Xe máy "nhái" y hệt Honda Super Cub C125, giá chỉ 51 triệu đồng

Mới đây, mẫu xe máy Kamax Super Pro 125 2024 của Trung Quốc đã chính thức được tung ra thị trường Malaysia. Mẫu xe này có thiết kế hấp dẫn không thua kém gì so với dòng xe số huyền thoại Honda Super Cub C125 danh tiếng khiến nhiều người nhìn qua sẽ rất dễ nhầm lẫn. Phong cách của Kamax Super Pro 125 2024 mới vẫn giữ lại những yếu tố cổ điển của nguyên mẫu xe Cub nhà Honda, nhưng dòng xe đến từ Trung Quốc đã được nhà sản xuất thực hiện một số tinh chỉnh nhỏ ở các chi tiết đem tới cái nhìn tổng thể trông tinh tế hơn. Thiết kế của Kamax Super Pro 125 nhái Honda Super Cub nhằm tôn nên nét cổ điển mà không làm mất đi những phong thái hiện đại, mang đến cái nhìn cảm giác vừa quen thuộc vừa mới mẻ cho khách hàng. Nếu muốn nhận ra sự khác biệt của mẫu xe này với nguyên bản chắc chủ yếu chỉ dựa trên chi tiết logo Kamax. Theo công bố của nhà sản xuất, Kamax Cub Pro sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là 1915mm x 720mmx 1000mm đi cùng với chiều cao yên xe ở mức 760mm và trọng lượng xe chỉ nặng 115kg. Một thông số thoải mái dành cho cả hai phái khi lái di chuyển hoặc xoay trở. Về trang bị, xe có hệ thống đèn đều sử dụng công nghệ LED hiện đại và bảng đồng hồ được thiết kế theo dạng kỹ thuật số toàn phần và sử dụng màn hình LCD với thiết kế tổng thể đơn giản giúp người dùng dễ dàng đọc được các thông tin vận hành cần thiết và quan sát khi di chuyển một cách đơn giản tinh tế. Hơn thế so với Honda Super Cub C125, Kamax Cub Pro 125 còn có thể giám sát cả áp suất lốp, một tính năng đảng cấp chỉ có trên những mẫu ôtô đi kèm với khoá thông minh Smartkey đề nổ không cần chìa. Về hệ thống an toàn, Kamax Cub Pro 125 còn được trang bị hệ thống phanh bao gồm phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau. Phanh trước là thiết kế đĩa đơn 220mm còn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS đơn kênh mang đến sự an toàn trong quá trình di chuyển. Ngoài ra, mẫu xe này còn được trang bị hệ thống treo của đường kính 26mm, trong khi hệ thống treo sau được trang bị giảm xóc kép. Cùng với đó là hành trình giảm xóc trước và sau đạt 91,44 mm không chỉ giúp tăng cường sự ổn định cho xe mà còn cải thiện đáng kể sự thoải mái trên những con đường gập ghềnh. Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ đơn xi lanh, làm mát bằng không khí, dung tích 125cc, và phun xăng điện tử Bosch EFI. Khối động cơ này cho phép xe đạt công suất tối đa 8,4 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,3 Nm tại 5.000 vòng/phút, hộp số 4 cấp. Tại Malaysia, Kamax Super Pro 125 2024 có tất cả 3 màu tùy chọn gồm: xanh quân sự, đen tuyền và bản xanh lá cây đặc biệt. Tất cả các phiên bản đều được bán ra đi kèm với gói bảo hành 2 năm hoặc tương đương với 20.000 km đường đi, tùy theo điều kiện nào tới trước. Mức giá xe Kamax Super Pro 125 2024 niêm yết tại thị trường Malaysia là 8.888 RM (51,45 triệu đồng). Mức giá này chưa bao gồm thuế đường, phí bảo hiểm và đăng ký. Đây hứa hẹn sẽ là một lựa chọn thú vị cho những tín đồ yêu thích xe số mà giá không qua cao như Honda Super Cub 125. Video: Giới thiệu xe máy số Kamax Super Pro 125 2024.

