin, cũng là 1 chiếc xe điện cỡ nhỏ ra mắt vào tháng 8 năm 2021, có giá 59.800 – 65.800 nhân dân tệ (9.400-10.300 USD). Ở trong lần tái xuất này, Electric House vẫn định vị Yue 01 là xe điện cỡ nhỏ, xe có tổng cộng 6 phiên bản, với hai tùy chọn phạm vi hành trình là 251 km và 335 km để người tiêu dùng lựa chọn. Một mẫu xe có tầm hoạt động 408 km cũng sẽ ra mắt trong thời gian tới. Mức giá xe Yue 01 sẽ từ 59.800 nhân dân tệ đến 79.800 nhân dân tệ (8.300 – 11.000 USD), hay 195 triệu đến 260 triệu đồng. Được định vị là mẫu xe điện mini 5 cửa, 4 chỗ ngồi, Yue 01 có kích thước bao gồm chiều dài x chiều rộng x chiều cao lần lượt sẽ là 3.750 mm x 1.655 mm x 1.550 mm, xe có chiều dài cơ sở 2415 mm. Kích thước tổng thể nhỏ hơn nhiều so với Wuling Bingo (3950/1708/1580 mm với chiều dài cơ sở 2560 mm). Là 1 mẫu xe điện, vì thế, Yue 01 không có lưới tản nhiệt, điểm nhấn ở đầu xe đến từ hốc gió giả, kéo dài hết phần đầu, tạo sự cá tính cho chiếc xe điện cỡ nhỏ này, tiếp đến là cản va trước được mạ crôm bóng loáng, nổi bật hẳn so với hốc gió bằng nhựa màu đen. Tiếp đến chính là hệ thống chiếu sáng của xe, đèn pha của Yue 01 có hình tam giác, tạo sự góc cạnh, xe dùng bóng LED, với điểm nhấn là dải đèn LED chiếu sáng ban ngày, tích hợp vào trong đèn pha, có thiết kế đối xứng, khá đẹp. Vòng ra bên sườn, Yue 01 tạo điểm nhấn với vòng eo bo tròn, ngoại thất xe được sơn 2 màu, 2/3 màu hồng và 1/3 tính từ mép cửa, gương lên nóc xe hoàn thành màu đen, nhìn rất mạnh mẽ. Tiếp đến là việc chiếc xe điện cỡ nhỏ này chạy trên bộ vành hợp kim nhôm 15 inch, sơn 2 màu tương phản. Tiến ra đằng sau xe, sự đối lập càng mạnh mẽ hơn khi cản va sau của Yue 01 sơn màu đen mờ, tiếp đến là hệ thống đèn phản quang và lùi kéo dài, đèn hậu LED trải dài hết đuôi xe, được chia đôi bằng logo của hãng xe EV House. Trong đó, cụm đèn hậu thiết kế giống dải đèn LED phía trước. Mở cửa bước vào trong khoang lái, nội thất chiếc xe điện cỡ nhỏ Yue 01 khá tối giản với cách phối màu kép giống với bên ngoài. Buồng lái có màn hình điều khiển trung tâm 10,1 inch dựng dọc, tích hợp đầy đủ các chức năng của xe. Tiếp đến là việc xe Yue 01 có vô lăng đáy phẳng hai chấu, phía sau là bảng đồng hồ LCD 7 inch, và cửa gió điều hòa hình tròn. Số lượng nút bấm vật lý của xe điện cỡ nhỏ Yue 01 được hạn chế tối đa, lý do là vì các chức năng đều được tích hợp vào màn hình giải trí. Bảng điều khiển trung tâm có núm xoay cần số, đế sạc không dây và hai khe đựng cốc. Mẫu xe cao cấp này cũng đi kèm các chức năng như vào cửa không cần chìa khóa, khởi động từ xa, điều khiển từ xa, cập nhật OTA, nhận dạng giọng nói và các khả năng hỗ trợ lái xe nâng cao bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng và đỗ xe tự động, được thực hiện thông qua hai radar siêu âm. Ghế của mẫu xe Yue 01 bản thấpnhất được làm bằng chất liệu vải trong khi các mẫu còn lại có ghế giả da. Hàng ghế sau có thể gập xuống để tạo thêm không gian đựng đồ. Toàn bộ dòng xe Yue 01được trang bị động cơ điện gắn phía trước có công suất 35 mã lực và 125 Nm với tốc độ tối đa 100 km/h. Chiếc xe điện cỡ nhỏ này có hai tùy chọn gói pin lithium iron phosphate do Guoxuan Hi-Tech cung cấp sẽ bao gồm là 24 kWh và 32,56 kWh, với phạm vi hành trình lần lượt là 251 km và 335 km theo chu trình thử nghiệm xe CLTC của Trung Quốc.. Mức tiêu thụ điện năng lần lượt của xe Yue 01 sẽ là 9,9 kWh/100 km và 10,3 kWh/100 km. Khi sạc nhanh, chiếc xe điện cỡ nhỏ phải mất 30 phút để bổ sung pin từ 30% lên 80%. Thời gian sạc chậm vẫn chưa được công bố tại thời điểm này. Với thị trường xe điện cỡ nhỏ đang phát triển nóng tại Trung Quốc, Yue 01 sẽ gặp khá nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh với Seagull của BYD hay đặc biệt là gã khổng lồ Wuling Bingo. Video: Yue 01 - ôtô điện siêu rẻ của EV House.

