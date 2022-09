Xe ôtô tự lái Nuro chạy điện sắp ra mắt tại Việt Nam

Mới đây, một dòng xe tự hành vừa được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam và đây chỉ là mẫu xe vận tải hàng hóa mà không được sử dụng để chở người. Mẫu xe Nuro tự lái chạy điện được sản xuất bởi công ty Mỹ có tên Nuro. Nuro trước đây là một công ty khởi nghiệp làm về công nghệ do 2 cựu kỹ sư Google thành lập. Không giống như các công ty xe tự hành khác, Nuro hướng tới làm xe vận chuyển hàng hoá tự động, không cần người lái. Công nghệ này được thử nghiệm lần đầu từ năm 2017, đã được giới chức Mỹ kiểm định. Từ cuối năm 2020, Nuro đã được cho phép hoạt động vận tải hàng hoá. Chiếc xe được đăng ký kiểu dáng tại Việt Nam giống với thế hệ thứ 3 (thế hệ mới nhất). Mẫu xe này mới ra mắt hồi đầu năm nay. Chiếc xe có thiết kế khá đặc biệt với 2 cửa mở dạng cánh chim bố trí ở cùng một bên. Xe không có người lái nên tất cả khoang bên trong được tận dụng để chở hàng. Theo công bố của nhà sản xuất, xe chở được hơn 220 kg. Hệ thống của xe vận tải điện Nuro cho phép làm lạnh xuống âm 6 độ C hoặc làm nóng lên 47 độ C. Khách hàng nhận đồ sẽ thao tác trên màn hình cảm ứng đặt ở giữa 2 cửa. Điểm đặc biệt của mẫu xe thế hệ mới này là có túi khí ở phía bên ngoài đầu xe. Khi xe gặp tình huống va chạm hoặc nhận ra sắp va chạm, túi khí sẽ bung giúp giảm lực tác động. Xe sử dụng động cơ điện. Nuro cho biết thế hệ thứ 3 này dùng hoàn toàn nguồn năng lượng điện để giảm sự xuất hiện của carbon. Vật liệu chế tạo pin xe cũng thân thiện với môi trường. Động cơ này cho phép xe đạt tốc độ lên đến 72 km/h. Là xe tự hành Nuro thế hệ thứ 3 có các cảm biển để có thể quét 360 độ môi trường xung quanh, đảm bảo an toàn nhất khi vận hành. Hệ thống cảm biến được đặt ở trên nóc xe, chính là phần nhô cao lên. Hiện tại, xe tự hành một phần đã có mặt ở Việt Nam. Công nghệ xe tự lái từng có trên những mẫu xe Volvo hay Tesla. VinFast cũng đang nghiên cứu để hoàn thiện công nghệ tự hành cho mình. Song, xe tự hành không có người lái vẫn là một khái niệm xa lạ. Xe tự hành phục vụ vận chuyển hàng hoá lại là một giải pháp hiếm tại Việt Nam tính tới hiện tại. Việc Nuro đăng ký bảo hộ kiểu dáng không đồng nghĩa với việc hãng xe Mỹ sẽ đưa mẫu xe này tới Việt Nam. Tuy nhiên, có thể hy vọng trong tương lai những chiếc xe này sẽ lăn bánh trên đường phố của chúng ta để "ship" hàng tự động. Theo một số nguồn tin thì mẫu xe Nuro tại Việt Nam sẽ được xuất hiện thí điểm ở một số nhà máy xí nghiệp và các khu đô thị cao cấp. Video: Giới thiệu xe ôtô tự lái Nuro chạy điện.

Mới đây, một dòng xe tự hành vừa được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam và đây chỉ là mẫu xe vận tải hàng hóa mà không được sử dụng để chở người. Mẫu xe Nuro tự lái chạy điện được sản xuất bởi công ty Mỹ có tên Nuro. Nuro trước đây là một công ty khởi nghiệp làm về công nghệ do 2 cựu kỹ sư Google thành lập. Không giống như các công ty xe tự hành khác, Nuro hướng tới làm xe vận chuyển hàng hoá tự động, không cần người lái. Công nghệ này được thử nghiệm lần đầu từ năm 2017, đã được giới chức Mỹ kiểm định. Từ cuối năm 2020, Nuro đã được cho phép hoạt động vận tải hàng hoá. Chiếc xe được đăng ký kiểu dáng tại Việt Nam giống với thế hệ thứ 3 (thế hệ mới nhất). Mẫu xe này mới ra mắt hồi đầu năm nay. Chiếc xe có thiết kế khá đặc biệt với 2 cửa mở dạng cánh chim bố trí ở cùng một bên. Xe không có người lái nên tất cả khoang bên trong được tận dụng để chở hàng. Theo công bố của nhà sản xuất, xe chở được hơn 220 kg. Hệ thống của xe vận tải điện Nuro cho phép làm lạnh xuống âm 6 độ C hoặc làm nóng lên 47 độ C. Khách hàng nhận đồ sẽ thao tác trên màn hình cảm ứng đặt ở giữa 2 cửa. Điểm đặc biệt của mẫu xe thế hệ mới này là có túi khí ở phía bên ngoài đầu xe. Khi xe gặp tình huống va chạm hoặc nhận ra sắp va chạm, túi khí sẽ bung giúp giảm lực tác động. Xe sử dụng động cơ điện. Nuro cho biết thế hệ thứ 3 này dùng hoàn toàn nguồn năng lượng điện để giảm sự xuất hiện của carbon. Vật liệu chế tạo pin xe cũng thân thiện với môi trường. Động cơ này cho phép xe đạt tốc độ lên đến 72 km/h. Là xe tự hành Nuro thế hệ thứ 3 có các cảm biển để có thể quét 360 độ môi trường xung quanh, đảm bảo an toàn nhất khi vận hành. Hệ thống cảm biến được đặt ở trên nóc xe, chính là phần nhô cao lên. Hiện tại, xe tự hành một phần đã có mặt ở Việt Nam. Công nghệ xe tự lái từng có trên những mẫu xe Volvo hay Tesla. VinFast cũng đang nghiên cứu để hoàn thiện công nghệ tự hành cho mình. Song, xe tự hành không có người lái vẫn là một khái niệm xa lạ. Xe tự hành phục vụ vận chuyển hàng hoá lại là một giải pháp hiếm tại Việt Nam tính tới hiện tại. Việc Nuro đăng ký bảo hộ kiểu dáng không đồng nghĩa với việc hãng xe Mỹ sẽ đưa mẫu xe này tới Việt Nam. Tuy nhiên, có thể hy vọng trong tương lai những chiếc xe này sẽ lăn bánh trên đường phố của chúng ta để "ship" hàng tự động. Theo một số nguồn tin thì mẫu xe Nuro tại Việt Nam sẽ được xuất hiện thí điểm ở một số nhà máy xí nghiệp và các khu đô thị cao cấp. Video: Giới thiệu xe ôtô tự lái Nuro chạy điện.