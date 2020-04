Xe cổ Alfa Romeo Giulia hơn 55 tuổi, hồi sinh thành siêu xe điện

Để chạy đua trong cuộc cách mạng điện khí hoá ôtô, trong khi một số hãng xe đang dần dần cho ra mắt các mẫu xe điện hiện đại mới của mình. Thì đâu đó vẫn có một số hãng độ sử dụng nền tảng của những mẫu xe khác để biến chúng trở thành những siêu xe điện mạnh mẽ. Chiếc xe Alfa Romeo Giulia cổ này là một ví dụ điển hình. Chiếc xe điện Totem Automobili này là sản phẩm của quá trình chế tác lại dựa trên nền tảng chiếc xe hơi cổ điển Alfa Romeo GT Junior ra đời vào thời gian 1965 đến 1977 của hãng xe nước Ý. Công suất của Totem GTelectric giờ đây được đẩy lên mức 518 mã lực cùng momen xoắn cực đại 940Nm. Chiếc xe điện của Ý có thể bức tốc từ 0 đến 100km/h trong 3,4 giây. Động cơ điện trên GTelectric được cấp nguồn bởi bộ pin tản nhiệt công suất 50,4kW tích hợp công nghệ sạc nhanh, nặng vỏn vẹn 350kg. Theo Totem, trọng lượng của bộ pin được xếp vào loại nhẹ nhất cũng như loại an toàn nhất. Với nguồn năng lượng này, chiếc xe điện có khả năng di chuyển trong phạm vi khoảng 320km. Quá trình tái tạo ban đầu đòi hỏi Totem phải lột bỏ và rã hoàn toàn mọi thứ bên trong lẫn bên ngoài của chiếc GT Junior. Bởi lẽ Totem chỉ duy nhất sử dụng lại khung gầm của chiếc xe. Nói một cách chính xác hơn, hãng độ Totem chỉ sử dụng 10% khung gầm xe nguyên bản của Chiếc Alfa Romeo Giulia GT Junior. Phần trăm khung gầm nguyên bản này sau đó được kết hợp với nền tảng xe bằng nhôm siêu nhẹ được Totem phát triển riêng dành cho GTelectric. Các chỉnh sửa khác bao gồm bộ khung chống lật trong cabin và khung nhôm chịu lực trước đầu xe, tăng cường độ an toàn cho chiếc xe. Thân xe được thiết kế lại hoàn toàn được làm từ sợi carbon để giảm trọng lượng nhất có thể và mang lại cho Totem GTe vẻ ngoài gần như liền mạch. Bộ bốn đèn pha LED mới để tỏ lòng tôn kính với mẫu xe Alfa Romeo Berlina 1750/2000 trong quá khứ trong khi đèn hậu là các đơn vị đèn LED tròn thay vì các hình chữ nhật ban đầu. Mẫu xe Alfa Romeo Giulia GT Junior ngừng sản xuất vào năm 1977 nhưng trước đó nó đã kịp trở thành một trong những mẫu xe biểu tượng của hãng xe này. Vì thế việc điện hoá mẫu xe này vào thời điểm xe điện càng trở nên quan trọng trên thế giới như một cách hồi sinh nó. Totem GTelectric - Alfa Romeo Giulia chạy điện dự kiến sẽ ra mắt tại lễ hội diễu hành xe Goodwood 2020. Đáng tiếc sự kiện này đã hoãn lại do dịch bệnh vì vậy tạm thời fan hâm mộ sẽ chưa thế diện kiến chiếc xe bằng xương bằng thịt. Video: Alfa Romeo Giulia hơn 55 tuổi, hồi sinh thành siêu xe điện.

