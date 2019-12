Xe giá rẻ Suzuki XL7 sắp về Việt Nam "đấu" Mitsubishi Xpander

Theo một số nguồn tin từ đại lý Suzuki Việt Nam cho biết, hãng này đang có kế hoạch đưa mẫu crossover 7 chỗ XL7 về nước để gia tăng sức cạnh tranh trước đối thủ trực tiếp là Toyota Rush và Mitsubishi Xpander. Mức giá xe Suzuki XL7 tại thị trường Việt Nam dự kiến dao động trong khoảng 600 triệu đồng và xe sẽ được phân phối chính hãng tới người tiêu dùng theo dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Là một phiên bản 7 chỗ của XL6, Suzuki XL7 2020 mới hứa hẹn mang tới cái nhìn cao cấp hơn so với Ertiga 2019. Ở phần đầu xe, giống như XL6, XL7 sẽ sở hữu thiết kế với những đường nét mạch lạc, vuông vắn với điểm nhấn là dải đèn LED định vị ban ngày được nối dài xuyên suốt mặt ca-lăng bằng một thanh chrome sáng bóng. Đây là chi tiết thiết kế khá mới trên các mẫu xe thương mại ngày nay. Ngoài ra, hệ thống đèn chiếu sáng trên XL7 cũng là loại bóng LED hiện đại. Được định vị là một mẫu xe cao cấp và xếp trên Ertiga, do đó XL7 sẽ được Suzuki trang bị không gian nội thất tiện nghi và chỉn chu hơn đáng kể, tương tự XL6. Như vậy, các trang bị như màn hình giải trí cảm ứng,... Bện cạnh đó, hệ thống điều hoà tự động 2 vùng độc lập, ghế da, các hệ thống hỗ trợ lái xe như Cruise Control, hệ thống kết nối điện thoại qua Android Auto và Apple CarPlay,... Suzuki XL7 sẽ được bố trí ghế ngồi theo cấu hình 2-3-2 với sức chứa chỉ 6 chỗ ngồi. Các trang bị tiêu chuẩn trên Suzuki XL7 giá rẻ bao gồm hệ thống ABS, EBD, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống cảnh báo tốc độ, camera lùi và 2 túi khí phía trước. Về truyền động, Suzuki X7 sẽ sử dụng động cơ máy xăng mới 1.5L với tên mã K15B tương tự như XL6 cho ra công suất tối đa 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Đi kèm với đó còn là trang bị hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Ở thời điểm hiện tại, Suzuki XL7 vẫn chưa được đưa lên dây chuyền sản xuất thương mại vì một số lý do. Video: Chi tiết xe giá rẻ Suzuki XL7 sắp về Việt Nam.

