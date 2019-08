Xe giá rẻ Nissan Sunny 2020 từ 350 triệu đồng tại Mỹ

Mới đây, nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản - Nissan vừa chính thức công bố mức giá bán cho mẫu sedan hạng B - Sunny phiên bản 2020 tại thị trường Mỹ. Theo đó, Nissan Sunny 2020 (hay còn gọi là Versa) sẽ được bán ra với tổng cộng 4 phiên bản khác nhau. Giá xe Nissan Sunny 2020 bản số sàn hay Versa S 1.6 tại Mỹ từ 14.730 USD (khoảng 350 triệu đồng), bản Versa S 1.6 Xtronic với giá 16.400 USD (khoảng 385 triệu đồng), bản Versa SV 1.6 Xtronic với giá 17.640 USD (khoảng 415 triệu đồng) và bản Versa SR 1.6 Xtronic cao cấp nhất có giá bán 18.240 USD (khoảng 430 triệu đồng). Sunny 2020 là sự "lột xác" hoàn toàn so với các thế hệ trước đây. Xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại, ấn tượng, khác hẳn so với vẻ hiền lành và mềm mại vốn có trên các dòng xe Nissan. Ở phần đầu xe, những đường thẳng kéo dài mạch lạc chính là điểm nhấn trong thiết kế của xe. Mặt ca-lăng V-Motion đặc trưng nhà Nissan cứng cáp cùng đường viền chrome sáng bóng cho cảm giác sáng sủa và gọn gàng. Cụm đèn chiếu sáng trung tâm dạng Led với dải đèn định vị ban ngày hình móc câu ấn tượng. Phần đuôi của mẫu xe sedan Nissan Sunny 2020 mới cũng sở hữu thiết kế nam tính và hiện đại hơn. Những nét thiết kế thẳng tiếp tục là chủ đạo trên bề mặt thân xe. Ngoài ra, mui xe được làm vát mềm mại về phía đuôi cũng tạo ra cái nhìn duyên dáng hơn đáng kể cho tổng thể chiếc xe. Một phần cột C được sơn đen nối liền với phần cửa tạo cảm giác như chiếc xe dài hơn và thực sự đây cũng chính là điểm nhấn mạnh mẽ của Sunny 2020. Dù thiết kế khoang nội thất của Nissan Sunny 2020 chưa thực sự gây ấn tượng mạnh với người nhìn như phần ngoại thất nhưng đây cũng được xem là một bước tiến lớn của hãng xe Nhật Bản khi áp dụng lên mẫu sedan hạng B một phong cách khá trẻ trung và hiện đại. Nissan cho biết, ngoài trang bị màn hình giải trí, điều hoà tự động, cruise control, màn hình TFT hiển thị thông tin xe... thì Sunny 2020 còn được trang bị nhiều option công nghệ khác như gương chiếu hậu chỉnh điện, màn hình cảm ứng, hỗ trợ kết nối điện thoại thông qua Android Auto và Apple CarPlay, gói công nghệ an toàn Safety Shield 360... Về truyền động, Sunny 2020 sử dụng khối động cơ 4 xy-lanh 1.6L cho ra công suất tối đa 122 mã lực và mô men xoắn cực đại 154 Nm. Đi kèm với đó là các tuỳ chọn về hộp số sàn 5 cấp hoặc họp số tự động vô cấp CVT. Với việc Nissan Nhật Bản huỷ bỏ hợp tác với nhà phân phối Tan Chong (đơn vị phụ trách cung cấp xe mang thương hiệu Nissan tại Việt Nam), hiện chưa rõ Sunny 2020 có được mang về Việt Nam hay không. Video: Nissan Sunny 2020 ra mắt, cạnh tranh Toyota Yaris.

Mới đây, nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản - Nissan vừa chính thức công bố mức giá bán cho mẫu sedan hạng B - Sunny phiên bản 2020 tại thị trường Mỹ. Theo đó, Nissan Sunny 2020 (hay còn gọi là Versa) sẽ được bán ra với tổng cộng 4 phiên bản khác nhau. Giá xe Nissan Sunny 2020 bản số sàn hay Versa S 1.6 tại Mỹ từ 14.730 USD (khoảng 350 triệu đồng), bản Versa S 1.6 Xtronic với giá 16.400 USD (khoảng 385 triệu đồng), bản Versa SV 1.6 Xtronic với giá 17.640 USD (khoảng 415 triệu đồng) và bản Versa SR 1.6 Xtronic cao cấp nhất có giá bán 18.240 USD (khoảng 430 triệu đồng). Sunny 2020 là sự "lột xác" hoàn toàn so với các thế hệ trước đây. Xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại, ấn tượng, khác hẳn so với vẻ hiền lành và mềm mại vốn có trên các dòng xe Nissan. Ở phần đầu xe, những đường thẳng kéo dài mạch lạc chính là điểm nhấn trong thiết kế của xe. Mặt ca-lăng V-Motion đặc trưng nhà Nissan cứng cáp cùng đường viền chrome sáng bóng cho cảm giác sáng sủa và gọn gàng. Cụm đèn chiếu sáng trung tâm dạng Led với dải đèn định vị ban ngày hình móc câu ấn tượng. Phần đuôi của mẫu xe sedan Nissan Sunny 2020 mới cũng sở hữu thiết kế nam tính và hiện đại hơn. Những nét thiết kế thẳng tiếp tục là chủ đạo trên bề mặt thân xe. Ngoài ra, mui xe được làm vát mềm mại về phía đuôi cũng tạo ra cái nhìn duyên dáng hơn đáng kể cho tổng thể chiếc xe. Một phần cột C được sơn đen nối liền với phần cửa tạo cảm giác như chiếc xe dài hơn và thực sự đây cũng chính là điểm nhấn mạnh mẽ của Sunny 2020. Dù thiết kế khoang nội thất của Nissan Sunny 2020 chưa thực sự gây ấn tượng mạnh với người nhìn như phần ngoại thất nhưng đây cũng được xem là một bước tiến lớn của hãng xe Nhật Bản khi áp dụng lên mẫu sedan hạng B một phong cách khá trẻ trung và hiện đại. Nissan cho biết, ngoài trang bị màn hình giải trí, điều hoà tự động, cruise control, màn hình TFT hiển thị thông tin xe... thì Sunny 2020 còn được trang bị nhiều option công nghệ khác như gương chiếu hậu chỉnh điện, màn hình cảm ứng, hỗ trợ kết nối điện thoại thông qua Android Auto và Apple CarPlay, gói công nghệ an toàn Safety Shield 360... Về truyền động, Sunny 2020 sử dụng khối động cơ 4 xy-lanh 1.6L cho ra công suất tối đa 122 mã lực và mô men xoắn cực đại 154 Nm. Đi kèm với đó là các tuỳ chọn về hộp số sàn 5 cấp hoặc họp số tự động vô cấp CVT. Với việc Nissan Nhật Bản huỷ bỏ hợp tác với nhà phân phối Tan Chong (đơn vị phụ trách cung cấp xe mang thương hiệu Nissan tại Việt Nam), hiện chưa rõ Sunny 2020 có được mang về Việt Nam hay không. Video: Nissan Sunny 2020 ra mắt, cạnh tranh Toyota Yaris.