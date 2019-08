Xe máy Honda Wave cũ rao bán 145 triệu ở Sài Gòn

Chiếc xe máy Honda Wave cũ trong bài viết này được độ những "đồ chơi" gì mà được trao bán mới mức giá 145 triệu đồng? Với số tiền này, có thể mua được khoảng gần 10 chiếc Wave đời mới chính hãng trên thị trường Việt hiện nay. Theo đúng thiết kế của Honda thì dòng Wave đời cũ này vẫn sử dụng đồng hồ cơ nguyên bản tuy nhiên do yêu thích sự hiện đại mà chủ xe đã sử dụng đồng hồ Koso phiên bản dành cho Exciter 4 số và Sirius xăng cơ sử dụng, khi bỏ qua chiếc Wave độ này phải chế cháo lại phần nhựa nhám nên tốn thêm một khoảng kinh phí kha khá. Bên sườn xe là một câu chuyện dài về sự thẩm mỹ của công nghệ khoét mũ, để trang bị thêm trợ lực tay lái đến từ thương hiệu Matris với hành trình 110mm đi kèm cùng 24 nấc tăng chỉnh nặng nhẹ, nâng cấp sử dụng ổ khóa thông minh để giúp chiến mã an toàn hơn trước tình trạng trộm cướp hiện nay. Hệ thống phanh của Honda Wave cũ độ được nâng cấp mạnh mẽ với đĩa thắng đồ chơi, kết hợp cùng heo Brembo logo đỏ 2 piston đối xứng, để gắn hoàn chỉnh chủ xe đã phải gia công pas nhôm CNC cho độ chính xác cực cao trong từng chi tiết với bản vẽ từ máy tính đã được tính toán kĩ lưỡng. Dây dầu Hel xám được bấm các đầu dây CNC đồ chơi khá nổi bật. Vị trí phuộc sau nếu mình nhìn không nhằm là sản phẩm đến từ thương hiệu Ohlins phiên bản không bình dầu có chiều cao 330mm, đi kèm cùng chế độ tăng chỉnh độ đàn hồi của xe rất tiện lợi, sử dụng được cho Dream, Wave và Future mà không cần chế cháo bất kì chi tiết nào. Phần nội công đã được làm nhẹ lại và sử dụng mobin sườn MSD to lớn được lắp bên cánh bửng phải của xe khá liền lạc, nhẹ nhàng và gọn gàng. Giá trị của bản độ Wave này không chỉ nằm ở dàn đồ chơi mà còn ở biển số "tứ quý 9". Tuy nhiên, theo nhiều người chơi xe cho hay với mức giá bán Honda Wave độ này vẫn được xem là khá đắt đỏ so với hiện nay. Video: Xe máy Honda Wave độ, biển ngũ quý ở Việt Nam.

