Yamaha Tracer 9 GT+ Sport 2023 ngập công nghệ, chờ về Việt Nam

Mới đây, hãng xe máy đình đám Nhật Bản đã chính thức vén màn mẫu môtô Yamaha Tracer 9 GT+ Sport 2023 mới. Dự kiến xe sẽ được bày bán trên thị trường quốc tế vào năm sau, mẫu xe Sport Touring này có những nâng cấp đáng chú ý về mặt trang bị. Cụ thể, Yamaha Tracer 9 GT+ Sport Sport Touring 2023 được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng Adaptive Cruise Control (ACC), hoạt động ở dải vận tốc từ 30 - 160 km/h. Đây là mẫu môtô đầu tiên của Yamaha có hệ thống này. ACC giúp người điều khiển xe có thể duy trì tốc độ cũng như khoảng cách an toàn với xe phía trước. Có được điều đó là nhờ việc sử dụng radar sóng milimet, kết nối với bộ đo quán tính (IMU), kiểm soát vòng tua động cơ và phanh. Ngoài ra, IMU còn kiểm soát cả hệ thống Unified Brake System (UBS) của Yamaha Tracer 9 GT+ Sport 2023 khi tính năng Brake Control (BC) được bật lên. Hãng Yamaha nhấn mạnh rằng UBS không phải là hệ thống tránh va chạm mà chỉ hỗ trợ tăng lực phanh cho xe. Hệ thống này chỉ can thiệp khi tính năng kiểm soát phanh BC bật lên và người điều khiển đang phanh. Lần đầu tiên trong làng mô tô thế giới, hệ thống UBS sẽ liên kết với phanh trước/sau bằng radar. Sử dụng thông tin từ radar và IMU, hệ thống UBS có thể "hỗ trợ và điều tiết lực phanh trước/sau". Khi hệ thống BC bật lên, UBS sẽ phát huy 3 tác dụng, bao gồm hỗ trợ phanh, hỗ trợ phanh trước/sau và kiểm soát phanh khi ôm cua. Với tính năng hỗ trợ phanh, hệ thống UBS có thể kiểm soát khoảng cách với phương tiện phía trước. "Nếu tính toán thấy thông số phanh đầu vào không đủ để ngăn va chạm với phương tiện phía trước, hệ thống sẽ tăng áp suất phanh tới bánh trước/sau để giúp giảm tốc cho Tracer 9 GT+ Sport", hãng Yamaha cho biết. Theo hãng Yamaha, hệ thống ACC kể trên cũng tự động giảm tốc cho xe khi Tracer 9 GT+ Sport đạt đến khoảng cách an toàn với xe phía trước được cài đặt trước. Tuy nhiên, ngay khi người lái phanh, hệ thống ACC sẽ bị ngắt. Lúc này, nếu thấy thông số phanh đầu vào không đủ để ngăn va chạm, hệ thống UBS sẽ can thiệp. Chưa hết, hệ thống ACC còn phân bổ lực phanh giữa 2 bánh trước/sau, đảm bảo sự ổn định khi xe phanh. Nếu người lái chỉ bóp phanh trước, hệ thống sẽ tự động phanh cả bánh sau. Mức độ can thiệp phanh sẽ được tính toán bằng dữ liệu IMU liên quan đến những thay đổi trong gia tốc và góc nghiêng. Hệ thống treo bán chủ động điều khiển điện tử của Yamaha Tracer 9 GT+ Sport 2023 cũng liên kết với hệ thống ACC. Bên cạnh đó, ACC còn hỗ trợ và điều tiết lực phanh trước/sau đồng thời điều chỉnh giảm xóc để đảm bảo sự ổn định của khung xe. Những trang bị nổi bật tiếp theo của mẫu mô tô phân khối lớn này bao gồm hệ thống sang số nhanh hành trình ngược và bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình màu LCD 7 inch có 3 giao diện, cho phép kết nối với điện thoại thông minh qua Blueooth tiêu chuẩn. Trong khi đó, hệ thống định vị Garmin tràn màn hình là trang bị tùy chọn. Trên tay lái của xe có thêm cần điều khiển và nút bấm chuyển về màn hình chính. Các nút bấm được bố trí đơn giản, logic và rõ ràng để người điều khiển dễ sử dụng hơn. Ngoài ra, các nút bấm còn có đèn nền để dễ dễ quan sát hơn vào ban đêm hoặc ở nơi ít ánh sáng. Thêm vào đó, Yamaha Tracer 9 GT+ Sport 2023 còn có giảm xóc khí nén KYB với 2 chế độ Sport và Comfort. Nhờ đó, giảm xóc có thể tự động điều chỉnh để phù hợp với điều kiện vận hành. Động cơ của Yamaha Tracer 9 GT+ Sport 2023 vẫn là loại 3 xi-lanh, dung tích 889cc với công nghệ trục khuỷu CP3, tạo ra công suất tối đa 119 mã lực tại tua máy 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 93 Nm tại tua máy 7.000 vòng/phút. Xe có 4 chế độ lái (Sport, Street, Rain, Custom), kết hợp với hệ thống kiểm soát lực bám, kiểm soát trượt bánh và hệ thống giảm sự cố bốc đầu xe khi tăng ga đột ngột. Cuối cùng là phanh đĩa sau có đường kính tăng 9% lên 267 mm, cổng sạc USB Type A, giá đỡ điện thoại ở bảng đồng hồ, kính chắn gió cải tiến, sưởi tay lái và chân chống đứng. Chiều cao yên có thể tùy chỉnh với đệm mới và thiết kế nâng cấp để mang đến cảm giác thoải mái hơn cho người dùng. Đáng tiếc là giá xe Yamaha Tracer 9 GT+ Sport 2023 chưa được công bố, xe có 2 màu sơn là đen Icon Performance và xám Power Grey. Trong khi đó, Yamaha Tracer 9 phân phối chính hãng tại Việt Nam có giá 369 triệu đồng. Video: Giới thiệu Yamaha Tracer 9 GT+ Sport 2023 mới.

